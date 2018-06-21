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«Болонья» оформила трансфер 22-летнего защитника «Ромы»

21 июня 2018, 20:37

«Рома» продала своего защитника Артуро Калабрези в «Болонью». 22-летний футболист заключил с новым клубом контракт, рассчитанный до июня 2022 года.

Оборонец является воспитанником «джаллоросси», а минувший сезон провел в клубах «Специа» и «Фоджа» на правах аренды.

В составе «Болоньи» Калабрези впервые сыграет в Серии А. Артуро также провел три матча в составе молодежной сборной Италии.

Напомним, в июне новым наставником «Болоньи» стал Филиппо Индзаги. 

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
21 июня 2018 в 22:05
Желаю новому игроку Болонья Артуро успехов
Олег Горбунов
Олег Горбунов
21 июня 2018 в 20:39
Ди Вайо!
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