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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
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13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
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Бывший тренер сборной Бельгии обвинил отца Куртуа в «сливе» состава команды перед матчами

сегодня, 12:51

Бывший наставник сборной Бельгии Марк Вильмотс заявил, что голкипер «Челси» Тибо Куртуа «сливал» информацию о национальной команде:

«Проблема заключалось в том, что я рассказывал о своих планах в 18:00, а уже в 18:15 информация распространялась по социальным сетям. Это значит, что кто-то продавал состав, а это уже серьезно. Несколько французских журналистов рассказали мне, что этим занимался отец Куртуа. Если человек такое делает, значит, он не уважает свою родину.

Мне приходится долго ждать, когда соперник объявит состав, а у оппонента полно времени, и он может хорошо подготовиться, ведь всё знает. Это позор. Ужасно. Такого никогда не случалось во время чемпионата мира в Бразилии».

Напомним, что с августа 2016 года главным тренером сборной Бельгии является Роберто Мартинес.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 13:51
Я думаю Куртуа будет наказан и осужден болельщиками Бельгии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:07
Фу...аж историю с Касом напомнило.............
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