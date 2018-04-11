Пеле не приедет в Россию на ЧМ-2018

Источник сообщает, что легендарный бразильский футболист Пеле не сможет приехать в Россию на чемпионат мира 2018.
Проблемы со здоровьем не позволят 77-летнему ветерану посетить матчи ЧМ-2018. Ранее из-за повреждения спины бывший футболист пропустил несколько мероприятий, на которых планировал присутствовать. Однако ожидается, что Пеле будет выступать в роли эксперта на бразильском телевидении и комментировать результаты матчей чемпионата мира 2018.
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