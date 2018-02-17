«Крылья Советов» с начала года готовят свой стадион к матчу со «Спартаком»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет19.581.13
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет3.13.62.2
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик БФонбет1.384.210
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалФонбет2.43.153.05
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалФонбет7.55.91.32
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет53.651.7
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛФонбет1.128.519
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.673.85
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн---
Франция. Лига 1 2017/2018, 26 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет4.33.651.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб БордоБордоФонбет1.5546
  • Главные новости
  • Все новости
00:39
«Интер» уступил «Дженоа»54
00:19
Моуриньо: «Не знаю, сыграет ли Погба с „Севильей“»5
23:22
Названы пары 1/4 финала Кубка Англии14
22:26
МЮ прошел «Хаддерсфилд» в Кубке Англии38
20:50
ПСЖ разобрался со «Страсбуром»18
00:52
Cтроительство стадиона «Динамо» должны завершить к концу апреля7
00:37
«Валенсия» одержала волевую победу над «Малагой»3
00:15
Мотта: «Уверены, что пройдем „Реал“»13
00:11
Вальверде: «Рассчитываем на победу в матче с „Челси“»4
23:56
Венгер: «Гвардиола приходил ко мне домой, потому что хотел играть за „Арсенал“»9
23:42
ПСЖ сохранил прописку в Лиге 1 и активировал опцию выкупа Мбаппе за 180 млн евро4
23:38
Моуриньо: «Знали, что в матче с „Хаддерсфилдом“ нам будет непросто»2
23:28
Газзаев: «Можно сказать, что у сборной России нет обороны»24
23:17
Мюллер: «Команда - просто класс!»4
23:16
Мата: «Я не против системы видеоповторов»0
23:10
Хайнкес: «Очень жаль „Вольфсбург“, они великолепно сражались»2
23:03
Арбитр отменил гол МЮ по кривым линиям на видеоповторе18
22:58
Вагнер: «Неутешительный результат, но „Манчестер Юнайтед“ победил заслуженно»2
22:48
Диаманти стал игроком «Перуджи»1
22:19
«Дженоа» - «Интер»: стартовые составы1
22:10
Арбитры Николаев и Мешков пока не допущены к матчам РФПЛ18
21:56
Месси делит первое место по количеству ассистов за всю историю Ла Лиги16
21:56
Калинич не сыграет с «Сампдорией»1
21:45
Бускетс: «С уверенностью подходим к матчу с „Челси“»6
21:41
Робиньо сделал дубль в матче за «Сивасспор»1

«Крылья Советов» с начала года готовят свой стадион к матчу со «Спартаком»

вчера, 19:41
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак28.02.2018 в 17:30 Не начался

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что клуб уже почти два месяца готовит газон местного стадиона «Металлург» к матчу 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ. Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после Нового года и ведутся до сих пор.

Идеальным поле однозначно не будет, но оно не „плывет“. Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо».

Каждую весну на самарской арене появлялись проблемы с состоянием газона. Из-за плохого дренажа вода не уходила и создавала слишком мягкую почву. В прошлом году «Крылья Советов» перестелили поле.

Игра состоится 28 февраля и начнется в 17:30 по московскому времени (18:30 по Самаре).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Cтроительство стадиона «Динамо» должны завершить к концу апреля
Сегодня, 00:52 7
Куликов: «Теперь газон на стадионе „Крыльев“ не „плывет“, как было в последние годы»
Вчера, 11:34 7
Стадион «Санкт-Петербург» перешел во владение «Зенита»
15 февраля 133
Основные работы по строительству стадиона в Нижнем Новгороде завершены
15 февраля 5
15 февраля стадион «Санкт-Петербург» перейдет во владение «Зенита»
13 февраля 72
«Зенит» - единственный претендент на эксплуатацию «Крестовского»
12 февраля 36
Обсудить
Все комментарии
Гражданиннн
Гражданиннн
сегодня в 00:38
4 штуки помним
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:19
Не государство , а убожество ! Простых вещей сделать не могут ! Ладно бы ,где-нибудь в непроходимой тайге ,а тут , в средней полосе !!! .....
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 21:46
Не стоило так делать, все знают, что будет со стадионом после спартака.
Kumertau
Kumertau
вчера в 21:01
4-0. Корниленко - покер.
makkie
makkie
вчера в 20:43
Не нужно быть экспертом, чтобы предположить, что поле будет в неважном состоянии.
Хотя самарцы молодцы, что готовят его к матчу.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 20:29
Поле подравняет класс команд, но выигрывать надо, и без рулетки.
cpartak60
cpartak60
вчера в 20:00
будет трудно в самаре но надо брать кубок!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100