Защитник молодежной команды ЦСКА усилил ряды «Тюмени»

25 февраля 2018, 20:47

Защитник молодежной команды ЦСКА Савелий Козлов стал игроком «Тюмени». 21-летний игрок подписал соглашение сроком на один год.

Козлов воспитывался в академии «Локомотива». До этой зимы оборонец не выступал на взрослом уровне, представляя «молодежки» самарских «Крыльев Советов» и «армейцев». Футболист провел с «Тюменью» сборы и впечатлил тренерский штаб команды.

Напомним, что в январе «Тюмень» арендовала 19-летнего защитника «Динамо» Максима Ненахова. Сейчас команда занимает 16 место в турнирной таблице ФНЛ.

SHMEL
SHMEL ответ Mi6 (раскрыть)
26 февраля 2018 в 07:40
Извини,ничего личного,а кого из старых взяли за последнее время?
Вернули Мусу на полгода?Так он вроде не старый.Взяли Бистровича-тоже не в возрасте.А так ,кто к нам пришёл за последнее время:Головин,Чалов,Жамалетдинов,Кучаев,Хосонов,Гордюшенко-одни сплошь старики...
Mi6
25 февраля 2018 в 22:06
Молодых раздают, пенсионеров берегут. Где логика? Гинер, ау???
Ангел неБесГрешен
25 февраля 2018 в 21:48
Удачи парняге в Тюмени, а гинер себе негритёнка подберёт...
ДАША Д
25 февраля 2018 в 21:25
Игрок уровня ФНЛ.
Миша Вилков
25 февраля 2018 в 21:18
Удачи с Тюменью!
