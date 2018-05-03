Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИталия. Серия А 2017/2018

«Интер» принял на домашнем стадионе за сезон более 1 млн болельщиков

03 мая 2018, 15:05

Итальянская пресса сообщает, что 18 домашних матчей «Интера» в Серии А посетили 1 026 177 болельщиков.

«Интер» — это единственная команда в чемпионате Италии, которой удалось преодолеть отметку в один миллион.

Второе по посещаемости место занимает «Милан». 17 домашних матчей «россонери» увидели 894 502 болельщика. Тройку самых популярных команд замыкает «Наполи», который также за 17 игр собрал аудиторию в 719 503 человек. Четвертое место занимает «Ювентус», на его счету 658 917. Однако стоит учитывать, что домашний стадион «Юве» вмещает намного меньше людей - 41 507 человек, а средняя посещаемость стадиона составляет 38 760.

Напомним, что недавно в США был побит рекорд посещаемости MLS.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Интер
Перевод с football-italia.net
Ультрас ПСЖ выступили с заявлением, что «Барселоне» подсуживают
Сегодня, 08:51
Болельщики «Лацио» почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»
06 апреля Фото
ОфициальноКПР уволил работника, который играл роль маскота клуба
06 апреля Фото
Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Динамо» и «Спартака»
05 апреля
Фанаты «Боруссии» Дортмунд считают игрока в дартс своим «талисманом»
02 апреля
СлухиМбаппе хочет, чтобы его уход из ПСЖ прошёл гладко. Ему важно мнение фанатов
02 апреля
Сортировать
Все комментарии
Sancho655
Sancho655
03 мая 2018 в 23:31
да жаль нас опять мы вторые
Старый Пью
Старый Пью
03 мая 2018 в 22:14
Не удивили.
Ислам Керимов
Ислам Керимов ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
03 мая 2018 в 21:02
    En Sabah Nur
    En Sabah Nur
    03 мая 2018 в 19:44, ред.
    Как я уже писал ранние Интер самый много посещаемый клуб №1 в Италии)

    А гоббы еще спорили со мной не верили так получите с***)
    Ислам Керимов
    Ислам Керимов ответ 3веробой (комментарий удален) (раскрыть)
    03 мая 2018 в 17:46
    Позор это когда горбатые жулики на пару с рефери убивают футбол,как игру на глазах всего мира.Но тебе это не понять,горбатый интеллект не способен осознать такое.
    joma_inter
    joma_inter
    03 мая 2018 в 15:42
    И так должно выглядеть турнирная таблица ))))
    RUSTY8
    RUSTY8
    03 мая 2018 в 15:28
    не удивительно. на Сан-Сиро всегда много народу ходило
    удивительно, что посещаемость АСМ снизилась
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
    03 мая 2018 в 15:07
    китайцы100%
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     