Огбонна: «Я определенно стал лучше себя чувствовать после операции»

Защитник «Вест Хэма» Анжело Огбонна рассказал о своем восстановлении после травмы. Год назад 29-летний футболист перенес операцию на колене.



«Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Когда я в порядке, я готов выходить на поле в каждом матче. Конечно, я немного устаю, но все в меру моих сил.



Я определенно стал лучше себя чувствовать после операции, она была необходима мне. На протяжении долгого времени меня мучило колено. Врачи посоветовали провести операцию, и это действительно помогло мне».



Напомним, что минувшим летом «Вест Хэм» продлил контракт с Огбонной.