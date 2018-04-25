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Сборная Испании прибудет в Краснодар, где будет базироваться во время ЧМ-2018, 7 июня

сегодня, 14:22

Пресс-служба администрации Краснодара сообщает, что команда Испании прибудет в город, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, 7 июня. 

«Сборная Испании прибывает 7 июня, она разместится на базе академии ФК „Краснодар“. Завершается разработка схемы маршрутов движения команды, двуязычной схемы навигации - мест расположения достопримечательностей в центре города, знаков дорожного движения с указанием стадиона ФК „Краснодар“, указателей на остановках общественного транспорта», - говорится в сообщении.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 16:54
Добро пожаловать!
cska plus
cska plus
сегодня в 15:12
Думаю Краснодар достойно встретит и проводит испанцев.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 15:03
новость, как-то, странно звучит. Что ли?
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