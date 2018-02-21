Семин: «„Ницца“ имеет преимущество»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал про состояние команды накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы». Напомним, что первая встреча завершилась волевой победой московской команды.



«К матчу готовы практически все футболисты. Есть еще тренировка, и я боюсь говорить. Пока все живы – здоровы. Но у нас еще тренировка.



Когда начинали Лигу Европы, каждый матч нес определенное давление. Мы понимаем свою ответственность. Выйдем на поле при счете 0:0, а дальше будет сложная и напряженная игра. Последний матч „Ницца“ провела в хорошем состоянии, хорошо двигались. Нам будет очень сложно.



Приемлемый итог? Считаю, что счет 0:0, и на это настраиваю ребят. Говорят, холод в нашу пользу, но я не вижу пользы, потому что этот период тренировок был из-за погоды не совсем качественный. Когда-то хотели сделать две тренировки, но не смогли. У „Ниццы“ был хороший матч и они в тонусе. Поэтому преимущество имеют они».