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Газзаев: «Можно сказать, что у сборной России нет обороны»

вчера, 23:28

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в эфире «ФАН-ТВ» поразмышлял о перспективах национальной команды на чемпионате мира.

«Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет.

Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор.

Все это должно насторожить наш тренерский штаб. Не нужно огульно говорить, что мы уже вышли из группы. У той же сборной Саудовской Аравии 9-10 игроков недавно заключили кратковременные контракты с испанскими клубами, чтобы пройти адаптацию и подготовиться к чемпионату мира.

Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем».

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Все комментарии
grafff
grafff
сегодня в 02:08
И не только обороны
LOpp
LOpp
сегодня в 01:52
ну не правда, есть Кутепов, Васин... один лучше другого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:23
Очень оптимистично......
Полуфинал...четвертьфинал......
Мы на последнем месте рейтинга ФИФА из всех 32-х участников.....плюс по словам Газзаева без защиты.......
Наверно первый в истории выход из группы будет неплохим результатом....по крайней мере жребий даёт шансы на этот успех....
Глупо "кидать шапки" но и совсем унывать не стоит....
Думаю многое решится в матче-открытии......а дальше как покатит....)))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:07
Когда в сборной спартачи то считай её нет
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 01:06
Пока в нашем футболе доминирует понятие "РАСЧЕТ", а не итоговый СЧЕТ
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:01
Ее уже как лет 15 нет!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 01:01
Если вся команда атакует, потом всей командой отходят в защиту,это Команда. С нашими пешеходами этого не происходит
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 00:31
Из всей этой БРАТИИ только Джикия внушал доверие
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 00:30
В сборной России тренер спартаковец, какая уж тут оборона.
Kerri
Kerri
сегодня в 00:29
Можно сказать - у России нет сборной.
Egorium
Egorium
сегодня в 00:27
Она же спартаковская была, это почти нету.
LAISMEN
LAISMEN ответил 773sergeytank
сегодня в 00:22
773sergeytank:
Васин, Купетов.. Кто их вообще подпустил к футболу?))
Согласен, что эти два футболера в любой момент могут подвести. Куда другой УСАЧ смотрит....
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 00:10
Какой четвертьфинал о чем он? Из группы если выйдем уже хорошо будет.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:07
А когда она у нас была ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил Bekelman55
сегодня в 00:04
Bekelman55:
а тебе сколько лет? Какой период Алании вспоминаешь ?
Тебе самому-то сколько лет?
Раз умеешь диз-лайки ставить, значит память еще не отшибло.
Сразу должен был понять, о каком периоде я говорю.
Может ты просто не так давно увлекся футболом?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров ответил Bekelman55
вчера в 23:53
Bekelman55:
а тебе сколько лет? Какой период Алании вспоминаешь ?
Видимо тот период, когда он добивал "Аланию" вместе с сыном.
773sergeytank
773sergeytank
вчера в 23:47
Васин, Купетов.. Кто их вообще подпустил к футболу?))
wingback
wingback ответил Bekelman55
вчера в 23:45
Bekelman55:
а тебе сколько лет? Какой период Алании вспоминаешь ?
Винно-водочный период алании он вспоминает...
wingback
wingback
вчера в 23:44
Могу с определенной уверенностью сказать, что газаев - пёс...
Bekelman55
Bekelman55 ответил Против ЦСКА
вчера в 23:43
Против ЦСКА:
Какая правда? Мой слух режут любые слова Газзаева - сразу "Алания" вспоминается.
а тебе сколько лет? Какой период Алании вспоминаешь ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил Groove000
вчера в 23:37
Groove000:
что, правда глаза режет?)
Какая правда?
Мой слух режут любые слова Газзаева - сразу "Алания" вспоминается.
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:35
Собака лает караван идет...
Groove000
Groove000 ответил Против ЦСКА
вчера в 23:33
Против ЦСКА:
Газзаев - сгинь, пропади!!!
что, правда глаза режет?)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:32
Газзаев - сгинь, пропади!!!
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