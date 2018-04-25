Сборная Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время ЧМ-2018, 7 июня

Пресс-служба администрации Краснодара сообщает, что команда Испании прибудет в город, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, 7 июня.



«Сборная Испании прибывает 7 июня, она разместится на базе академии ФК „Краснодар“. Завершается разработка схемы маршрутов движения команды, двуязычной схемы навигации - мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК „Краснодар“, указателей на остановках общественного транспорта», - говорится в сообщении.