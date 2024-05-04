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Саша Илич назначен главным тренером «Пари НН»

вчера, 11:37

Новым главным тренером «Пари НН» стал Саша Илич.

Сербский специалист будет первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

Ранее Илич работал в юниорской, молодёжной и первой сборной Сербии, командах «Чукарички», ЦСКА (София) и «Атромитос».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 23:37
- Да видать российские тренеры гонорары требуют запредельные, а результат - на троечку. Да и гонору много. А сербы молодцы, и игроки и тренеры уже вовсю адаптируются в России. Они работяги на поле, не скандальные, денег много не требуют. Ну и пусть работают, чтобы наши "не выпендривались"...
pomor45
pomor45
вчера в 17:46
Все ищут кудесника, а попадаются только ученики фокусника.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:59, ред.
Без усиления состава ни у кого ни чего не получиться. А все остально про гл.тренера это сказки...если новый прийдет , то нижний новгород поплывет вверх по турнирной лестнице
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:50, ред.
Видимо, хотели пригласить Ивича, да кто-то случайно одну букву перепутал...)
А если серьёзно, то какой смысл брать этого иностранного ноунейма?
Как тренер, Илич ничего особого не добился, и вряд ли добьётся чего-то с НН.
Неужели, кого-то из своих отечественных тренеров нельзя было пригласить в НН? Можно, но просто не хотят. Похоже руководству НН нужны не столько результаты команды, сколько "ручной тренер", который не будет ничего требовать, а будет во всём соглашаться. А с Юраном, если бы хозяева нижегородского клуба не жмодились на усиление состава, то НН мог бы стать крепким середняком уже в этом сезоне.
112910415
112910415
вчера в 13:44
и чем он так хорош ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 13:28
Манчини с Луческу тоже наслушались сказок кои вы здесь рассказываете....и остались ни с чем....)))
ТерSpark
ТерSpark ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
вчера в 13:14
Тебя поставь вместо Семака и ты будешь чемпионом с Зенитом. Пока рулит Газпром,никому не стать чемпионом,это и ежу понятно.
9p98c85yahym
9p98c85yahym
вчера в 12:04
Слишком много денег, чтобы ими разбрасываться как фантиками!
Не поможет и этот тренер!
Все дело то в том, что как всем российским футболом, так и клубами руководят случайные люди!
Обратим внимание на Германию! Кто там у руля футбола!?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 12:03
Удачи Иличу! И пусть избежит стыков!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 11:52
Зачем назначать иностранцев если чемпионами становятся Российские тренеры?
Интерес
Интерес
вчера в 11:48, ред.
"Блюдо дня РПЛ"-сербские специалисты.И чё? А ничё!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:48
Первый иностранец, с почином,удачи и фарта ему!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:48
Пожелаю ему удачи и пусть у него все получится.
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