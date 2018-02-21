Раньери готов уйти из «Нанта» ради сборной Италии

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери выразил готовность возглавить сборную Италии, если получит соответствующее предложение.

«Любой итальянский тренер с удовольствием бы возглавил сборную Италии.

У меня есть ещё 2 года контракта с „Нантом“, и пока я не получал никаких официальный сообщений. Но если меня всё же решат позвать в сборную, то я приду к президенту „Нанта“ и попрошу отставку».

Напомним, одним из основных кандидатов на пост наставника сборной Италии является главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.