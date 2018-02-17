Газзаев: «Можно сказать, что у сборной России нет обороны»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в эфире «ФАН-ТВ» поразмышлял о перспективах национальной команды на чемпионате мира.
«Могу с определенной уверенностью сказать, что у нас неплохая атака и средняя линия. Достаточно хорошо укомплектована вратарская позиция. Что касается обороны, то в том сочетании, в каком она играла, можно сказать, что ее у нас нет.
Все говорят, что нам попалась очень легкая группа. Визуально так и есть. Но на самом деле сборная Уругвая на сегодняшний день одна из лучших команд Южной Америки, а сборная Египта одна из лучших команд Африки. Несколько египтян играют в Англии, это тоже существенный фактор.
Все это должно насторожить наш тренерский штаб. Не нужно огульно говорить, что мы уже вышли из группы. У той же сборной Саудовской Аравии 9-10 игроков недавно заключили кратковременные контракты с испанскими клубами, чтобы пройти адаптацию и подготовиться к чемпионату мира.
Будем надеяться, что сборная России выйдет из группы. Мы все должны ее поддерживать. Будет отличным результатом, если команда выйдет в четвертьфинал или полуфинал. Другой задачи мы по определению ставить не можем».
Полуфинал...четвертьфинал......
Мы на последнем месте рейтинга ФИФА из всех 32-х участников.....плюс по словам Газзаева без защиты.......
Наверно первый в истории выход из группы будет неплохим результатом....по крайней мере жребий даёт шансы на этот успех....
Глупо "кидать шапки" но и совсем унывать не стоит....
Думаю многое решится в матче-открытии......а дальше как покатит....)))
Полуфинал...четвертьфинал......
Мы на последнем месте рейтинга ФИФА из всех 32-х участников.....плюс по словам Газзаева без защиты.......
Наверно первый в истории выход из группы будет неплохим результатом....по крайней мере жребий даёт шансы на этот успех....
Глупо "кидать шапки" но и совсем унывать не стоит....
Думаю многое решится в матче-открытии......а дальше как покатит....)))
Раз умеешь диз-лайки ставить, значит память еще не отшибло.
Сразу должен был понять, о каком периоде я говорю.
Может ты просто не так давно увлекся футболом?
Раз умеешь диз-лайки ставить, значит память еще не отшибло.
Сразу должен был понять, о каком периоде я говорю.
Может ты просто не так давно увлекся футболом?
Мой слух режут любые слова Газзаева - сразу "Алания" вспоминается.
Мой слух режут любые слова Газзаева - сразу "Алания" вспоминается.