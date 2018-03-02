Кришито намекнул на возвращение в «Дженоа»

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02 марта 2018, 01:11

Защитник «Зенита» в интервью итальянским СМИ намекнул, что хочет вернуться в «Дженоа». Его контракт с российским клубом истекает летом.

«Когда я семь лет назад покидал „Дженоа“, то говорил, что моя мечта — вернуться сюда. За годы эта мечта не изменилась. Я хочу что-то выиграть в футболке „грифонов“.

Моя жена из Генуи, мои дети здесь родились, так что этот город стал моим домом. Фанаты меня любят, и я никогда их не забывал.

Даже из России я продолжаю наблюдать за „Дженоа“, а своим детям я привил страсть к этому клубу. Надеюсь, когда-нибудь они будут играть за „грифонов“».