«Болонья» оформила трансфер 22-летнего защитника «Ромы»

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21 июня 2018, 20:37

«Рома» продала своего защитника в «Болонью». 22-летний футболист заключил с новым клубом контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

Оборонец является воспитанником «джаллоросси», а минувший сезон провел в клубах «Специа» и «Фоджа» на правах аренды.

В составе «Болоньи» Калабрези впервые сыграет в Серии А. Артуро также провел три матча в составе молодежной сборной Италии.

Напомним, в июне новым наставником «Болоньи» стал Филиппо Индзаги.