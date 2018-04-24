Бывший тренер сборной Бельгии обвинил отца Куртуа в «сливе» состава команды перед матчами

Бывший наставник сборной Бельгии Марк Вильмотс заявил, что голкипер «Челси» Тибо Куртуа «сливал» информацию о национальной команде:

«Проблема заключалось в том, что я рассказывал о своих планах в 18:00, а уже в 18:15 информация распространялась по социальным сетям. Это значит, что кто-то продавал состав, а это уже серьезно. Несколько французских журналистов рассказали мне, что этим занимался отец Куртуа. Если человек такое делает, значит, он не уважает свою родину.

Мне приходится долго ждать, когда соперник объявит состав, а у оппонента полно времени, и он может хорошо подготовиться, ведь всё знает. Это позор. Ужасно. Такого никогда не случалось во время чемпионата мира в Бразилии».

Напомним, что с августа 2016 года главным тренером сборной Бельгии является Роберто Мартинес.