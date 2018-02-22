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    В какой паре 1/8 финала ЛЧ сохраняется наибольшая интрига перед ответным матчем?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.323.453.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет1.93.753.85
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.53.52.7
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23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.653.32.65
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Оланаре примкнул к «Амкару»

сегодня, 13:06

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что нападающий армейцев Аарон Оланаре сегодня стал игроком «Амкара», как это и ожидалось ранее.

«Нигерийский нападающий Аарон Оланаре завершит сезон-2017/18 в „Амкаре“.

Оланаре перешёл в пермскую команду на правах аренды без опции выкупа.

В сезоне-2017/18 Аарон принял участие в 11 матчах ПФК ЦСКА и забил один гол — в ворота „Тосно“», - передает пресс-служба.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 16:00
Удачи ему....
Faustello
Faustello
сегодня в 15:53
Поэт Никифор Ляпис-Трубицкой.
Балла об Оланаре:
Олонару примнул к Амкару
Теперь в Амкаре Оланаре
Казанский
Казанский ответил Jum13
сегодня в 15:43
Jum13:
Ну ты же примкнул к спартачам. Паспорт хоть отдали?
Дарова,конебомж.А без стрелок можешь?)))
Jum13
Jum13 ответил Казанский
сегодня в 15:37
Казанский:
После коней можно только "примкнуть"..нормально перейти не получается)))
Ну ты же примкнул к спартачам. Паспорт хоть отдали?
Казанский
Казанский
сегодня в 15:30
Оланаре перешёл в пермскую команду на правах аренды без опции выкупа.
------------------
Гинер паспорт так и не отдал зулусу((
Баба Яга против
Баба Яга против
сегодня в 15:27
Ну теперь футболу обучат...Не то что в стойле
Казанский
Казанский
сегодня в 15:17
После коней можно только "примкнуть"..нормально перейти не получается)))
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 15:15
примат примкнул.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:03
Остаётся пожелать Аарону успехов в новом клубе
ermak6848
ermak6848 ответил EvgenyS
сегодня в 15:02
EvgenyS:
Спартаковским болельщикам посоветовал бы готовиться морально к сегодняшнему матчу в Бильбао
и запастись памперсами...
Saang
Saang
сегодня в 14:45
Как же все-таки стыдно за Зенит
EvgenyS
EvgenyS
сегодня в 14:44
Спартаковским болельщикам посоветовал бы готовиться морально к сегодняшнему матчу в Бильбао
parallels
parallels ответил mangoх12
сегодня в 14:35
mangoх12:
читай кто источник были слухи теперь подтверждение
это же спартач - бесполезно) не поймёт)
Kerri
Kerri
сегодня в 14:33
Пусть Амкару помогает, чем на лавке сидит.
mangoх12
mangoх12 ответил RDeanW
сегодня в 14:27
RDeanW:
то перешел, то отказались, то снова перешел. похлеще наших бразильских эпопей)
читай кто источник были слухи теперь подтверждение
Miaf
Miaf
сегодня в 14:20
Ласина плачет в сторонке.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:48
На сборах с Амкаром неплох был, должен помочь пермякам!
drug01
drug01
сегодня в 13:41
Ждем окрепшим!
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
сегодня в 13:21
"И примкнувший к ним Оланаре"
RDeanW
RDeanW
сегодня в 13:18
то перешел, то отказались, то снова перешел. похлеще наших бразильских эпопей)
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