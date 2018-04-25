«Барселона» желает заполучить защитника «Челси»

Исходя из данных СМИ, защитник «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Барселоны».



Каталонская команда рассматривает игрока обороны «синих» в качестве потенциальной замены Жерару Пике, которому в феврале 2019 года исполнится 32 года.

Действующий контракт Алонсо с английским клубом рассчитан до конца сезона 2020/21. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.



Отметим, что недавно Маркос Алонсо попал в символическую сборную года в АПЛ.