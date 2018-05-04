Чухлов: «„Зенит“ стараются прикопать, а „Спартак“ — приподнять»

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04 мая 2018, 09:33

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов рассказал, что ждет чемпионства «Локомотива» в этом сезоне.

«У „Локомотива“ — своя нервозность. Им за пять туров до финиша уже повесили золотые медали на шеи, на деле же всё оказывается не так просто. Результаты настолько непредсказуемы, что в любой момент ситуация наверху турнирной таблицы может поменяться. Мне, конечно, хотелось, чтобы „Локомотив“ стал чемпионом.

Почему именно „Локомотив“? Наблюдается ажиотаж вокруг раскрученного „Спартака“. „Зенит“ стараются прикопать пониже, „Спартак“ — приподнять. „Локомотив“ вообще всерьез не рассматривали, но он стабильно набирал свои очки и оказался на первом месте. Хотя лидерской игры „Локомотив“, конечно, не показывает. Это наглядно продемонстрировал и последний матч с „Краснодаром“».