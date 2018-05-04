Чухлов: «„Зенит“ стараются прикопать, а „Спартак“ — приподнять»

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов рассказал, что ждет чемпионства «Локомотива» в этом сезоне.
«У „Локомотива“ — своя нервозность. Им за пять туров до финиша уже повесили золотые медали на шеи, на деле же всё оказывается не так просто. Результаты настолько непредсказуемы, что в любой момент ситуация наверху турнирной таблицы может поменяться. Мне, конечно, хотелось, чтобы „Локомотив“ стал чемпионом.
Почему именно „Локомотив“? Наблюдается ажиотаж вокруг раскрученного „Спартака“. „Зенит“ стараются прикопать пониже, „Спартак“ — приподнять. „Локомотив“ вообще всерьез не рассматривали, но он стабильно набирал свои очки и оказался на первом месте. Хотя лидерской игры „Локомотив“, конечно, не показывает. Это наглядно продемонстрировал и последний матч с „Краснодаром“».
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Да ладно??? Я бы поверил, если б это написАл Фролл или Рашнхорс. Тебе - не верю )))
"мне не нравится то, что на этом сайте все (практически) возвышают свои клубы исключительно путем поливания грязью своих конкурентов"
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...мне тоже. Именно поэтому мне очень не понравился немного нервный пост пост Kostya_Kostya. Именно поэтому я на него ответил.
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Да ладно??? Я бы поверил, если б это написАл Фролл или Рашнхорс. Тебе - не верю )))
"мне не нравится то, что на этом сайте все (практически) возвышают свои клубы исключительно путем поливания грязью своих конкурентов"
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...мне тоже. Именно поэтому мне очень не понравился немного нервный пост пост Kostya_Kostya. Именно поэтому я на него ответил.
Конечно хотелось бы посмотреть, как Зенит расправился бы с Ливерпулем или Севильей, но, видимо, до этого ждать нам долго придётся.
Конечно хотелось бы посмотреть, как Зенит расправился бы с Ливерпулем или Севильей, но, видимо, до этого ждать нам долго придётся.
И никогда больше со мной не спорьте. Я самый объективный болельщик...)
И никогда больше со мной не спорьте. Я самый объективный болельщик...)
Просто забавно наблюдать, как болелы одного российского клуба потешаются над болелами другого российского клуба по поводу выступления в еврокубках. При том, что все российские клубы в последние 5 лет выступают в Европе примерно одинаково... В общем, одинаково хреново выступают.
Я писАл об этом.
Просто забавно наблюдать, как болелы одного российского клуба потешаются над болелами другого российского клуба по поводу выступления в еврокубках. При том, что все российские клубы в последние 5 лет выступают в Европе примерно одинаково... В общем, одинаково хреново выступают.
Я писАл об этом.
А в позапрошлом? ))
А в позапозапрошлом? ))
А в позапозапозапрошлом? )))))
А в позапрошлом? ))
А в позапозапрошлом? ))
А в позапозапозапрошлом? )))))
А за пять лет Локомотив играл а ЛЕ трижды. Дважды выходил из группы. Один раз туда не попал - когда Самедов Кучука сливал, помню, да.
Про финансы даже не вспоминай, у Локомотива (как и у Краснодара) дела в этом плане не лучше, чем у Гинера. То есть деньги формально есть, а толку от них никакого. Думаю, ты прекрасно об этом знаешь.
Ну, это так, для объективности.
А за пять лет Локомотив играл а ЛЕ трижды. Дважды выходил из группы. Один раз туда не попал - когда Самедов Кучука сливал, помню, да.
Про финансы даже не вспоминай, у Локомотива (как и у Краснодара) дела в этом плане не лучше, чем у Гинера. То есть деньги формально есть, а толку от них никакого. Думаю, ты прекрасно об этом знаешь.
Ну, это так, для объективности.
Нашёл пример для подражания, ёпта...
Нашёл пример для подражания, ёпта...
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Укажи, ну?
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Укажи, ну?
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Меня это всегда умиляло )))
На Западе рефери отстранили бы за то, что судья "сломал игру"... кому "сломал игру"? Спартаку? Спартаку нельзя "ломать игру"?
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Меня это всегда умиляло )))
На Западе рефери отстранили бы за то, что судья "сломал игру"... кому "сломал игру"? Спартаку? Спартаку нельзя "ломать игру"?
Игра в большинстве
Команда МНС МНСС БНС
Локомотив 0 133 133
Я так к слову кого приподнимают кого опускают.....
Игра в большинстве
Команда МНС МНСС БНС
Локомотив 0 133 133
Я так к слову кого приподнимают кого опускают.....
да. желательно с датами и видео, что они выпрашивают пенальти.
>Могу привести массу примеров, когда в Европе отстраняют от игры таких судей.
приводи. только с пруфами.
да. желательно с датами и видео, что они выпрашивают пенальти.
>Могу привести массу примеров, когда в Европе отстраняют от игры таких судей.
приводи. только с пруфами.
Как представлю негритят-защитников России, так под стол сползаю от смеха.
И это еще гинер лимит не отменил, будет еще веселее...
Как представлю негритят-защитников России, так под стол сползаю от смеха.
И это еще гинер лимит не отменил, будет еще веселее...
у этих конебомжей всегда одна песня
2008, 2009 - "Рубин - автобус, не чемпионская игра"
2017 - "Спартаку тупо фартит, не чемпионская игра"
2018 - "Локомотив - автобус, которому фартит, не чемпионская игра"
у этих конебомжей всегда одна песня
2008, 2009 - "Рубин - автобус, не чемпионская игра"
2017 - "Спартаку тупо фартит, не чемпионская игра"
2018 - "Локомотив - автобус, которому фартит, не чемпионская игра"
зенит - родной клуб для нашей верхушки, спонсор газпром - "национальное достояние"
цска - армия страны. символ военной мощи и чего-нибудь еще из этой оперы
спартак, сам по себе - символ народа, восстания, борьбы с системой
прям так и вижу, как вытягивают клуб, названный именем того, кого сейчас бы назвали "либералом", одним из "таких вот саакашвили" и тд и тп))
зенит - родной клуб для нашей верхушки, спонсор газпром - "национальное достояние"
цска - армия страны. символ военной мощи и чего-нибудь еще из этой оперы
спартак, сам по себе - символ народа, восстания, борьбы с системой
прям так и вижу, как вытягивают клуб, названный именем того, кого сейчас бы назвали "либералом", одним из "таких вот саакашвили" и тд и тп))
Слышал о таких?)
Слышал о таких?)