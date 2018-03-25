Кьеллини продлит соглашение с «Ювентусом»

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды.
33-летний Джорджо Кьеллини вскоре продлит соглашение с туринским клубом. Отмечается, что сделка между сторонами уже закрыта, в ближайшее время будет представлено официальное сообщение от клуба.
Новый контракт ветерана команды рассчитан до 2020 года.
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