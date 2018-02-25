Защитник молодежной команды ЦСКА усилил ряды «Тюмени»
Защитник молодежной команды ЦСКА стал игроком «Тюмени». 21-летний игрок подписал соглашение сроком на один год.
Козлов воспитывался в академии «Локомотива». До этой зимы оборонец не выступал на взрослом уровне, представляя «молодежки» самарских «Крыльев Советов» и «армейцев». Футболист провел с «Тюменью» сборы и впечатлил тренерский штаб команды.
Напомним, что в январе «Тюмень» арендовала 19-летнего защитника «Динамо» Максима Ненахова. Сейчас команда занимает 16 место в турнирной таблице ФНЛ.
Вернули Мусу на полгода?Так он вроде не старый.Взяли Бистровича-тоже не в возрасте.А так ,кто к нам пришёл за последнее время:Головин,Чалов,Жамалетдинов,Кучаев,Хосонов,Гордюшенко-одни сплошь старики...