Роналду забил гол в ворота ПСЖ, используя особую технику

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол с пенальти в ворота ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, используя особую технику.



Немногие заметили, однако замедленный повтор показывает, что за момент до удара мяч отрывается от газона, что позволяет ему развить более высокую скорость. Это связано с тем, что опорная левая нога особым образом соприкасается с газоном, а тот вибрируя подкидывает на несколько сантиметров мяч вверх.



Бывший товарищ КриРо по команде Рио Фердинанд подтвердил, что Криштиану ранее уже использовал этот футбольный трюк:



«Клянусь, это сумасшествие. Раньше он делал подобное на тренировках в „Манчестер Юнайтед“».