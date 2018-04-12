«Зенит» хочет пригласить молодежные составы китайских клубов в Россию

Главный тренер молодежного состава «Зенита» Александр Горшков сообщил, что руководство клуба намерено пригласить молодежные составы китайских футбольных клубов в Россию.
«Молодежка» «Зенита» сегодня в Пекине провела товарищеский матч с китайским клубом «Гоань» (3:1).
«Мы надеемся наладить связи. Хотим пригласить китайскую сторону, молодежные команды приехать к нам в академию. Завтра будем общаться [с руководством клуба „Гоань“] и хотим сделать это предложение, чтобы взаимодействовать более тесно.
В Китае есть большой интерес к футболу. Полагаю, что это правильный путь».
Решили молодежкой поиграть в полуфиналах азиатской лиги!!!
Решили молодежкой поиграть в полуфиналах азиатской лиги!!!
хочется побольше своих воспитанников в составе,своего тренера)
хочется побольше своих воспитанников в составе,своего тренера)
Может китайцы потянут?
Может китайцы потянут?
Слухи об этом ходили давно, и решение Миллера не связано с санкциями.
Сейчас за освобождающуюся позицию идет большая борьба, и это может иметь серьезнейшие последствия для дальнейшей судьбы «Зенита».
Если должность займет нынешний председатель правительства Дмитрий Медведев или генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, футбольному клубу продолжат уделять серьезное внимание. Если представители Ротенбергов или других групп, возможны существенные изменения.
Карьере Сергея Фурсенко формально ничего не угрожает. Его оставят в совете директоров или сделают, например, почетным президентом, радикально сократив полномочия, но оставив видимость его присутствия в проекте. Не в последнюю очередь из-за санкций.
Отношение первых лиц страны к Фурсенко неплохое. Разговоры о том, что он хорошо разбирается в футболе, выигрывал чемпионат России и еврокубки, доходившие до ушей президента, вызывали улыбку. Но в целом это отношение можно назвать скорее снисходительным.
С уходом Миллера могут и повременить, чтобы не создавалось впечатления, что это связано с санкциями. Да и время непростое, нужны проверенные бойцы.
надеюсь не утка)
Слухи об этом ходили давно, и решение Миллера не связано с санкциями.
Сейчас за освобождающуюся позицию идет большая борьба, и это может иметь серьезнейшие последствия для дальнейшей судьбы «Зенита».
Если должность займет нынешний председатель правительства Дмитрий Медведев или генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков, футбольному клубу продолжат уделять серьезное внимание. Если представители Ротенбергов или других групп, возможны существенные изменения.
Карьере Сергея Фурсенко формально ничего не угрожает. Его оставят в совете директоров или сделают, например, почетным президентом, радикально сократив полномочия, но оставив видимость его присутствия в проекте. Не в последнюю очередь из-за санкций.
Отношение первых лиц страны к Фурсенко неплохое. Разговоры о том, что он хорошо разбирается в футболе, выигрывал чемпионат России и еврокубки, доходившие до ушей президента, вызывали улыбку. Но в целом это отношение можно назвать скорее снисходительным.
С уходом Миллера могут и повременить, чтобы не создавалось впечатления, что это связано с санкциями. Да и время непростое, нужны проверенные бойцы.
надеюсь не утка)
Свой молодняк подогнать, так у них лимит жесткий... китаёзов подкупить... так они и взрослые недорогие.
Мяч просто погонять... так своих предостаточно, российских, не хуже)
Остается денег подсписать под эту непонятную затею)
Свой молодняк подогнать, так у них лимит жесткий... китаёзов подкупить... так они и взрослые недорогие.
Мяч просто погонять... так своих предостаточно, российских, не хуже)
Остается денег подсписать под эту непонятную затею)