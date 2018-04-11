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Пеле не приедет в Россию на ЧМ-2018

11 апреля 2018, 10:21

Источник сообщает, что легендарный бразильский футболист Пеле не сможет приехать в Россию на чемпионат мира 2018.

Проблемы со здоровьем не позволят 77-летнему ветерану посетить матчи ЧМ-2018. Ранее из-за повреждения спины бывший футболист пропустил несколько мероприятий, на которых планировал присутствовать. Однако ожидается, что Пеле будет выступать в роли эксперта на бразильском телевидении и комментировать результаты матчей чемпионата мира 2018.

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Пеле
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Все комментарии
Triem
Triem
11 апреля 2018 в 14:59
А я испугался что он тоже это из-за Скрипалей
Mаэстро
Mаэстро
11 апреля 2018 в 12:57
ДАЖЕ ПЕЛЕ РЕШИЛ БОЙКОТИРОВАТЬ ЧМ!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
11 апреля 2018 в 12:03
Жаль что Пеле не приедет к нам на чемпионат Мира
YRunner
YRunner
11 апреля 2018 в 11:44
Такое событие и без короля. Обидно.
нечитайло
нечитайло
11 апреля 2018 в 11:00
И то хорошо
drug01
drug01
11 апреля 2018 в 10:52
Очень жаль! Здоровья!!!!
sir_Alex
sir_Alex
11 апреля 2018 в 10:32
Здоровья Королю футбола!
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