Манчини: «„Зенит“ может легко отыграться со счета 0:1 в Петербурге»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первой части сезона РФПЛ и поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком».

«Мы хорошо начали сезон, находились в отличной форме. Потом, перед зимним перерывом, наступил спад, который длился примерно месяц. Связан он в первую очередь с тем, что „Зенит“ параллельно играл в двух турнирах: чемпионате и Лиге Европы. Из-за этого мы не всегда подходили в нужных кондициях к следующему матчу. Поэтому и теряли очки во внутреннем турнире. Но впереди вторая часть сезона. В том же чемпионате есть еще 10 игр. Сделаем все возможное, чтобы добрать те очки, что потеряли осенью.

Мы проиграли „Селтику“ из-за того, что проводили первый матч за 2 месяца. В итоге „Зенит“ не совсем соответствовал ритму, заданному „Селтиком“. Но 0:1 - тот счет, с которого можно легко отыграться в Петербурге».