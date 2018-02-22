Оланаре примкнул к «Амкару»

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что нападающий армейцев Аарон Оланаре сегодня стал игроком «Амкара», как это и ожидалось ранее.

«Нигерийский нападающий Аарон Оланаре завершит сезон-2017/18 в „Амкаре“.

Оланаре перешёл в пермскую команду на правах аренды без опции выкупа.



В сезоне-2017/18 Аарон принял участие в 11 матчах ПФК ЦСКА и забил один гол — в ворота „Тосно“», - передает пресс-служба.