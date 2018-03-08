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Тренер «Базеля»: «„Ман Сити“ – одна из двух-трёх лучших команд в мире на данный момент»

08 марта 2018, 03:29
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

Главный тренер «Базеля» Рафаэль Викки после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета своей команды из турнира, отдал должное сопернику швейцарцев по этой стадии:

«Очень сложно сказать, возьмёт ли „Сити“ Лигу чемпионов. Для меня „Ман Сити“ – это одна из двух-трёх лучших команд мира на данный момент. За эти месяцы „Сити“ , игравший каждые три дня, доказал, что может оставаться одним из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Но мы все понимаем, что успешное выступление в Лиге чемпионов зависит от формы команды в этот день. С точки зрения класса и интенсивности „Ман Сити“ явно входит в топ-3 лучших команд мира».

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Все комментарии
denmig
denmig
08 марта 2018 в 09:31
все верно! рановата швейцарам тянуться в элиту! - итак хлопнули нормально дверью! молодцы!
Igo0rek
Igo0rek ответ вячеслав остапенко (раскрыть)
08 марта 2018 в 08:53
Зря. Было понятно, что выйдет далеко не основа и что никто особо жилы рвать не будет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
08 марта 2018 в 08:48
Я был уверен в победе МанчестерСити
Kerri
Kerri
08 марта 2018 в 05:06
Тут он прав - МС одни из лучших.
Гость
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