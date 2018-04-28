«Луч-Энергия» и «Кубань» разошлись миром

В матче 35-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» - «Кубань» была зафиксирована ничья.
Владивосток, стадион «Динамо».
«Луч-Энергия» – «Кубань» – 2:2 (1:2)
Голы: Мязин 18, 53 — Лобкарев 35, Обухов 38.
«Луч-Энергия»: Абакумов, Больевич, Насадюк, Тихий, Машнев, Павленко (Маляка 46), Носов (Марущак 63), Гелоян, Пономаренко, Фомин (Хлебородов 81), Мязин.
Главный тренер: Александр Алферов.
«Кубань»: Дюпин, Бугаев, Бендзь, Клещенко, Пономарев (Гапон 83), Алейник, Гай, Нурисов (Завезён 59), Лобкарев (Сидоров 89), Маляров, Обухов.
Главный тренер: Евгений Калешин.
Предупреждения: Фомин 20, Пономарев, 52, Клещенко 56, Бугаев 81.
Судья: Антон Анопа.
Ранее прошла информация, что «Кубань» может стать банкротом.