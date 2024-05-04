Саша Илич назначен главным тренером «Пари НН»

Новым главным тренером «Пари НН» стал Саша Илич.
Сербский специалист будет первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.
Ранее Илич работал в юниорской, молодёжной и первой сборной Сербии, командах «Чукарички», ЦСКА (София) и «Атромитос».
А если серьёзно, то какой смысл брать этого иностранного ноунейма?
Как тренер, Илич ничего особого не добился, и вряд ли добьётся чего-то с НН.
Неужели, кого-то из своих отечественных тренеров нельзя было пригласить в НН? Можно, но просто не хотят. Похоже руководству НН нужны не столько результаты команды, сколько "ручной тренер", который не будет ничего требовать, а будет во всём соглашаться. А с Юраном, если бы хозяева нижегородского клуба не жмодились на усиление состава, то НН мог бы стать крепким середняком уже в этом сезоне.
А если серьёзно, то какой смысл брать этого иностранного ноунейма?
Как тренер, Илич ничего особого не добился, и вряд ли добьётся чего-то с НН.
Неужели, кого-то из своих отечественных тренеров нельзя было пригласить в НН? Можно, но просто не хотят. Похоже руководству НН нужны не столько результаты команды, сколько "ручной тренер", который не будет ничего требовать, а будет во всём соглашаться. А с Юраном, если бы хозяева нижегородского клуба не жмодились на усиление состава, то НН мог бы стать крепким середняком уже в этом сезоне.