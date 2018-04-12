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«Зенит» хочет пригласить молодежные составы китайских клубов в Россию

12 апреля 2018, 18:10

Главный тренер молодежного состава «Зенита» Александр Горшков сообщил, что руководство клуба намерено пригласить молодежные составы китайских футбольных клубов в Россию.

«Молодежка» «Зенита» сегодня в Пекине провела товарищеский матч с китайским клубом «Гоань» (3:1).

«Мы надеемся наладить связи. Хотим пригласить китайскую сторону, молодежные команды приехать к нам в академию. Завтра будем общаться [с руководством клуба „Гоань“] и хотим сделать это предложение, чтобы взаимодействовать более тесно.

В Китае есть большой интерес к футболу. Полагаю, что это правильный путь​».

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Все комментарии
S010386A
S010386A
12 апреля 2018 в 21:58
пригласить в "академию"...Назвали то как...А тянет максимум на ПТУ
ivany4
ivany4
12 апреля 2018 в 20:23
Взрослый зенит уже наигрался в полуфиналах ЛЧ.
Решили молодежкой поиграть в полуфиналах азиатской лиги!!!
Colonist
Colonist
12 апреля 2018 в 19:51
О! Степан появился! А то чего то на Соккере как то спокойно стало, непривычно даже!
nikolah
nikolah ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 19:39
не хочется больших вложений)
хочется побольше своих воспитанников в составе,своего тренера)
Крейсер
Крейсер
12 апреля 2018 в 19:37
Аргентина не потянула РФПЛ.
Может китайцы потянут?
d_fincher
d_fincher
12 апреля 2018 в 19:36, ред.
Это очень нужное дело - вкладывать наши деньги в развитие молодежного китайского футбола. Спасибо Зениту, повеселил.
Александр Уваров
Александр Уваров ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 19:24, ред.
Стёпа -тебе самому то хоть смешно????)
nikolah
nikolah
12 апреля 2018 в 19:24
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер написал заявление об уходе с должности.

Слухи об этом ходили давно, и решение Миллера не связано с санкциями.

Сейчас за освобождающуюся позицию идет большая борьба, и это может иметь серьезнейшие последствия для дальнейшей судьбы «Зенита».

Если должность займет нынешний председатель правительства Дмитрий Медведев или генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, футбольному клубу продолжат уделять серьезное внимание. Если представители Ротенбергов или других групп, возможны существенные изменения.

Карьере Сергея Фурсенко формально ничего не угрожает. Его оставят в совете директоров или сделают, например, почетным президентом, радикально сократив полномочия, но оставив видимость его присутствия в проекте. Не в последнюю очередь из-за санкций.

Отношение первых лиц страны к Фурсенко неплохое. Разговоры о том, что он хорошо разбирается в футболе, выигрывал чемпионат России и еврокубки, доходившие до ушей президента, вызывали улыбку. Но в целом это отношение можно назвать скорее снисходительным.

С уходом Миллера могут и повременить, чтобы не создавалось впечатления, что это связано с санкциями. Да и время непростое, нужны проверенные бойцы.

надеюсь не утка)
Александр Уваров
Александр Уваров ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 19:17
Литейный 4 обидился-бан мне дали)) о горе)
Serg3.12
Serg3.12
12 апреля 2018 в 19:16
С какой целью интересуются?!)
Свой молодняк подогнать, так у них лимит жесткий... китаёзов подкупить... так они и взрослые недорогие.
Мяч просто погонять... так своих предостаточно, российских, не хуже)
Остается денег подсписать под эту непонятную затею)
нечитайло
нечитайло
12 апреля 2018 в 19:08
Отличное решение
ДАША Д
ДАША Д
12 апреля 2018 в 19:01
Скупят всех молодых китайцев.
Александр Уваров
Александр Уваров ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 19:01
Скажу по секрету-Я не фанат Спартака)
Александр Уваров
Александр Уваров ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля 2018 в 18:55
Привет Устим Акимыч! как делишки?
EAGinLE
EAGinLE
12 апреля 2018 в 18:54
Своих уже не хватает .
LOpp
LOpp
12 апреля 2018 в 18:51
Газпром по мимо все прочего, решил заняться незаконной миграцией китайцев.
Александр Уваров
Александр Уваров
12 апреля 2018 в 18:48
Уже мальчиков приглашают ,идут на все капризы передасов!!!
ignorant
ignorant
12 апреля 2018 в 18:43
Дык летние межсезонные игры на носу,надо отстаивать титул
Адвокат 76
Адвокат 76
12 апреля 2018 в 18:39
Посещение Китайцев кто оплачивать будет, опять газпрём?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 апреля 2018 в 18:33
Очередной проект ради проекта.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 апреля 2018 в 18:30
Вот тогда у Зенита появится возможность настоящего усиления.
Казанский
Казанский
12 апреля 2018 в 18:24
Александр Горшков:"Меняет одного Паредеса на 10 китайских мальчиков"
Казанский
Казанский
12 апреля 2018 в 18:19
Газопровод "Сила Сибири" в действии))
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