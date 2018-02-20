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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Манчини: «„Зенит“ может легко отыграться со счета 0:1 в Петербурге»

вчера, 16:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первой части сезона РФПЛ и поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком».

«Мы хорошо начали сезон, находились в отличной форме. Потом, перед зимним перерывом, наступил спад, который длился примерно месяц. Связан он в первую очередь с тем, что „Зенит“ параллельно играл в двух турнирах: чемпионате и Лиге Европы. Из-за этого мы не всегда подходили в нужных кондициях к следующему матчу. Поэтому и теряли очки во внутреннем турнире. Но впереди вторая часть сезона. В том же чемпионате есть еще 10 игр. Сделаем все возможное, чтобы добрать те очки, что потеряли осенью.

Мы проиграли „Селтику“ из-за того, что проводили первый матч за 2 месяца. В итоге „Зенит“ не совсем соответствовал ритму, заданному „Селтиком“. Но 0:1 - тот счет, с которого можно легко отыграться в Петербурге».

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:14
Зенит такая команда которая может размазать Селтик, а может и продуть
wingback
wingback
вчера в 23:42
Если не отыграется, предлагаю дать физручини пня. Нужно отвечать за базар...
vka1970
vka1970
вчера в 22:10
Заскринил некоторых говорунов.Молитесь, чтоб Зенит выиграл.В противном случае .............
Miaf
Miaf
вчера в 21:22
Одна надежда на Спартак с Локомотивом. За Зенит конечно же очень стыдно опять.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:16
Один Локомотив дальше пройдет.
salaga
salaga
вчера в 21:16
Селтику тоже ничью соорудить не труднее, чем макароны отварить.
Gahi
Gahi
вчера в 21:15
Разницы нет кто и с каким счётом сыграет главное чтобы этот счёт был проходным в следующий этап Л/Е. Удачи Зениту ,ЦСКА и Спартаку.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:15
Писец Зене ...
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:07
Я думаю пройдут Зенит, локо и цска а спартаку будет очень тяжко.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 20:58
Что прям легко?
МапС
МапС
вчера в 20:41
Будем посмотреть.
Miaf
Miaf ответил Nikola45
вчера в 20:40
Nikola45:
)) Каждое 23 Февраля мы собираемся с друзьями и однополчанами на даче! А вот о важности ваших дел я догадываюсь! До первого гола же их не было? ))
Тут вопрос то не в личной жизни, а о том, с каким светом Сельтик уделает Зенит. Есть предположения?
richi
richi
вчера в 20:33
Зенит пройти Селтик может, но точно, не легко.
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:29
Miaf:
Дела были важные.
)) Каждое 23 Февраля мы собираемся с друзьями и однополчанами на даче! А вот о важности ваших дел я догадываюсь! До первого гола же их не было? ))
korn3512
korn3512 ответил Nikola45
вчера в 20:29
Ооо сеньер Моразмо, Маэстро банных дел, пытается шутить))
Miaf
Miaf ответил Nikola45
вчера в 20:27
Nikola45:
А можно вопрос? )) А куда вы делись 06.08.2017? )) Тут так до игры визжали! И тут осечка ))
Дела были важные.
Nikola45
Nikola45 ответил NoKerzhNoParty
вчера в 20:27
NoKerzhNoParty:
Ага, после жеребьевки вы и подумать не могли, что вас вынесет аутсайдер Испании, да еще и у вас дома Думается мне, в Испании вам еще столько же накидают
Да мы Севилью вынесли! )) А тут Атлетик как въехал! )) Прямо не по детски ))
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:25
Miaf:
Куда же вы все спрячетесь, когда Спартак пройдет Атлетик, а Зенит в очередной раз обделается в Европе.
А можно вопрос? )) А куда вы делись 06.08.2017? )) Тут так до игры визжали! И тут осечка ))
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:23
Miaf:
Куда же вы все спрячетесь, когда Спартак пройдет Атлетик, а Зенит в очередной раз обделается в Европе.
Ну слава богу вернулись все же к теме! Я вам честно скажу меня не будет если даже вы продуете 20-0 )) На дачу к другу поеду сразу после футбола ))
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:22
Miaf:
А Литейному чупа-чупс покупали?), заметьте задокументировал ваши признания.
Задокументируйте вот это лучше ))
Miaf
Miaf ответил Nikola45
вчера в 20:22
Nikola45:
Вы о том ружье которое за 16 лет не будучи заряженным выстрелило? )) Так Симоняна не знают в Бильбао ))
Куда же вы все спрячетесь, когда Спартак пройдет Атлетик, а Зенит в очередной раз обделается в Европе.
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:21
Miaf:
А Литейному чупа-чупс покупали?), заметьте задокументировал ваши признания.
Литейный парень взрослый он и сам вам может дать ))
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:21
Miaf:
Кто сейчас действующий чемпион России? или это тоже сказки?
Вы о том ружье которое за 16 лет не будучи заряженным выстрелило? )) Так Симоняна не знают в Бильбао ))
Miaf
Miaf ответил Nikola45
вчера в 20:20
Nikola45:
Я о другом! Вам то я и чупа-чупс бы не купил, плачьте сколько угодно без него )) Я о другом! Вы стадион наш поливали грязью! Если ходили на Атлетик! Тыл не отмерз? ))
А Литейному чупа-чупс покупали?), заметьте задокументировал ваши признания.
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:20
Miaf:
Кто сейчас действующий чемпион России? или это тоже сказки?
я о 0-8 с Атлетик! )) Пупсик ))
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:19
Miaf:
Нет спасибо, я в состоянии сам себе билеты купить). Заманивайте Литейных и Писерманов посидеть у вас на коленках.
Я о другом! Вам то я и чупа-чупс бы не купил, плачьте сколько угодно без него )) Я о другом! Вы стадион наш поливали грязью! Если ходили на Атлетик! Тыл не отмерз? ))
свиноспартач
свиноспартач
вчера в 20:18
а мы как завизжим....
Miaf
Miaf ответил Nikola45
вчера в 20:18
Nikola45:
Ой Сказочник )) Ой Сказочник! )) Вы не родственник Андерсену, Хансу Кристиану ))
Кто сейчас действующий чемпион России? или это тоже сказки?
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
вчера в 20:17
Miaf:
Ты хотел спросить, с каким счетом Спартак разорвет Атлетик?
Ой Сказочник )) Ой Сказочник! )) Вы не родственник Андерсену, Хансу Кристиану ))
Miaf
Miaf ответил Nikola45
вчера в 20:17
Nikola45:
А сейчас без дураков! Вы на стадион то ходите? Или только на диване смотрите?
Нет спасибо, я в состоянии сам себе билеты купить). Заманивайте Литейных и Писерманов посидеть у вас на коленках.
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