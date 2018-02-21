Определились все участники 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА

Определились все участники четвертьфиналов Юношеской Лиги УЕФА. В турнире принимают участие игроки не старше 19 лет.

«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Монако» (основное время закончилось со счетом 1:1), «Порту» одолел «Зальцбург» (3:1), «Ливерпуль» расправился с «Манчестер Юнайтед» (2:0), «Атлетико» скромно обыграл «Базель» (1:0), в упорном противостоянии «Реал» прошел «Баварию» (3:2), а «Челси» разгромил «Фейеноорд» (5:2).

Также в следующий раунд турнира отправятся «Манчестер Сити» и «Барселона».

Весь список участников 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА выглядит так:

«Барселона», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Порту», «Ливерпуль», «Атлетико», «Реал» и «Челси».