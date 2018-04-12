«Зенит» хочет пригласить молодежные составы китайских клубов в Россию

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12 апреля 2018, 18:10

Главный тренер молодежного состава «Зенита» сообщил, что руководство клуба намерено пригласить молодежные составы китайских футбольных клубов в Россию.

«Молодежка» «Зенита» сегодня в Пекине провела товарищеский матч с китайским клубом «Гоань» (3:1).

«Мы надеемся наладить связи. Хотим пригласить китайскую сторону, молодежные команды приехать к нам в академию. Завтра будем общаться [с руководством клуба „Гоань“] и хотим сделать это предложение, чтобы взаимодействовать более тесно.

В Китае есть большой интерес к футболу. Полагаю, что это правильный путь​».