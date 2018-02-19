Российские клубы в 2016 году заработали больше, чем потратили

Исследование показало, что доходы клубов РФПЛ в 2016 году превысили расходы.

Сообщается, что совокупная выручка клубов составила 63,3 млрд рублей, в то время как расходы - 60,1 млрд.

В предыдущие четыре года баланс был отрицательным. В 2012 году он составил -3,6 млрд (38,7 млрд доходов и 42,3 млрд расходов), в 2013 году -3,7 млрд (56,1 и 59,8), в 2014 году -8 млрд (53,7 и 61,7), в 2015 году -9,4 млрд (59,1 и 68,5).



Сегодня также стала известна суммарная выручка клубов РФПЛ от билетных программ.