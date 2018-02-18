Молинаро: «Надеюсь на позитивный итог в матче против „Ювентуса“»

Защитник «Торино» Кристиан Молинаро поделился мыслями накануне матча 25-го тура Серии А против «Ювентуса».



«Это важная игра для нас, которая может стать определяющей в достижении наших целей.



Посмотрим, что у нас получится. Маццарри (главный тренер „Торино“) пытался донести до нас свои тактические задумки, которые могут существенно повлиять на исход игры.



Мы начали добиваться положительных результатов в чемпионате Италии, надеюсь на позитивный итог и в этой встрече».



Напомним, что Дерби делла Моле рассудит Даниэле Орсато.