Поле стадиона «Санкт-Петербург» будет выкатываться во время ЧМ-2018 при необходимости

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что футбольное поле стадиона «Санкт-Петербург» будет выкатываться за пределы чаши арены во время чемпионата мира 2018 года при необходимости.



«Будем принимать решение исходя из целесообразности, будем советоваться с нашими агрономами, узнавать у них. Займемся этим, когда стадион перейдет в наше управление», - отметил Сорокин.



Ранее система выката поля стадиона «Санкт-Петербург» не могла функционировать по причине того, что место под него за пределами арены занимал медиацентр, возведенный к прошлогоднему Кубку Конфедераций.