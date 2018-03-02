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Кришито намекнул на возвращение в «Дженоа»

02 марта 2018, 01:11

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в интервью итальянским СМИ намекнул, что хочет вернуться в «Дженоа». Его контракт с российским клубом истекает летом.

«Когда я семь лет назад покидал „Дженоа“, то говорил, что моя мечта — вернуться сюда. За годы эта мечта не изменилась. Я хочу что-то выиграть в футболке „грифонов“.

Моя жена из Генуи, мои дети здесь родились, так что этот город стал моим домом. Фанаты меня любят, и я никогда их не забывал.

Даже из России я продолжаю наблюдать за „Дженоа“, а своим детям я привил страсть к этому клубу. Надеюсь, когда-нибудь они будут играть за „грифонов“».

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Все комментарии
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
02 марта 2018 в 12:20
В главных автоматически отображаются новости, связанные с Вашим любимым клубом. За годы на сайте можно было бы это уже знать)
FROLL 001
FROLL 001
02 марта 2018 в 10:34
Ты свои наблюдения Педры оставь при себе! Гыгыгы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта 2018 в 10:33
Это не намёк......
Это признание в любви городу в котором родились его дети и жена.....и который он выбрал для себя "после футбола".......
Удачи Миммо !!!!!
FROLL 001
FROLL 001
02 марта 2018 в 10:32
Спасибо Миммо. Возвращайся домой с очередным титулом победителя! Осталось совсем немного поиграть.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
02 марта 2018 в 06:48
Я думаю если защитник Зенита надумал вернутся домой то он уедет
Goal2
Goal2
02 марта 2018 в 05:25
из баклана желает стать грифоном ахахахахаха
Delight
Delight
02 марта 2018 в 04:31
Великая ложь. Из Зенита ток в ПерДив или Китай.
ermak6848
ermak6848 ответ allemz (раскрыть)
02 марта 2018 в 02:04
"Как говорил дорогой Ушеф , пора " рвать " когти".
фраза из Кино...
allemz
allemz
02 марта 2018 в 01:48
Денег заработал, можно и карьеру возобновить
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