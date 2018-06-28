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Умтити: «Месси очень сложно остановить на поле, у него сверхъестественные способности»

сегодня, 13:13

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Умтити считает, что форвард Аргентины Лионель Месси обладает сверхъестественными способностями, но команде Франции в 1/8 финала чемпионата мира стоит опасаться не только его одного. 

Встреча 1/8 финала чемпионата мира Франция - Аргентина пройдет 30 июня в Казани.

«Я общаюсь с Месси в клубе каждый день, его очень сложно остановить на поле, у него сверхъестественные способности. Мы постараемся его остановить, как умеем, но не стоит забывать, что у них есть не только он, есть еще очень хорошие нападающие и полузащитники.

Мне кажется, что Месси переживает футбол, как мы его пережить можем лишь отчасти, это отражается в его решениях, видении игры, голах. Он никогда не останавливается, не любит проигрывать, хочет всегда выигрывать. Честно говоря, когда приходил в „Барселону“ не ожидал такого, но то, что он вытворяет, действительно потрясло. Такой техники нет больше ни у одного игрока в мире, иногда, чтобы отработать какой-то прием, он тратит весь день».

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Все комментарии
ᅠ
сегодня в 16:24
Конечно, сверхъестественные. У него невидимость до 80-го уровня прокачана.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 15:39
50\50 Французская нигерия тоже не шыпко фаворит.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:13
В первых трех матчах этого не было заметно.
А вот у арбитров действительно неплохие способности.
Beza4u
Beza4u
сегодня в 14:35
Скоро Рохо похвалит Погбашеньку )) Менди скажет что Кун лучший)) Затем Кимпембе с ДиМашей друг друга)))
Klopp_OUT
Klopp_OUT
сегодня в 14:20
Главное чтобы Умтити по случайности не дал пас на Месси
ndedov
ndedov
сегодня в 14:12
Только танк его остановит.
Gelious
Gelious
сегодня в 13:54
Невидимость действительно суперспособность, на в данном случае не очень полезная
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:53
Он - исчезающий аргентинец)))
Vеnom
Vеnom
сегодня в 13:53
Пещеход бесполезен на поле..Роналду даже при стандартах у своих ворот выносит мяч,а моська дно..
neomessi
neomessi
сегодня в 13:49
Банальный вью одноклубника Лео.
Допустим если Франция сыграла бы с Портушками, Варан сказал бы тоже самое....
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 13:43
Месси отрабатывает движения на поле,а Роналда перед зеркалом,тренируется по заказу выпускать слезинки. А всё потому что у португальского лидера на поле все движения уже отработаны и доведены до автоматизма. Схема "побежал-упал-заплакал" не даёт сбоев уже много лет и из года в год приносит Роналде всевозможные рекорды и трофеи )
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:41
Умтити видно парень не дурак, в Барсе на скамейке не засидится...
grafff
grafff
сегодня в 13:21
Посмотрим в субботу
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:20
Еще раз повторяю: "Ниже травы те, кто поливает футбольного ГЕНИЯ г.....м!!!" Стыдитесь, ребята, и завидуйте. Впрочем, первое вам незнакомо, а вот второе- для вас привычное дело.......
Faustello
Faustello
сегодня в 13:17
Гном просто прячется за травинками и с ним трудно играть.
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