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Поле стадиона «Санкт-Петербург» будет выкатываться во время ЧМ-2018 при необходимости

сегодня, 14:53

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что футбольное поле стадиона «Санкт-Петербург» будет выкатываться за пределы чаши арены во время чемпионата мира 2018 года при необходимости. 

«Будем принимать решение исходя из целесообразности, будем советоваться с нашими агрономами, узнавать у них. Займемся этим, когда стадион перейдет в наше управление», - отметил Сорокин.

Ранее система выката поля стадиона «Санкт-Петербург» не могла функционировать по причине того, что место под него за пределами арены занимал медиацентр, возведенный к прошлогоднему Кубку Конфедераций. 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил LOpp
сегодня в 16:14
LOpp:
Гордится памятником коррупции за 50 миллиардов???
"зеня" любыми "достижениями" гордится!
Kerri
Kerri
сегодня в 16:10
Новость ни о чем.
LOpp
LOpp ответил Арбалет
сегодня в 15:39
Гордится памятником коррупции за 50 миллиардов???
Морозовский
Морозовский ответил Club Atlético de Madrid
сегодня в 15:31
Club Atlético de Madrid:
На конной тяги будет выкатываться!
А кони эти из Москвы приедут!
Не спартак
Не спартак ответил kiendjin
сегодня в 15:05
kiendjin:
народ заплатит, остальное не важно))
Народ заплатил за Лужники астрономические суммы, а играть на нем после ЧМ будут раз в пятилетку.
Багор
Багор
сегодня в 15:00
А поле закрывашки будет постоянно лысеть от позора.
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 15:00
На конной тяги будет выкатываться!
Арбалет
Арбалет
сегодня в 14:59
Единственный стадион в стране, которым можно гордиться.
kiendjin
kiendjin
сегодня в 14:58
народ заплатит, остальное не важно))
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