Игроки «Барселоны» поддерживают Вальверде, но тренер всё равно может быть уволен

«Барселона» в минувшие выходные завоевала Кубок Испании, разгромив в финале «Севилью» (5:0). В чемпионате страны каталонскому клубу достаточно набрать одно очко в 5 оставшихся матчах, чтобы получить золотые медали. Несмотря на это, испанская пресса сообщает, что главный тренер Эрнесто Вальверде всё равно может покинуть клуб по окончании сезона.

Руководство «сине-гранатовых» очень недовольно вылетом команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале, когда «Барселона» обыграла «Рому» в первом матче со счётом 4:1, но не смогла пройти в следующий раунд ЛЧ, уступив в ответной встрече 0:3.

Также сообщается, что игроки команды поддерживают Вальверде, а старожилы клуба лично заверили Вальверде в том, что доверяют специалисту.