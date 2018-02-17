«Крылья Советов» с начала года готовят свой стадион к матчу со «Спартаком»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что клуб уже почти два месяца готовит газон местного стадиона «Металлург» к матчу 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«Вчера были представители РФС, РФПЛ, ФНЛ. Они посмотрели стадион, но основное внимание было уделено газону. Его признали удовлетворительным. Но могу точно сказать, что работы постоянно велись сразу после Нового года и ведутся до сих пор.

Идеальным поле однозначно не будет, но оно не „плывет“. Готовим его к тому, чтобы игра прошла хорошо».

Каждую весну на самарской арене появлялись проблемы с состоянием газона. Из-за плохого дренажа вода не уходила и создавала слишком мягкую почву. В прошлом году «Крылья Советов» перестелили поле.

Игра состоится 28 февраля и начнется в 17:30 по московскому времени (18:30 по Самаре).