Марио Гомес: «Готов помочь сборной Германии на ЧМ-2018»

Нападающий «Штутгарта» Марио Гомес не теряет надежды сыграть на чемпионате мира в России.

«Главный тренер сборной Йоахим Лёв знает, что в случае чего я могу помочь команде в качестве джокера. Он может на меня рассчитывать.

Мой главный козырь - выбор позиции. Тренер видит, что я здоров, у меня есть силы и уверенность в себе. В данный момент чувствую себя на 100 процентов».

Гомес забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах Бундеслиги этого сезона.

На его счету также 71 матч за сборную.