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Пришло время уступить дорогу молодым

06 апреля 2018, 13:00

Отказ играть за сборную, разговоры о завершении карьеры, две тысячи футбольных матчей на всех убеждают «Соккер.ру», что ЦСКА пора менять защитников.

Братья и Игнашевич подпишут новые контракты?

В этом году трио Алексея, Василия и Сергея отпраздновало общий юбилей – суммарно 2000-й матч в карьере. Игнашевич против «Ростова» провел 800-й поединок на высоком уровне. Подбираются к отметке в 700 матчей в среднем на брата, и это с учетом, что Алексей не всегда был основным в клубе и сборной. Перед вами ветераны из ветеранов, которые вот-вот завершат карьеру.

Но есть три веские причины, почему и через год в плей-офф ЛЕ ЦСКА будет пропускать голы с защитниками, к которым все привыкли. И это нехорошие новости, как и отказ держать ответ перед болельщиками сразу после матча в Лондоне. Футболисты ЦСКА не поделились с вами своими мыслями об игре, что в топовых клубах считается неуважением к фанатам. Головина уговорили на дежурную фразу «есть шансы пройти дальше», а ветераны смалодушничали.

Именно такие эпизоды отталкивают людей от команды и приводят к пустым трибунам. Но в ЦСКА, хотя клуб невероятно опытный, подобные проколы случаются параллельно с успехами. Последовательность не во всем. Гинер кричит с трибуны о частных клубах, но при этом не отказался бы от жирного контракта с государственной компанией. А сейчас денег нет – первая причина, почему «армейцы» могут продлить контракты с ветеранами, дешево и сердито.  

Вторая причина – в команде нет наследника-вожака в защите. Васин не ведущий, а любому новичку нужно время, чтобы научиться управлять. А третий аргумент страшнее – все просмотренные оборонцы на замену братьям и Сергею Николаевичу ниже классом. Ганчаренко не хватает бюджета, чтобы искать футболистов в ценовой категории, где уровень выше, чем у российских защитников. Тренер рассказывает это Гинеру, а президент отвечает: «Старый конь борозды не портит». Но и глубоко не пашет!  

Перемены нужны сейчас, раз неизбежны позже?

ЦСКА сыграл в Лондоне предсказуемо. Могли пропустить меньше, могли совершить не так много ошибок. Но «Арсенал» настроился, и у него пошла игра. Стандартный случай, ничего необычного, Акинфеев был прав – опасаться на «Эмирейтс» стоило и своих, и чужих. Но даже если выискивать ошибки опорника Натхо или упрекать Мусу и Дзагоева за то, чего не умеют – играть в защите, стоит признать, что есть только один способ сделать ЦСКА сильнее.

Конкурентной в матчах с середняками из мира фаворитов, вроде «Арсенала», команду может сделать только новая тройка в защите. Братья Березуцкие - веселые ребята, найдут себя после футбола. Игнашевич - тоже. Поэтому как раз им не стоит дважды напоминать о возрасте и сползании показателей. Не сыграют эти защитники лучшие матчи в карьере в ближайшем будущем. Прекрасно это понимают, смирились, и это еще одна причина попрощаться.

Разумеется, нет уверенности, что после ухода Игнашевича и братьев Березуцких оборона ЦСКА заиграет сильнее. Особенно с учетом лимита и того, что лучший, кого подтянули к основе за последние годы – Виктор Васин. Но затягивание перемен не отменяет саму необходимость. Гинер может за чашечкой чая объяснить братьям Березуцким, зачем продолжать карьеру, могут оставить Игнашевича в качестве играющего тренера. Но в основе не нужны. Без замены Ганчаренко не выполнит свою ключевую тренерскую задачу. 

Тренерский успех белоруса определит смена обороны?

Переход на три центральных – лекарство, которое помогло впервые за много лет увидеть еврокубковую весну. И если бы ЦСКА попал на «Лейпциг» или «Марсель», мог выйти в полуфинал Лиги Европы. Не повезло с жеребьевкой, факт. Но после вылета от «Арсенала» надо думать о будущем. У ЦСКА не будет денег на громкие трансферы. Но если распыляться и не попробовать заменить защиту полностью, то потеряют год, который нужен Ганчаренко.

Надо будет пройти все круги ада с притиркой новой линии к Акинфееву, латералям и полузащитникам, но еще один сезон с братьями в основе и Игнашевичем на подмене ничего не дает. Если Березуцкие хотят навредить ЦСКА, то им нужно задержаться в старте. Гинеру такой вариант понравится, ведь финансово выгоден. Но в 2019-м, еще раз проиграв крупно в парочке еврокубковых матчей, еще раз собрав для Игоря «сухари» в РФПЛ, ЦСКА придет туда же – к отметке, за которую братьям и Сергею нельзя.

Неслучайно Березуцкие отказались от удовольствия работы с Черчесовым. У профессиональных защитников есть возможность сыграть на единственном в истории домашнем чемпионате мира. А они не соглашаются даже после сложных травм Васина и Джикии. Это значит лишь одно – боятся завершить карьеру на волне критики, которая будет в случае вылета из группы. Но тянуть пегаса за хвост им тоже не стоит. Даже если селекционный отдел и тренер допустят ошибки, комплектуя новую тройку защиты, это ошибки во имя развития.

Братья Березуцкие и Игнашевич морально готовы к пенсии?

Василий так и сказал – возможно, завершается последний сезон в его карьере. Задержав «русскую тройку» на год в основе, ЦСКА больше проиграет, чем выиграет. Физически Василий Березуцкий стал защитником, которого уничтожает сборная Уэльса, потом команда Коста-Рики, затем атаки МЮ или «Арсенала». Не потому что слабый – один из сильнейших в истории российского футбола, а потому что пришло время. Если братья и Игнашевич желают ЦСКА процветания, им пора менять профессии.

Тройка не пропадет, но им нет смысла посредственно играть в футбол. Люди отказались от чемпионата мира, поскольку не хотят подводить сборную, понимая, что и тренер может начудить, и сами не в той форме, что раньше. Конечно, одиннадцать лет с пропущенными голами в ЛЧ намекают, что Березуцкие и Игнашевич никогда не были российским аналогом Мальдини, Каннаваро и Несты. Но десять лет назад были свежее, а летом стукнет 36, 36 и 39 лет. Во многих профессиях опыт перекрывает возраст, но не в футболе.

Защитники будут деградировать и вредить ЦСКА станут чаще. Акинфееву нужна оборона, в которой не сомневается ни он сам, ни фанаты «армейцев». Оборона, для которой не заготовлено три сотни шуток от соперников. Дело не в том, что «Арсенал» выиграл 4:1, в Лондоне не было никого провала. Беда в том, что такая игра в защите – обыденность, и если это не исправить, в случае прогресса «Зенита» и «Краснодара» ЦСКА будет сложно попадать в ЛЧ в ближайшие годы. А большие премиальные от УЕФА клубу нужны остро.

Братьев нужно оставить в заявке ЦСКА?

Обратите внимание, что выше специально уточнялось повсеместно – тройка не нужна в основе. Если в ЦСКА найдутся деньги на двух качественных иностранных защитников, например, за счет выгодной продажи Головина, и при этом хватит валюты на контракты братьев Березуцких, то в конце сезона надо качать на руках и провожать под овации на заслуженный отдых только Сергея Игнашевича. Братьев на год можно продлить, но с условием, что помогут адаптировать к системе защиты Ганчаренко двух новичков-иностранцев.

Акинфеева всю карьеру прикрывают в основном российские защитники, за что ему гарантировано место в раю. Пришла очередь ЦСКА искать «армейских» Видичей. Только так изменятся принципиально. Как бы удачно ни работал тренер Ганчаренко – а у него получается, как бы весело ни играли полузащитники, каким бы непредсказуемым ни был форвард Вернблум, как бы ярко ни прогрессировал Головин, в головах каждого футболиста ЦСКА сидит одна и та же мысль.

«Защита может жестко подвести в любой момент». Смотрим внимательно на атаки «Арсенала». Василий не смог выбить мяч – забил Рэмзи. Выбил бы – не было бы гола. Игнашевич устал на 22-й минуте и не успел за не самым быстрым в мире Озилом – Щенников заработал пенальти. Если бы Сергей успел – не было бы «точки». Вся тройка не уследила за линией офсайда и Рэмзи – Аарон забил красивый гол в странном прыжке, а должен был быть офсайд. Затем те же ветераны повелись на старинный трюк с оставленным за спиной форвардом – Акинфеев пропустил четвертый мяч за тайм. 

ЦСКА ждал бы успех в случае «автобуса» в Лондоне?

В пропущенных голах виновата вся команда. Но единственные, кого логично заменить в поисках качественного скачка - ребята, которые естественным образом закончат карьеру в ближайшее время. ЦСКА легко пропустил четыре мяча за 26 минут, и хотя работа Натхо в опорной зоне напоминает, что вероятный уход Вернблума провоцирует подписание еще и хавбека-разрушителя (а заодно и форварда, ведь Муса в аренде), ошибки полузащитников не отменяют активное безучастие Березуцких и Игнашевича в пропущенных голах не только в еврокубках.

Венгер удивился, что ЦСКА сыграл открыто? Ганчаренко выбрал тактику от безысходности. У команды нет защиты европейского уровня, чтобы ставить «автобус», даже когда это оправдано. Василий Березуцкий сам сказал в прошлом месяце, что раздумывает о завершении карьеры из-за физического состояния. Большинство голов ЦСКА пропускает по причине медлительности оборонцев, которые не могут добежать или достать мяч, даже если занимают верную позицию.

Даже когда ошибаются хавбеки – защитники не в состоянии подстраховать. Стандарты, контратаки соперника, позиционные атаки приводят к одному. В РФПЛ все просто – Игнашевич и Березуцкие играют стоя без прессинга, начинают атаки, братья даже атакуют флангами, их скоростей в основном хватает. Но в еврокубках все иначе, «армейцев» откровенно возят в защите. «Арсенал» лишь напомнил, чего Акинфееву в жизни остро не хватает – молодых, перспективных и резких защитников перед глазами.

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Konstantin 6546
Konstantin 6546
09 апреля в 16:12
Болею не за коней,бомжей и тд.Болею давно за Российский футбол,да за СССР также болел,и много видел матчей.И вот кто играл хотя бы 10 лет футбол в курсе как болят колени,менизг и тд.А эти парни на высоком уровне долгое время провели,хоть осознают как их нее самочуствие?Это не лыжи не танцы,а вид спорта где скоростя и падание,и в матче с Арсеналом попросту не успеали.и никакой 3 опыт не поможет,и не помог,а желеть не стоит парней,ведь взрослые адыкватные люди должны отчёт отдавать.Если говорить об опыте то могли молодым мальчишкам передавать,а не парить мозг.А потом кричат чушь мол денег нет,воспитанников нет,то есть типо Капелло могли купить,а Валеру не смогли выучить,да и Академии зачем строят,и отдают кучу денег.Самое смешное говорят нет парней на таком уровне играть,а все другие кричат уровень РФПЛ болото)Итог высокие з/п от этого боязнь остаться без работы,а кормушка не плохая от этого и футбол ни окти.Раньше на морально волевых победы были.а сейчас зайти так далеко,пропустить 4 мячика,а то могли и 12 ть,и быть довольны собою,это просто писец.
SHMEL
SHMEL
07 апреля в 20:29
Отправить их на пенсию и что дальше?От этого разве появится кто-то сильнее братьев и Серёги?Нужно срочно найти подходящих игроков обороны,даже возможно переплатив и годик погонять их вместе с этой троицей,чтобы опыта набрались.А трещать как все плохо мы все умеем.В других командах игроки помоложе,но качеством даже в подметки этим старикам не годятся.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
07 апреля в 18:28
Горин во многом прав. Кроме одного- от Арсенала мы ещё не вылетели. Есть матч в Москве. Вот завершится он, увидим, вылетели или нет.
Геннадиюс Гордеевас
Геннадиюс Гордеевас
07 апреля в 13:26
Стандартный околофутбольный текст: всё как-то правильненько, а на деле просвечивает хамство. Эти игроки (в каких бы кондициях они сейчас не находились) заслужили хотя бы уважения, а не пинков от недофанатов.
ekliziast
ekliziast
07 апреля в 12:48
Им ещё долго можно играть. Горди Хоу в 47 лет играл , вместе с сыновьями. А если серьёзно то в 2008 на ЧЕ испанцы в двух матчах переиграли над этой защитой и буквально уничтожили её, и это было 10 лет назад. Что может быть сейчас , подумайте сами.
Великолепный
Великолепный
07 апреля в 11:15
Только недавно после матча с Лионом пели дифирамбы и зазывали в сборную
Бывший главный тренер «спартака» и сборной России Олег Романцев выразил мнение, что национальной команде перед чемпионатом мира–2018 стоит вернуться к рассмотрению кандидатур защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких, которые ранее завершили карьеру в сборной.
UrAn54
UrAn54 ответил kingoffam
07 апреля в 08:11
А мне вот не стыдно за коней.С чего бы вдруг?Пусть стыдятся те,кто за них болеет.
А почему, например, мне должно быть стыдно? Что проиграли и крупно к тому же? Да ни за что. Ведь всему есть своё обоснование. Плохо играли? Согласен. Ну нет у Гинера денег на игроков, а своих, качественных, мало. Финансовые трудности могут быть у любого. Отбери у Зенита или Спартака легионеров - да мы их не узнаем. А стыдно должно быть не только поклонникам ЦСКА, а всем нам любителям футбола, что в такой огромной стране даже для сборной мы не можем найти 3-х нормальных защитников. А Вы говорите ЦСКА!
zamsb
zamsb
06 апреля в 21:31
Недавно Гинер снова повторил свою мысль, что футбольные клубы в РФПЛ должны быть частными. ЦСКА частный клуб, но решить задачу с тремя известными не может. Уже наверное и ежу понятно, что братья и Игнашевич выработали свой моторесурс, но замены им не подготовили. Я намеренно не упомянул прилагательное "достойной". Не подготовили вообще ни какой. Кто то может возразить, а как же Васин? Васин один, а менять нужно троих и на каждую позицию иметь как минимум еще одного игрока. Итого получаем сразу цифру шесть. Не готов как то прокомментировать работу футбольной школы ЦСКА, но судя по отсутствию тактически грамотных молодых защитников КПД этой школы равно нулю. Покупать одномоментно шестерых защитников "на стороне" это и финансово тяжело, да и практически трудно выполнимо. В ближайшем обозримом будущем у ЦСКА не видно радужных перспектив. Вот так обстоят дела в частном клубе. Не зря по видимому Гинер искал покупателей на клуб.
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse
06 апреля в 19:04
Я понимаю почему нет имени и фамилии автора этого бреда
Правдин Семён
Правдин Семён
06 апреля в 18:53
Ясно одно:их некем заменить .
kingoffam
kingoffam
06 апреля в 17:41
А мне вот не стыдно за коней.С чего бы вдруг?Пусть стыдятся те,кто за них болеет.
artsinalex
artsinalex
06 апреля в 15:46
Как можно бесстыдников так быстро на пенсию провожать!!! Пусть играют, побольше рекордов установят.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил The Frei
06 апреля в 15:44
Да и не кто не обвиняет ЦСКА. Я совсем о другом. Почитай внимательно.
alfranza
alfranza ответил Beyond Infinity
06 апреля в 15:38
Да причем здесь Березуцкие! ЛЮБАЯ НАША команда вылетела бы от Арсенала. Кьеллини 34, Бардцальи 37, Лихтшайнеру 34, Бенатиа 31 было или будет в этом году, Самуэль 33, Лусио 33, Х. Дзанетти 36, Мальдини, Костакурта и еще очень много примеров..... Просто мы хотим большего чем есть на самом деле. Наш футбол очень слаб. И когда мы хотим выиграть ЛЕ, и видим ФК Арсенал (у которого единственный шанс ЛЧ) и ФК Атлетико (с Локо доказано) то надеется даже не на что. Нужно быть реалистами, а не искать оправданий, будь тем же Березуцким по 25 я думаю все равно не прошли 😊😊😊😊
Подписываюсь под каждым словом.
Наш футбол слаб, потому что черепашьи бега. Медленно играм. Все команды наши медленно играют, поэтому вылетают. А помимо этого, да, фантазеры немножко.
spartach n1
spartach n1 ответил Jum13
06 апреля в 15:31
Хорошо, что в финале ЛЧ были Глушаков и Самедов. Ведь 88 - это совсем юный возраст для спартака!
Тебе ледяной ванны вчера не хватило ?))
Jum13
Jum13
06 апреля в 15:30
ЦСКА ждал бы успех в случае «автобуса» в Лондоне?

Героическому спартаку он не помог на Энфилде
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
06 апреля в 15:27
90-летний Сергей Игнашевич не спас армейцев от разгрома. Лондон. 2060 год.
Хорошо, что в финале ЛЧ были Глушаков и Самедов. Ведь 88 - это совсем юный возраст для спартака!
The Frei
The Frei ответил Владимир_Спартак
06 апреля в 15:25
Да тут и специалистом не надо быть. ПРЕСТАРЕЛАЯ защита и нет нападения у Армейцев, что бы достойно играть в ЛЕ.
А разве 1/4 для клуба с бюджетом Цска не достойно?
Все кто был равен или даже чуть сильней, Цревна и Лион, Цска прошел.

Это все равно что предъявить сб.Исландии что он проиграли Франции на евро.
spartach n1
spartach n1
06 апреля в 15:18
90-летний Сергей Игнашевич не спас армейцев от разгрома. Лондон. 2060 год.
амурец
амурец
06 апреля в 15:12
на данный момент у нас из россиян лучшие Игнашевич, Братья и Джикия, но если Джикия по молодости не умеет занять позицию, то компенсирует за счёт скорости, но если совместить опыт братьев и Игнашевича с мобильностью Джикии
MALOVAR
MALOVAR ответил mangoх12
06 апреля в 14:57
умные слова сказал,респект
MALOVAR
MALOVAR
06 апреля в 14:56
Нашли крайних .
Но пропустить ,автор,армейцы могли гораздо больше ,а не меньше.так что не известно кто виноват ,думаю Гончаренко
Zimka
Zimka
06 апреля в 14:32
Только недавно после матча с Лионом пели дифирамбы и зазывали в сборную, была такая же статья с разбором почему надо брать Березуцких и Игнашевича. В сборную не поехать – это оказывается они смалодушничали: «даже после травм не поехали», а закончить карьеру и оставить ЦСКА, у которого нет денег – это нормально, это «помощь». Ну да ладно.
Проиграть Арсеналу это не трагедия, автобус не парковали, сыграли открыто за что и поплатились, разочарование только от нереализованных моментов.
mangoх12
mangoх12
06 апреля в 14:31
Вчера благодаря им и вытянули игру иначе счет был бы крупнее .. Все голы фактически прилетали с флангов да с потерь Натхо , так что Горину может изменить название на Щенникову и Кучаеву пора еа пенсию
Евгений Кац
Евгений Кац
06 апреля в 13:53
Очень некорректно писать что кому-то пора на пенсию..., тем более когда дело касается серьезных профессионалов своего дела и самого крутого владельца клуба в России, эти люди асолютно точно сами разберуться... крайне ущербная позиция, да и статья откровенно слабая
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 апреля в 13:46
Да тут и специалистом не надо быть. ПРЕСТАРЕЛАЯ защита и нет нападения у Армейцев, что бы достойно играть в ЛЕ.
spartach n1
spartach n1
06 апреля в 13:44
Beyond Infinity
Beyond Infinity
06 апреля в 13:33
Да причем здесь Березуцкие! ЛЮБАЯ НАША команда вылетела бы от Арсенала. Кьеллини 34, Бардцальи 37, Лихтшайнеру 34, Бенатиа 31 было или будет в этом году, Самуэль 33, Лусио 33, Х. Дзанетти 36, Мальдини, Костакурта и еще очень много примеров..... Просто мы хотим большего чем есть на самом деле. Наш футбол очень слаб. И когда мы хотим выиграть ЛЕ, и видим ФК Арсенал (у которого единственный шанс ЛЧ) и ФК Атлетико (с Локо доказано) то надеется даже не на что. Нужно быть реалистами, а не искать оправданий, будь тем же Березуцким по 25 я думаю все равно не прошли 😊😊😊😊
Roger Young
Roger Young
06 апреля в 13:30
Это очевидные вещи которые известны с позапрошлого сезона. Не знаю чему тут удивляться
FILL3286
FILL3286 ответил Паредесбург
06 апреля в 13:18
Их надо продать в Зенит к Ивановичу
Тогда верблюд будет и в нападение и в защите и на воротах играть))
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