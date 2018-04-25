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«Барселона» желает заполучить защитника «Челси»

сегодня, 12:29

Исходя из данных СМИ, защитник «Челси» Маркос Алонсо попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонская команда рассматривает игрока обороны «синих» в качестве потенциальной замены Жерару Пике, которому в феврале 2019 года исполнится 32 года.

Действующий контракт Алонсо с английским клубом рассчитан до конца сезона 2020/21. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро. 

Отметим, что недавно Маркос Алонсо попал в символическую сборную года в АПЛ.

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Все комментарии
JamesR
JamesR
сегодня в 17:30
Алонсо - воспитанник Реала, вряд ли он поедет в Каталонию
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:46
Самого забивного защитника АПЛ захотели...За 35 миллионов евро они могут лишь Кэйхилла у нас купить.
А вообще новость бредовая, Алонсо никак не заменит Пике.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский ответил вячеслав остапенко
сегодня в 16:25
вячеслав остапенко:
Барселона купит игрока Челси
А Челси игрока Барселоны? Держите нас в курсе, ваше мнения очень дорого для нас
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 14:14
Барселона купит игрока Челси
311
311
сегодня в 14:11
Абрамович любит сбривать каталонцев, пусть дальше интересуются!)
Особо ОпасеН
Особо ОпасеН
сегодня в 14:10
А почему не вернуть Педро. Была бы идеальная замена для Пике.
амурец
амурец ответил ndedov
сегодня в 13:54
ndedov:
Попал, значит может купят.
так же как и судей?
Байкал энергия
Байкал энергия
сегодня в 12:53
Пике ещё года три точно играть будет!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:51
Фланговым защитником хотят заменить центрального, трансферная политика Барселоны заставляет привыкать к их нелепости( Коутиньо, Дембеле, Гомеш,Туран и прочие)
barc-f.
barc-f.
сегодня в 12:46
В автобусе любой игрок хороший защитник. Но от Барсы все равно треху получили.
ndedov
ndedov
сегодня в 12:30
Попал, значит может купят.
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