Эмери: «Те, кто не играл, расстроены. Но, пока они уважают решение тренера, это нормально»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери прокомментировал отсутствие защитника Тиаго Силвы и полузащитника Анхеля Ди Марии на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Ранее жёны обоих футболистов высказали недовольство этим решением наставника парижан.

«Тиаго – наш капитан, и он отличный капитан. Ди Мария – важный игрок для клуба, который способен принимать участие в важных матчах.

Те, кто не играет, расстраиваются. Но это нормальное явление, до тех пор пока они уважают своих товарищей по команде и решение тренера. В этом сезоне мы нуждаемся в каждом».