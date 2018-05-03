«Интер» принял на домашнем стадионе за сезон более 1 млн болельщиков

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03 мая 2018, 15:05

Итальянская пресса сообщает, что 18 домашних матчей «Интера» в Серии А посетили 1 026 177 болельщиков.



«Интер» — это единственная команда в чемпионате Италии, которой удалось преодолеть отметку в один миллион.

Второе по посещаемости место занимает «Милан». 17 домашних матчей «россонери» увидели 894 502 болельщика. Тройку самых популярных команд замыкает «Наполи», который также за 17 игр собрал аудиторию в 719 503 человек. Четвертое место занимает «Ювентус», на его счету 658 917. Однако стоит учитывать, что домашний стадион «Юве» вмещает намного меньше людей - 41 507 человек, а средняя посещаемость стадиона составляет 38 760.



Напомним, что недавно в США был побит рекорд посещаемости MLS.