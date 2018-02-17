Газзаев: «Можно сказать, что у сборной России нет обороны»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в эфире «ФАН-ТВ» поразмышлял о перспективах национальной команды на чемпионате мира.

«Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет.

Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор.

Все это должно насторожить наш тренерский штаб. Не нужно огульно говорить, что мы уже вышли из группы. У той же сборной Саудовской Аравии 9-10 игроков недавно заключили кратковременные контракты с испанскими клубами, чтобы пройти адаптацию и подготовиться к чемпионату мира.

Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем».