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Орлов: «Я хочу, чтобы „Зенит“ взял титул РФПЛ, но он не сильнейший клуб»

вчера, 17:22

Футбольный комментатор Геннадий Орлов уже не сомневается в том, кто станет чемпионом России в этом сезоне:

«В чемпионате России фаворит – „Локомотив“. Ари с Чорлукой у них выздоровели, и „железнодорожники“ сейчас вряд ли отдадут титул чемпионов. Конечно, я хочу, чтобы „Зенит“ взял титул. Но если петербургский клуб не сильнейший, то как он может быть первым? „Сине-бело-голубым“ надо бороться за место в Лиге чемпионов, и у них сейчас есть конкуренты. Тот же „Спартак“ взял неплохого серба, которого „Наполи“ покупал за 20 млн».

Напомним, что после ничьей с «Ахматом» в 20-м туре РФПЛ (11 декабря 2017 года) «Зенит» отстает от «Локомотива»  в турнирной таблице на 8 очков.

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Все комментарии
gracie
gracie
сегодня в 01:08
Так играть как Зенит - стыдно! Играли хуже гораздо чем Спартак в Москве 1-0 заслуга б только ЛУНЁВА! Заслуга Манчини и перехваленных молодых аргентинцев !Паредес не понимает , что надо терпеть и наказывать соперника игрой , а не пинками, а Манчине не может ему этообьяснить? Нет командной игры, аргентинцы играют только между собой и плохо играют!Не смог тренер организовать контр игры - играли тупо на ноль! ВернитеАршавина!!! он хоть пас полследги может отдать Кокорину! Шансы есть вПетербурге, но команда
непонятно плохо готова к началу игр в рфпл, какое ТАМ чемпионство и лига ЧЕМПИОНОВ ! Фурсенко обязан разбудить мальчишек, они находятся в полной растерянности перед любой командой типа Селтик!Аугараж! Пора понять что играет команда, а не мальчики изАргентины! Если чудаки так будут готовы и дальше , народ не будет платить деньги за такой отстой и Крестовский будет наполовину , а может и мньше наполнен!
Wolf77785
Wolf77785 ответил Ваня лучший
сегодня в 00:23
Ваня лучший:
Все предельно просто, хотя футбол всего лишь игра. Локо- чемпион, Спартак - второй, а за 3 место будет борьба между ЦСКА, Краснодаром и Зенитом. И здесь возможны любые варианты, в том числе и Зенит без ЛЧ. Причин много и одна из них "это здоровья и денег много не бывает, а вот народа в команде много (как в Зените) очень даже бывает. Такая ситуация имеет весьма негативный психологический подтекст ( называется на бытовом уровне "пауки в банке")
спартак второй? что за бред хвхвхвх
kastites
kastites
вчера в 21:53
ЗЕНИТ чемпион всех времён и народов
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:39
Скоро и Гену начнут бакланы пивом поливать.
time out
time out ответил cska plus
вчера в 20:28
cska plus:
То, что Локо станет чемпионом, было известно ещё до начала чемпионата, пока есть мутко и федуны с будогосскими, так и будет.
А кони, что, перестали с ними дружить? И сразу стали пролетать мимо чемпионств. Все, что было у коней - липа, кабинетный гинеркласс. Это ни для кого секретом не является. Прошло то время, когда до начала сезона коней в чемпионы записывали, от того-то, вас коней, сильно пучить стало, когда кто-то выше вас в таблице.
Морозовский
Морозовский ответил Евгений Перфильев
вчера в 20:25
Евгений Перфильев:
ИНТЕРЕСНО ПОСЛУШАТЬ КАК ГЕНА БУДЕТ КОММЕНТИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОГО НОВИЧКА БАКЛАНА НАСРИ
Как,как?! Как естественные надобности!
lexatver
lexatver
вчера в 20:06
После пяти туров Зениту отдавали чемпионство, теперь Локо отдают! Я к тому, что абсолютно неизвестно как Локомотив будет играть во 2 части чемпионата. Несколько поражений (а от Локо этого можно ожидать) и уже будет совершенно другой расклад
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ваня лучший
вчера в 20:03
Ваня лучший:
Вроде как мы Зенит обсуждаем, или я ошибаюсь , или тебе нечего сказать про проект?
Проекту уже 100 лет.Он мне нравится.Ленинград, Петербург болеет за Зенит.Кстати проект работает.На УРА.
leopit
leopit
вчера в 19:49
Поднатужимся,поднапружимся.....и ухнем!
Советчик №1
Советчик №1 ответил ПерекатиПоле
вчера в 19:43
ПерекатиПоле:
Гену от Зенита отодвинули и двигают все дальше и дальше. Раньше он и на сборы с командой ездил, и на выездные матчи гонял, к футболистам приставал со своими размышлениями. Сейчас же оставили в информационном голоде, вот он и вещает на публику свои домыслы.
Обиду затаил Геннадий ?
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответил Miaf
вчера в 19:36
Ну да,быть против участия в ЛЧ клуба,заработавшего больше всего евроочков за последние годы не кажется вам немного глупым?
Аденн
Аденн
вчера в 18:53
реально, Гендос тайный поклонник Спартака.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил kolpankolpan
вчера в 18:46
kolpankolpan:
Увидел ЦСКа в игре со Звездой.Страшно представить это нечто на месте соперника вчерашних Реала или ПСЖ.
Вроде как мы Зенит обсуждаем, или я ошибаюсь , или тебе нечего сказать про проект?
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
вчера в 18:45
Как же так Гена, а ну подставляй попэц
Ваня лучший
Ваня лучший ответил морозз
вчера в 18:43
морозз:
Не согласен по Локомотиву...обыграл Спартак 4:2 и Зенит 3:0, так что пока железнодорожники на своём первом месте! Что будет дальше посмотрим, основополагающим будет встреча Спартака и Локомотива!
Саныч, дорогой, что то тебя долго было не слышно? Здоров? Что касается Локо, то если они дернули Газпром в Питере 3:0, то почему им это не сделать в Москве, тем более старый лис Палыч. знает как это делать. С 1 -м местом почти все ясно. Далее, Спартак по настрою и тонусу второе место не отдаст. А дальше все может быть , тем более, что смолов не зря остался в Краснодаре. Галицкий тоже рвется в ЛЧ и это правильно. А как ты , старина, считаешь?
drug01
drug01
вчера в 18:39
Орлов делает паузу.....
морозз
морозз ответил Jeck Denielse
вчера в 18:31
Jeck Denielse:
Зенит сильнейший - но не первый.... Спартак не хуже - но даже не второй.... Локо уступает и тем и другим по игре но не по счёту - и идёт первым..... ЦСКА примерно равен Локо - но между ними три команды.... Краснодар проиграл всем из первой пятёрки - но идёт выше ЦСКА..... Этот театр абсурда - называется РПФЛ......)))) Удачи всем в ЛЕ !!!!!!!!!!
Не согласен по Локомотиву...обыграл Спартак 4:2 и Зенит 3:0, так что пока железнодорожники на своём первом месте! Что будет дальше посмотрим, основополагающим будет встреча Спартака и Локомотива!
морозз
морозз
вчера в 18:27
Точно можно утверждать одно, путёвка в ЛЧ у Локомотива процентов на 99
cska plus
cska plus
вчера в 18:23
То, что Локо станет чемпионом, было известно ещё до начала чемпионата, пока есть мутко и федуны с будогосскими, так и будет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:21
Внутри "Зенита" не все хорошо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:15
Зенит сильнейший - но не первый....
Спартак не хуже - но даже не второй....
Локо уступает и тем и другим по игре но не по счёту - и идёт первым.....
ЦСКА примерно равен Локо - но между ними три команды....
Краснодар проиграл всем из первой пятёрки - но идёт выше ЦСКА.....

Этот театр абсурда - называется РПФЛ......))))

Удачи всем в ЛЕ !!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 18:09
в данное время судит почти здраво
Kerri
Kerri
вчера в 18:08
Гена считает, что Зенит не будет чемпионом. Это что-то новое!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ваня лучший
вчера в 18:05
Ваня лучший:
Соглашусь!
Увидел ЦСКа в игре со Звездой.Страшно представить это нечто на месте соперника
вчерашних Реала или ПСЖ.
Завтра
Завтра
вчера в 18:02
Перекрасьте соккера в красно-белые цвета,
Чтобы всё встало на свои места!)))

А то, какой-то диссонанс - вроде все "мясные", а пытаются писать про футбол вообще))) И поэтому как-то криво получается - как у иностранцев, которые пытаются научить русскому языку))
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 18:01
Орлов тоже перешел на разговоры --взял добыл купил продал.И ведь прекрасно знает что ничего выдающегося никто не взял и не купил.Игра поставленная -это основа успеха.Она и докажет.Сильно сомневаюсь я в успехах Локомотива.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 17:59
Опять старый маразматик интервью дает.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 17:57
Гену от Зенита отодвинули и двигают все дальше и дальше.
Раньше он и на сборы с командой ездил, и на выездные матчи гонял, к футболистам приставал со своими размышлениями.
Сейчас же оставили в информационном голоде, вот он и вещает на публику свои домыслы.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Saang
вчера в 17:54
Saang:
Не "в" а "на"
САМ ТО ПОНЯЛ ЧТО НАПИСАЛ.
Saang
Saang ответил Евгений Перфильев
вчера в 17:51
Евгений Перфильев:
ОРИГИНАЛЬНО. НАСРИ В ЗЕНИТ.
Не "в" а "на"
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