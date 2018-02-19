Российские клубы в 2016 году заработали больше, чем потратили

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 5 раунд1X2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет16.57.71.15
Германия. Бундеслига 2017/2018, 23 тур1X2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг---
Испания. Примера 2017/2018, 24 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаФонбет2.43.352.9
Италия. Серия А 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаФонбет1.21814
  • Главные новости
  • Все новости
14:03
Стало известно имя главного арбитра матча ЦСКА - «Црвена Звезда»20
14:02
«Зенит» за 5 лет получил от УЕФА более 100 млн евро призовых, «Спартак» - менее 15134
12:58
Стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ39
11:01
Оланаре завтра станет игроком «Амкара»43
08:46
Кавани догнал Кейна в рейтинге «Золотой бутсы»25
15:16
Матч «Локомотив» - «Ницца» состоится, несмотря на сильный мороз0
15:07
Со следующего сезона РФПЛ начнет заниматься лицензированием клубов0
14:51
Агент Диавара подтвердил интерес к игроку со стороны клубов АПЛ0
14:39
Первый тестовый матч на стадионе «Крыльев Советов» состоится 28 апреля0
14:26
Слуцкий: «Не знаю, станет ли сборная лучше, если в ней будут игроки только из 2 клубов»5
14:12
«Амкар» сыграл вничью с питерским «Динамо» в товарищеском матче0
13:55
«Арсенал» заключил рекордное соглашение с титульным спонсором4
13:41
«Спартак» положил глаз на защитника «Тюмени»8
13:34
Игуаин пополнил лазарет «Ювентуса» на неделю0
13:23
В Екатеринбурге квартиру на время ЧМ-2018 сдали за 1,5 млн рублей10
13:16
РФПЛ обяжет клубы раскрывать свои бюджеты2
13:07
«Анжи» уверенно обыграл «Колхети» в контрольном матче2
12:35
ЦСКА обратился к своим болельщикам накануне матча с «Црвеной Звездой»26
12:22
Гаттузо: «Кутроне должен найти себе красивую девушку и заняться с ней любовью»15
12:13
Реконструкция стадионов в Московской области к ЧМ-2018 завершится в апреле2
12:01
«Челси» отказался продавать Батшуайи в «Боруссию» Д9
11:53
«Милан» начал переговоры со Стриничем0
11:35
«Амкар» подтвердил контакт с Оланаре5
11:23
«Уфа» переиграла «Вентспилс» в товарищеском матче4
11:09
Витиньо: «В команде все прекрасно понимают, что нам необходимо побеждать „Црвену Звезду“»27

Российские клубы в 2016 году заработали больше, чем потратили

сегодня, 13:24

Исследование показало, что доходы клубов РФПЛ в 2016 году превысили расходы.

Сообщается, что совокупная выручка клубов составила 63,3 млрд рублей, в то время как расходы - 60,1 млрд.

В предыдущие четыре года баланс был отрицательным. В 2012 году он составил -3,6 млрд (38,7 млрд доходов и 42,3 млрд расходов), в 2013 году -3,7 млрд (56,1 и 59,8), в 2014 году -8 млрд (53,7 и 61,7), в 2015 году -9,4 млрд (59,1 и 68,5).

Сегодня также стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» за 5 лет получил от УЕФА более 100 млн евро призовых, «Спартак» - менее 15
Сегодня, 14:02 134
«Арсенал» заключил рекордное соглашение с титульным спонсором
Сегодня, 13:55 4
Стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ
Сегодня, 12:58 39
Инородное достояние. Контракты по цене «Крестовского»
17 февраляFace2Face в блоге Футбол и деньги35
Глава ВТБ: «Обязательств выплатить 600 млн рублей „Динамо“ я не давал»
16 февраля 15
Подготовка Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 обошлась дороже 100 млрд рублей
15 февраля 6
Обсудить
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:56
Положительная динамика выходит) Это не может не радовать! Хоть в чем то есть прогресс.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:43
При такой "статистике" половина клубов с трудом выживает.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 14:42
это хорошо!
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 13:58
Надоест скоро Федуну убыточный неытяной проект Спартак. Продаст его нафиг и закрывашку какому нибудь Динамо.
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 13:47
+3 млрд кто то потирает руки.))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:46
заработали больше, чем потратили только благодаря Зениту, который в 2016 году на 8 млрд руб продал своих воспитанников: Халка, Витселя и Гарая.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:43
15 клубов зарабатывали, Зенит тратил
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 13:43
смешная новость
sir-5
sir-5
сегодня в 13:38
Успехи обратно пропорциональны доходам. Это по-нашему!
Аксинья
Аксинья ответил vistory
сегодня в 13:38
vistory:
Заработали, в основном Зенит, ЦСКА и Локомотив, за спартак опять пришлось платить из бюджета.
Ну и на чем заработал Зенит - наверно на продажах футболок Дзюбы...
шацк
шацк
сегодня в 13:29
Ну все Виталик теперь активизируется - как так получилось, что клубы в плюсе?!?!?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:29
Российские клубы в 2016 году заработали больше, чем потратили
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Такую бы информацию, да по каждому клубу отдельно.
vistory
vistory
сегодня в 13:28
Заработали, в основном Зенит, ЦСКА и Локомотив, за спартак опять пришлось платить из бюджета.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100