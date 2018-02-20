Де Росси - о матче с «Шахтером»: «У нас нет задачи прыгнуть выше головы»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Безусловно, для многих из нас такая холодная погода является непривычной. Главный фактор - игровые качества обеих команд. Возможно, нам будет сложно в первые 5-10 минут. Это процесс привыкания. Не думаю, что холод будет иметь особое значение. Если бы это было так, то „Шахтер“ или московский ЦСКА, к примеру, каждый год побеждали бы в Лиге чемпионов.

У нас нет задачи прыгнуть выше головы. Просто хотим получать удовольствие от игры и результата. Попасть в число восьми лучших команд Европы - многого стоит. Но это не значит, что после игры с „Шахтером“ мы будем сидеть сложа руки», - сказал Де Росси.