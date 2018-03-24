Саутгейт: «Уокер — потрясающий защитник»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт по итогам товарищеского матча с командой Голландии отметил профессионализм защитника Кайла Уокера.
«Уокер способен закрыть любую позицию в защите. Он потрясающий футболист. Когда я смотрю на его игру за „Манчестер Сити“, всегда восхищаюсь», — сказал Саутгейт.
Уокер смотрелся лучше Роуза, не того сплавили мешочникам
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Вам можно, хочешь сказать? Это отстутствие мозгов? В свете твой бомбежки, ты начал чепуху нести. Будь сдержаннее.
Уокер смотрелся лучше Роуза, не того сплавили мешочникам
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Вам можно, хочешь сказать? Это отстутствие мозгов? В свете твой бомбежки, ты начал чепуху нести. Будь сдержаннее.