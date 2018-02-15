«Уфа» подпишет центрального защитника из Румынии

«Уфа» договорилась о переходе центрального защитника Ионуца Неделсеару, сообщают СМИ. 21-летний футболист обойдется российскому клубу в 300 тысяч евро.

Неделсеару уже отправился в расположение «Уфы». С ним будет подписан контракт на 3,5 года.

За «Динамо» защитник провел более 100 матчей. Рост защитника – 190 см, вес – 81 кг.

Ранее уфимский клуб усилился нападающим из Казахстана Еркебуланом Сейдахметом.