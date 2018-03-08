Тренер «Базеля»: «„Ман Сити“ – одна из двух-трёх лучших команд в мире на данный момент»

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08 марта 2018, 03:29

Главный тренер «Базеля» после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира, отдал должное сопернику швейцарцев по этой стадии:

«Очень сложно сказать, возьмёт ли „Сити“ Лигу чемпионов. Для меня „Ман Сити“ – это одна из двух-трёх лучших команд мира на данный момент. За эти месяцы „Сити“ , игравший каждые три дня, доказал, что может оставаться одним из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Но мы все понимаем, что успешное выступление в Лиге чемпионов зависит от формы команды в этот день. С точки зрения класса и интенсивности „Ман Сити“ явно входит в топ-3 лучших команд мира».