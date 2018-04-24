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Игроки «Барселоны» поддерживают Вальверде, но тренер всё равно может быть уволен

сегодня, 07:40

«Барселона» в минувшие выходные завоевала Кубок Испании, разгромив в финале «Севилью» (5:0). В чемпионате страны каталонскому клубу достаточно набрать одно очко в 5 оставшихся матчах, чтобы получить золотые медали. Несмотря на это, испанская пресса сообщает, что главный тренер Эрнесто Вальверде всё равно может покинуть клуб по окончании сезона.

Руководство «сине-гранатовых» очень недовольно вылетом команды из Лиги чемпионов в четвертьфинале, когда «Барселона» обыграла «Рому» в первом матче со счётом 4:1, но не смогла пройти в следующий раунд ЛЧ, уступив в ответной встрече 0:3.

Также сообщается, что игроки команды поддерживают Вальверде, а старожилы клуба лично заверили Вальверде в том, что доверяют специалисту.

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Все комментарии
barcelonistas
barcelonistas ответил No problem
сегодня в 15:15
Ага, Рома, Карабах, и только Реал в ближайшем Класико в очередной раз жидко обкакается :)
ВааС
ВааС
сегодня в 15:11
Барся покупает судей,она проходит дальше,жадничает денег для низ,ее опускают..Все как всегда!!!
vale46
vale46
сегодня в 13:49
Как по мне,то результаты сезона весьма не плохие,но очень уж не хочется чтобы Месси конец карьеры доигрывал в весьма малоатакующий футбол,этого времени не так много осталось (пусть конечно же играет как можно дольше)но все же это возраст!Хочется футбола как при Гвардиоле!
murattime
murattime
сегодня в 13:36
Обеими руками за,,,,, после ответной игры с Ромой я понял что он не для Барсы,,,,,,,удачи ему в другом клубе
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 13:27
Очень глупая затея, не? Что стало с Лучо, который требл принес? Много ли сейчас свободных тренеров, которые привыкли побеждать?
Это просто смешно и неблагодарность. Следующий коуч по-любому заставит всех горевать по Вальверде.
Crooclin
Crooclin
сегодня в 13:22
Одним словом, руководство Барсы поставило перед Доном Эрнесто вполне ясные 3 задачи:
А) Обыграть Депортиво и начать домашний Эль- Классико с построения игроков Реала в чемпионском коридоре на Камп Ноу перед родными болельщиками
Б) Выиграть Эль-Классико. Можно и со скандалом - после прохода Реала в полуфинал ЛЧ никто особо по поводу засуженных на Камп Ноу сливочных возмущаться не будет
В) Выиграть Ла-Лигу всухую
При соблюдении всех этих пунктов, Вальверде получит карт-бланш как минимум ещё на один сезон!
Bars kg
Bars kg ответил вячеслав остапенко
сегодня в 13:20
Думаю что ваше мнение руководство Барселоны учтут при выборе решения
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
сегодня в 13:19
Вот бы Сарри назначили. Самый идеальный вариант. Его супер атакующий футбол с таким подбором игроков..
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 13:18
тот случай, когда одна игра испортило все впечатление от в целом успешного сезона....
DonaDonni
DonaDonni ответил loko7
сегодня в 12:28
ВАС ТОВАРИЩ ЭТО ЖДЕТ В СЕЗОНЕ ЛЧ 2018 2019.ТАМ НЕ ТО ЧТО ПОЗОР ТАМ БУДЕТ КОНКРЕТНЫЙ ВЫНОС "ТЕЛА"
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 12:26
ЗЕНИИИИТ. ФУУУУУУРС. СРОЧНО БРАТЬ. А ЕЩЕ ВЕНГЕРА ЗАПАСНЫМ. ДЕЛО В ДЕНЬГАХ. ЕРУНДАААА БАБЛА НЕ МЕРЕНО. БИЗНЕС ПЛАН СОСТАВЛЕН.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 12:24
Венгер?))
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 10:32
Вальверде конечно выиграл золотой дубль, но он не подходит барсе. Сарри или Тухель отлично подошли бы
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:23
Мое мнение тренер Барселоны должен остаться в команде
бoсх
бoсх
сегодня в 10:16
увольнение ради увольнения это не есть гуд.да,вылетели с лч,но сделали золотой дубль и плюс игроки доверяют коучу,а это самое главное.
Гальтара
Гальтара ответил DVoxNN
сегодня в 10:13
DVoxNN:
Если так, то руководство идиоты. Команда без поражений почти весь сезон в лиге - вечный рекорд. Да, обо76ись в ЛЧ. Но ПСЖ еще больше и ниче, даже тренеришку не уволили.
Так ПСЖ и лузеры. С деньгами, но все равно лузеры
Гальтара
Гальтара
сегодня в 10:12
В принципе здесь все и так понятно - для барсов чемпионат и кубок это рутина, они всегда сильнейшие, в ЛЧ сложнее
No problem
No problem
сегодня в 10:08
потолок барсы в ЛЧ,это 1/4..
с коучем или без.
если уж Рома разорвала их в хлам,то вполне реально че в следующем розыгрыше это сделает какой нибудь Карабах!)).
FERIS
FERIS
сегодня в 09:38
Я понимаю,что барса проваливает уже который год подряд выступление в ЛЧ
Но увольнять тренера который тоблько пришёл это обсурд.
Я понимаю если бы Вальверде полностью провалили сезон и вообще остался бы без троыеев.
Скорее всего руководство барсы делает ставку и приоритет на международное выступление,но увольнять тренера прорабатавшего сезон и не дать ему шанс в следующем это просто скотство.
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 09:30
Если так, то руководство идиоты. Команда без поражений почти весь сезон в лиге - вечный рекорд. Да, обо76ись в ЛЧ. Но ПСЖ еще больше и ниче, даже тренеришку не уволили.
cevin cigan
cevin cigan ответил Майкл59ru
сегодня в 09:12
Майкл59ru:
Не переживай ты так,придёт время и всё узнаешь. Ты бы,вместо того чтобы думать о Барселоне,о любимой команде переживал и заранее сбегал в аптеку за успокоительными и эспумизаном )
Да я что переживаю? Просто должность тренера Барселоны очень "опасная" должность! Ты так про вагон с телегой сказанул,что мне удивительно стало,кто эти несчастные? Что касается 1/2 с Баварией? Ты меня каждый год отправляешь в аптеку за успокоительным,а приходится тебе антидепрессанты брать. Так что,я спокоен как "удав"!
loko7
loko7
сегодня в 09:06
Таким командам провал в Лиге чемпионов не прощается, это у нас можно годами с позором занимать 4 место в группе.
Майкл59ru
Майкл59ru ответил cevin cigan
сегодня в 09:01
cevin cigan:
Ты на мой вопрос ответь про вагон с тележкой! До нас тоже очередь дойдёт.
Не переживай ты так,придёт время и всё узнаешь. Ты бы,вместо того чтобы думать о Барселоне,о любимой команде переживал и заранее сбегал в аптеку за успокоительными и эспумизаном )
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:54
руководству виднее
cevin cigan
cevin cigan ответил Майкл59ru
сегодня в 08:53
Майкл59ru:
Ну ну....я смотрю у сливочных тоже тренера на долго не задерживаются. Как только перестают хвалить главную приму мадридского балета,так сразу им указывают на дверь )))
Ты на мой вопрос ответь про вагон с тележкой! До нас тоже очередь дойдёт.
Майкл59ru
Майкл59ru ответил cevin cigan
сегодня в 08:45
cevin cigan:
А кто эти вагон с тележкой? Может есть конкретные имена? А если барсуки,каждый год пролетают мимо ЛЧ,вы каждый год тренеришек менять будете?
    ВааС
    ВааС
    сегодня в 08:18
    Два трофея тоже не плохо..Нельзя сразу увольнять..
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Майкл59ru
    сегодня в 08:18
    Майкл59ru:
    Да заранее было понятно что это временный тренер и поэтому мало кто удивится его уходу. Но как бы то ни было,Барселона не останется без тренера,претендентов уже вагон и маленькая тележка )
    А кто эти вагон с тележкой? Может есть конкретные имена? А если барсуки,каждый год пролетают мимо ЛЧ,вы каждый год тренеришек менять будете?
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 08:02
    Ну не знаю, что он так. Конечно вылет из Лиги подкосил его, но дело поправимое. В следующем сезоне надо выиграть ее и все.
    neomessi
    neomessi ответил maliw
    сегодня в 07:50
    maliw:
    ни кто его не уволит , еще минимум следующий сезон отработает , а слухи останутся слухами. только 1 провальный матч за весь сезон и 2 трофея .
    и этот провальный матч стал очень болезненным для всех.
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