Саутгейт: «Уокер — потрясающий защитник»

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24 марта 2018, 23:46

Главный тренер сборной Англии по итогам товарищеского матча с командой Голландии отметил профессионализм защитника .

«Уокер способен закрыть любую позицию в защите. Он потрясающий футболист. Когда я смотрю на его игру за „Манчестер Сити“, всегда восхищаюсь», — сказал Саутгейт.