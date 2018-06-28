Умтити: «Месси очень сложно остановить на поле, у него сверхъестественные способности»

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Умтити считает, что форвард Аргентины Лионель Месси обладает сверхъестественными способностями, но команде Франции в 1/8 финала чемпионата мира стоит опасаться не только его одного.



Встреча 1/8 финала чемпионата мира Франция - Аргентина пройдет 30 июня в Казани.

«Я общаюсь с Месси в клубе каждый день, его очень сложно остановить на поле, у него сверхъестественные способности. Мы постараемся его остановить, как умеем, но не стоит забывать, что у них есть не только он, есть еще очень хорошие нападающие и полузащитники.

Мне кажется, что Месси переживает футбол, как мы его пережить можем лишь отчасти, это отражается в его решениях, видении игры, голах. Он никогда не останавливается, не любит проигрывать, хочет всегда выигрывать. Честно говоря, когда приходил в „Барселону“ не ожидал такого, но то, что он вытворяет, действительно потрясло. Такой техники нет больше ни у одного игрока в мире, иногда, чтобы отработать какой-то прием, он тратит весь день».