Кьеллини продлит соглашение с «Ювентусом»

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25 марта 2018, 12:21

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды.



33-летний вскоре продлит соглашение с туринским клубом. Отмечается, что сделка между сторонами уже закрыта, в ближайшее время будет представлено официальное сообщение от клуба.



Новый контракт ветерана команды рассчитан до 2020 года.