Орлов: «Я хочу, чтобы „Зенит“ взял титул РФПЛ, но он не сильнейший клуб»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов уже не сомневается в том, кто станет чемпионом России в этом сезоне:

«В чемпионате России фаворит – „Локомотив“. Ари с Чорлукой у них выздоровели, и „железнодорожники“ сейчас вряд ли отдадут титул чемпионов. Конечно, я хочу, чтобы „Зенит“ взял титул. Но если петербургский клуб не сильнейший, то как он может быть первым? „Сине-бело-голубым“ надо бороться за место в Лиге чемпионов, и у них сейчас есть конкуренты. Тот же „Спартак“ взял неплохого серба, которого „Наполи“ покупал за 20 млн».

Напомним, что после ничьей с «Ахматом» в 20-м туре РФПЛ (11 декабря 2017 года) «Зенит» отстает от «Локомотива» в турнирной таблице на 8 очков.