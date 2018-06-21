«Болонья» оформила трансфер 22-летнего защитника «Ромы»

«Рома» продала своего защитника Артуро Калабрези в «Болонью». 22-летний футболист заключил с новым клубом контракт, рассчитанный до июня 2022 года.
Оборонец является воспитанником «джаллоросси», а минувший сезон провел в клубах «Специа» и «Фоджа» на правах аренды.
В составе «Болоньи» Калабрези впервые сыграет в Серии А. Артуро также провел три матча в составе молодежной сборной Италии.
⚠️Benvenuto Arturo #Calabresi 🔝🔴🔵 pic.twitter.com/N37wRvrTtd— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 21 июня 2018 г.
Напомним, в июне новым наставником «Болоньи» стал Филиппо Индзаги.