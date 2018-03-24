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Саутгейт: «Уокер — потрясающий защитник»

24 марта 2018, 23:46
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт по итогам товарищеского матча с командой Голландии отметил профессионализм  защитника Кайла Уокера.

«Уокер способен закрыть любую позицию в защите. Он потрясающий футболист. Когда я смотрю на его игру за „Манчестер Сити“, всегда восхищаюсь», — сказал Саутгейт.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ Russiаnhammer (комментарий удален) (раскрыть)
25 марта 2018 в 11:13
Барсученок, мне пл. на мадрид и твою барсу. Разум на месте? Или Мессифилия отбила?
allemz
allemz
25 марта 2018 в 11:04
Ст. Прапорщ

Уокер смотрелся лучше Роуза, не того сплавили мешочникам

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Вам можно, хочешь сказать? Это отстутствие мозгов? В свете твой бомбежки, ты начал чепуху нести. Будь сдержаннее.
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
25 марта 2018 в 02:48
Это да) полностью солидарна)
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответ allemz (раскрыть)
25 марта 2018 в 01:25
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    25 марта 2018 в 01:15
    Уокер смотрелся намного лучше Роуза, не того сплавили мешочникам
    allemz
    allemz
    25 марта 2018 в 00:24
    Хорошо, что Пеп вытащил его из загнивающего курятника. Одно из лучших подписаний МС.
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