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Чухлов: «„Зенит“ стараются прикопать, а „Спартак“ — приподнять»

04 мая 2018, 09:33

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов рассказал, что ждет чемпионства «Локомотива» в этом сезоне.

«У „Локомотива“ — своя нервозность. Им за пять туров до финиша уже повесили золотые медали на шеи, на деле же всё оказывается не так просто. Результаты настолько непредсказуемы, что в любой момент ситуация наверху турнирной таблицы может поменяться. Мне, конечно, хотелось, чтобы „Локомотив“ стал чемпионом.

Почему именно „Локомотив“? Наблюдается ажиотаж вокруг раскрученного „Спартака“. „Зенит“ стараются прикопать пониже, „Спартак“ — приподнять. „Локомотив“ вообще всерьез не рассматривали, но он стабильно набирал свои очки и оказался на первом месте. Хотя лидерской игры „Локомотив“, конечно, не показывает. Это наглядно продемонстрировал и последний матч с „Краснодаром“».

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Все комментарии
Parovoznic
Parovoznic ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 мая 2018 в 03:15
"Мне непонятен смысл словосочетания "деньги есть, но толку от них мало"
- - - - - - - - - - - - - - -
Да ладно??? Я бы поверил, если б это написАл Фролл или Рашнхорс. Тебе - не верю )))


"мне не нравится то, что на этом сайте все (практически) возвышают свои клубы исключительно путем поливания грязью своих конкурентов"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...мне тоже. Именно поэтому мне очень не понравился немного нервный пост пост Kostya_Kostya. Именно поэтому я на него ответил.
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв ответ RDeanW (раскрыть)
04 мая 2018 в 22:00
В еврокубках Зенит действительно показывает совершенно одинаковую игру. Разве ты не заметил? Что в прошлом сезоне, что в этом - побеждали средняков в группе, а в плей-офф напарывались на Ачимпонгов.
Конечно хотелось бы посмотреть, как Зенит расправился бы с Ливерпулем или Севильей, но, видимо, до этого ждать нам долго придётся.
KURUM
KURUM
04 мая 2018 в 21:23
Опять бомжы заныли..
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 мая 2018 в 21:15
Хотел ответить Паровозничу,но ты уже всё сказал за меня.Мне тоже очень приятно,что на Соккере есть ещё истиные и адекватные фанаты футбола,а то одно глорьё,клоны,да тролли обитают.И да,хотел лайкнуть твоё сообщение,но случайно промахнулся и нажал на жалобу,извиняйте))
Дед Мазая
Дед Мазая ответ kochegar (раскрыть)
04 мая 2018 в 19:29
В каждом матче дают за симуляцию желтую? Момент вообще-то был сомнительный и контакт с защитником все-таки был. А так, был испорчен матч, сценарий которого развернулся на 180 градусов. Имел ли право Спартак играть так бездарно вдесятером - это уже другой вопрос...
И никогда больше со мной не спорьте. Я самый объективный болельщик...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Parovoznic (раскрыть)
04 мая 2018 в 18:34
Речь не о рейтинговых очках, а об уровне клуба. 10 лет - срок более объективный. Мне непонятен смысл словосочетания "деньги есть, но толку от них мало". В ЦСКА денег нет , есть долг за стадион около 200 млн. евро. Но они вкалывают, прыгать выше головы, зарабатывают в Европе , а в ЛОКО "деньги есть, но толку в них мало". Значит такой менеджмент. При этом, я не высказываюсь негативно о команде и о Семине. Они мне симпатичны. Но мне не нравится то, что на этом сайте все (практически) возвышают свои клубы исключительно путем поливания грязью своих конкурентов. А о футболе , как игре, здесь речь вообще не идет.
Parovoznic
Parovoznic ответ Kostya_Kostya (раскрыть)
04 мая 2018 в 18:17
Да молодцы кони в этом сезоне, канеш, кто спорит-то? Но мой пост имел немного другой подтекст.
Просто забавно наблюдать, как болелы одного российского клуба потешаются над болелами другого российского клуба по поводу выступления в еврокубках. При том, что все российские клубы в последние 5 лет выступают в Европе примерно одинаково... В общем, одинаково хреново выступают.
Я писАл об этом.
Parovoznic
Parovoznic ответ Великолепный (раскрыть)
04 мая 2018 в 18:05, ред.
А в прошлом году что еврокубки показали? ))
А в позапрошлом? ))
А в позапозапрошлом? ))
А в позапозапозапрошлом? )))))
Parovoznic
Parovoznic ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 мая 2018 в 18:03, ред.
В еврокопилку страны идут результаты только последних пяти лет, так что за 10 лет вспоминать не буду.
А за пять лет Локомотив играл а ЛЕ трижды. Дважды выходил из группы. Один раз туда не попал - когда Самедов Кучука сливал, помню, да.
Про финансы даже не вспоминай, у Локомотива (как и у Краснодара) дела в этом плане не лучше, чем у Гинера. То есть деньги формально есть, а толку от них никакого. Думаю, ты прекрасно об этом знаешь.

Ну, это так, для объективности.
Великолепный
Великолепный
04 мая 2018 в 17:49
Еврокубки в этом году уже все показали, кто герой, а кто так погулять вышел!))
RDeanW
RDeanW ответ Kostya_Kostya (раскрыть)
04 мая 2018 в 17:42
а причем тут игра в сезоне 16/17 и еврокубки сезона 17/18? или твой зенит настолько стабильный, что каждый год показывает совершенно одинаковую игру?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Parovoznic (раскрыть)
04 мая 2018 в 17:36
Для объективности лучше вспомнить как Локо выступал в еврокубках последние 10 лет и сопоставить. Это полезно. При этом хорошо бы еще и бюджеты сравнить РЖД и Гинера, учтя при этом, что Локо стадион построило государство ( РЖД), а Гинер на свои ,из-за чего по уши в долгах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Kostya_Kostya (раскрыть)
04 мая 2018 в 17:32
Такой редкий случай - фанат Зенита и адекватно-объективный! Это радует, надо запомнить и при случае пообщаться! Будет с кем футбол обсудить!
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ Parovoznic (раскрыть)
04 мая 2018 в 16:43
Какая разница?Факт в том,что в этом сезоне ЦСКА выступил успешнее всех российских команд.И очков больше всего,и дольше всех задержался в Еврокубках.Мне как болельщику Зенита тоже неприятно,что наш соперник в этом году обошёл нас.А что поделать?Остаётся лишь признать этот факт да работать над собой
Parovoznic
Parovoznic ответ Kostya_Kostya (раскрыть)
04 мая 2018 в 16:30
Вспомни, как ЦСКА играл в еврокубках предыдущие 5 лет, и не ставь его больше ни кому в пример, ладно?
Нашёл пример для подражания, ёпта...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
04 мая 2018 в 16:29
Мое мнение Зенит будет вторым в чемпионате страны
Parovoznic
Parovoznic ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
04 мая 2018 в 16:26
Тебе указать сколько раз ваши Миранчуки в штрафной валялись ?
- - - - - - - - -

Укажи, ну?
Parovoznic
Parovoznic ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
04 мая 2018 в 16:19
"Ломать игру ещё в первом тайме, мало кто себе позволяет...на Западе такого рефери как минимум отстранили бы от судейства"
- - - - - - - - - - - - - -

Меня это всегда умиляло )))

На Западе рефери отстранили бы за то, что судья "сломал игру"... кому "сломал игру"? Спартаку? Спартаку нельзя "ломать игру"?
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу
04 мая 2018 в 15:40
Кстати про Локомотив есть тут одна показательная статистика на главной странице

Игра в большинстве
Команда МНС МНСС БНС
Локомотив 0 133 133

Я так к слову кого приподнимают кого опускают.....
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya ответ RDeanW (раскрыть)
04 мая 2018 в 15:07
Ну так если у вас чемпионская игра,то почему вы в Европе хуже всех облажались?Дошли хотя бы как ЦСКА до 1/4 и вопросов бы к вам не было.А в итоге даже до 1/8 как мой Зенит не дошли,с тем учётом что у Спартака "чемпионская игра" как ты сказал
kochegar
kochegar ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
04 мая 2018 в 14:57
>Тебе указать сколько раз ваши Миранчуки в штрафной валялись ?
да. желательно с датами и видео, что они выпрашивают пенальти.
>Могу привести массу примеров, когда в Европе отстраняют от игры таких судей.
приводи. только с пруфами.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka ответ Igo0rek (раскрыть)
04 мая 2018 в 13:41
Бред не требует подтверждения какой-то там логикой ))) Зачем?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ RDeanW (раскрыть)
04 мая 2018 в 13:33
А вот я поржал над твоим постом. Особенно над вот этим: "цска - армия страны. символ военной мощи и чего-нибудь еще из этой оперы»
Как представлю негритят-защитников России, так под стол сползаю от смеха.
И это еще гинер лимит не отменил, будет еще веселее...
RDeanW
RDeanW
04 мая 2018 в 13:08
"Хотя лидерской игры „Локомотив“, конечно, не показывает"

у этих конебомжей всегда одна песня

2008, 2009 - "Рубин - автобус, не чемпионская игра"
2017 - "Спартаку тупо фартит, не чемпионская игра"
2018 - "Локомотив - автобус, которому фартит, не чемпионская игра"
RDeanW
RDeanW
04 мая 2018 в 13:03
ржу с таких ораторов))
зенит - родной клуб для нашей верхушки, спонсор газпром - "национальное достояние"
цска - армия страны. символ военной мощи и чего-нибудь еще из этой оперы
спартак, сам по себе - символ народа, восстания, борьбы с системой

прям так и вижу, как вытягивают клуб, названный именем того, кого сейчас бы назвали "либералом", одним из "таких вот саакашвили" и тд и тп))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
04 мая 2018 в 12:35
Где ты отвечаешь, там и тебе летит ответ
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
04 мая 2018 в 12:28
Кубок и Суперкубок УЕФА
Слышал о таких?)
abrek123
abrek123
04 мая 2018 в 12:16
Я даже не знаю что это зенитовцы плачут, кто еще кроме зенита имеет такую лавку могут на каждый матч новый состав ставить..Или это так просто болтовня нагнетание обстановки перед походом к миллеру после окончания чемпионата и прошения ляммов 300 $ на новых игроков и дербания бюджета....
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
04 мая 2018 в 12:09
Не кипятись, скоро вас ожидают очередные 7:0)
rubinovyi2
rubinovyi2
04 мая 2018 в 12:07
Держись Зенит,два тура осталось,не успеют глубоко прикопать.)))
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