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Кьеллини продлит соглашение с «Ювентусом»

25 марта 2018, 12:21

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды. 

33-летний Джорджо Кьеллини вскоре продлит соглашение с туринским клубом. Отмечается, что сделка между сторонами уже закрыта, в ближайшее время будет представлено официальное сообщение от клуба.

Новый контракт ветерана команды рассчитан до 2020 года. 

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BagioR
BagioR
25 марта 2018 в 12:47
Супер
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