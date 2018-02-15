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Роналду забил гол в ворота ПСЖ, используя особую технику

вчера, 14:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил гол с пенальти в ворота ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, используя особую технику. 

Немногие заметили, однако замедленный повтор показывает, что за момент до удара мяч отрывается от газона, что позволяет ему развить более высокую скорость. Это связано с тем, что опорная левая нога особым образом соприкасается с газоном, а тот вибрируя подкидывает на несколько сантиметров мяч вверх. 

Бывший товарищ КриРо по команде Рио Фердинанд подтвердил, что Криштиану ранее уже использовал этот футбольный трюк:

 «Клянусь, это сумасшествие. Раньше он делал подобное на тренировках в „Манчестер Юнайтед“».

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Все комментарии
vale46
vale46
вчера в 22:47
Хорошее втиралово,прям уши поразвесили!
cevin cigan
cevin cigan ответил Hamman
вчера в 20:57
Hamman:
Извини! Случайно нажал на жалобу. С смарта зашел
..бывает...........
Hamman
Hamman ответил cevin cigan
вчера в 20:48
cevin cigan:
Опять "голубых" барсуков даже в троллинг не кидают .......админы..ку-ку??? вы хоть иногда будьте справедливыми,или это тарова сайт! КУ-КУ!!!! А-УУУУУУУУУУ!!!!!!!!
Извини! Случайно нажал на жалобу. С смарта зашел
Сантус
Сантус
вчера в 19:47
Ну так и выложили бы видяху для наглядности....увидеть-значит поверить.И пуканы бы тушить не пришлось....)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
вчера в 19:21
Месси накручивает пятерых и забивает красиво, а Рону только и остается быть особым пенальтистом :)
Nursultan_rma
Nursultan_rma ответил DXTK
вчера в 19:09
Видео не о чем
DXTK
DXTK
вчера в 18:33
Пеналду пробил мощно и на силу, какая может быть техника?

Вот удар на технику от Зидана с точки
Roman73
Roman73
вчера в 18:14
Мурра.
Вы можете бить кувалдой землю рядом с мячом и он не подпригнет.
Забитый пенальти и очевидный гол из пределов вратарской при нескольких промахах слишком слабое достижение для якобы лучшего футболиста.
Сравните последние голы Криштиану с голами Кейна, Салаха, Манэ .
NGY
NGY ответил drimmer
вчера в 18:05
drimmer:
https://www.youtube.com/watch?v=BVWC7gEoDg0 вот эта пенка
Круто, даже не догадывался, что есть такие тонкости в пробитии пенальти.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:20
Мастер есть мастер! Уже ничему не приходится удивляться в отношении Рона) Он всех давно приучил, что способен на такие вещи.
FERIS
FERIS ответил Borusik1975
вчера в 17:13
Ну как нырять надо ещё поучиться у барсуков,особенно в последнее время в этом приуспел маэстро Суарез.
А про пенки молчал бы уже,барселона их бьёт почти в

каждом матче,также как и играет в большинстве,только никто не виноват в том что кривоногий гном часто мажет с точки.
Пусть возьмёт пару уроков у Рона).

Так что с твоей стороны это выглядит полным лецимерием
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 17:11
    Saang
    Saang ответил Sem25
    вчера в 17:10
    Sem25:
    Уточните, "замахнуться особым образом" - Это как??? Куда он наступает "таким образом"? Так многие опорную ногу жестко ставят, когда на силу бьют. Просто прежде об этом не говорили.
    Когда нас тренер гонял то об этом говорил. Но из вашего покорного слуги не вышло футболиста(
    Borusik1975
    Borusik1975
    вчера в 16:58
    Тренировать пробитие пенальти можно только тогда когда знаешь , что проплаченные судьи полюбэ поставят после очередного дельфинария левые пенальти .. А нырки в "голубом мароканском вагоне" учат всей командой, ныряли вчера все, а хорват ,кроос наныряли ну просто на 5+))
    А пока Барса возводит футбол на уровень искусства , а Мессик кладет по девяткая красивейшие штрафные, просроченный маргарин тренируется в бассейне и на точке))) Стыдно за такой футбол и клуб
    aventure61
    aventure61
    вчера в 16:58
    Бредятина,просто ударил сильно и точно.
    Айтекин эвребович
    Айтекин эвребович
    вчера в 16:52
    Аргентинская блоха тоже использует спец технику: промажь с 11 метров, и с 3 голами в лч будь 24 в списке)))))
    Sem25
    Sem25 ответил Saang
    вчера в 16:51
    Saang:
    Смотри, он разбегается и перед ударом наступает таким образом, что идет вибрация, плюс - если замахнуться особым образом то перед стопой идет небольшой поток воздуха. Вкупе эти два фактора слегка подкидывают мяч и он практически уже в воздухе на момент удара. При ударе не происходит трения мяча о землю, он летит быстрее и удар по силе сумасшедший - потому вратарь даже угадав направление просто за ним не успел.
    Трение мяча о землю??? Приятель, мяч на траве лежит.
    Хватит превращать футбол в цирк такими фантазиями.
    Russian_spb
    Russian_spb
    вчера в 16:50
    а не по стоячиму ли мячу по правилам нужно удар наносить?
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Borusik1975
    вчера в 16:48
    Borusik1975:
    https://www.youtube.com/watch?v=Bz3g7nq2wKE
    Кусарес-симулярес? Узнаём ёпт......
    Sem25
    Sem25 ответил Saang
    вчера в 16:47
    Saang:
    Смотри, он разбегается и перед ударом наступает таким образом, что идет вибрация, плюс - если замахнуться особым образом то перед стопой идет небольшой поток воздуха. Вкупе эти два фактора слегка подкидывают мяч и он практически уже в воздухе на момент удара. При ударе не происходит трения мяча о землю, он летит быстрее и удар по силе сумасшедший - потому вратарь даже угадав направление просто за ним не успел.
    Уточните, "замахнуться особым образом" - Это как???
    Куда он наступает "таким образом"? Так многие опорную ногу жестко ставят, когда на силу бьют. Просто прежде об этом не говорили.
    Borusik1975
    Borusik1975
    вчера в 16:43
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 16:41
    Рон своими трюками вызывает повышенную вибрацию у барсуков...
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 16:40
    Опять "голубых" барсуков даже в троллинг не кидают .......админы..ку-ку??? вы хоть иногда будьте справедливыми,или это тарова сайт! КУ-КУ!!!! А-УУУУУУУУУУ!!!!!!!!
    Borusik1975
    Borusik1975
    вчера в 16:37
    Saang
    Saang ответил ronaldo743
    вчера в 16:28
    ronaldo743:
    С такой фантазией сценарии для Голливуда писать надо. Очередной сказочный вброс, чтобы хоть как-то оправдать бездарную игру Роналду. "Технарь", который "подбрасывает" мячи при пенальти не может реализовать выход 1 на 1. Ну смешно же. Асенсио за 5 минут сделал больше, чем Роналду за полгода, но об этом все молчат. Ну и Бензема виноват, как всегда. =)
    Пеналь и выход 1в1 не имеют друг с другом ничего общего хотя бы за счет постоянного движения мяча.
    Inquisitоr
    Inquisitоr
    вчера в 16:22
    Дабы сливочные глоры не задавали глупых вопросов, объясню, что однополая любовь противоестественна и претит церковным канонам. Кристинка же давно ославилась своими полётами в Марокко. детьми из пробирок и праздновании гола с помощью массажа заднего прохода партнёру. Очевидно же, что в нормальном обществе такие вещи осуждаются и только сливочная секта пополняется всё новыми "сладенькими" поклонницами кристинки, которые готовы пускать слюни и рукоблудить на неё с утра до вечера. Избавить сайт от этого непотребства - святая задача каждого гражданина, независимо от клубных пристрастий. А неумелый перевод стрелок на фанатов Барсы - всего лишь жалкая попытка скрыть свою слабозадость и похоть...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 16:19
    Сказки сочинили.Нет у него техники с сравнении с естественными талантами,как Месси,Неймар,Иско итд.
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил Saang
    вчера в 16:13
    Saang:
    Смотри, он разбегается и перед ударом наступает таким образом, что идет вибрация, плюс - если замахнуться особым образом то перед стопой идет небольшой поток воздуха. Вкупе эти два фактора слегка подкидывают мяч и он практически уже в воздухе на момент удара. При ударе не происходит трения мяча о землю, он летит быстрее и удар по силе сумасшедший - потому вратарь даже угадав направление просто за ним не успел.
    С такой фантазией сценарии для Голливуда писать надо. Очередной сказочный вброс, чтобы хоть как-то оправдать бездарную игру Роналду. "Технарь", который "подбрасывает" мячи при пенальти не может реализовать выход 1 на 1. Ну смешно же. Асенсио за 5 минут сделал больше, чем Роналду за полгода, но об этом все молчат. Ну и Бензема виноват, как всегда. =)
    Saang
    Saang ответил RDeanW
    вчера в 16:08
    RDeanW:
    каталония в шоке) роналду, оказывается, даже пенальти исполняет изящно) не зря их столько пробил) а вот месси пробил ничуть не меньше, а попадать в ворота так и не научился)
    Месси это проделать физически не может по причине роста - замах не пройдет.
    Saang
    Saang ответил Cympak-05
    вчера в 16:05
    Cympak-05:
    Какая то хрень. Мяч выбрируя поднимается.... или же автор фантазёр или же просто не красноречив....
    Смотри, он разбегается и перед ударом наступает таким образом, что идет вибрация, плюс - если замахнуться особым образом то перед стопой идет небольшой поток воздуха. Вкупе эти два фактора слегка подкидывают мяч и он практически уже в воздухе на момент удара. При ударе не происходит трения мяча о землю, он летит быстрее и удар по силе сумасшедший - потому вратарь даже угадав направление просто за ним не успел.
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