Китайский клуб «Далянь Ифан» заплатит более € 30 млн за Карраско

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может продолжить карьеру в Китае. По информации источника, бельгийским футболистом всерьёз заинтересовался «Далянь Ифан».

Сообщается, что китайский клуб предложил «матрасникам» более € 30 млн за игрока. 25% от суммы трансфера в случае успешной сделки достанутся «Монако». Источник, информирует, что мадридский клуб разрешил 24-летнему хавбеку вести переговоры с «Далянь Ифан», дав игроку время до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что летом Карраско попытается подписать «Ювентус».