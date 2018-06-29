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Оспина: «Надеемся, что травма Хамеса окажется несерьёзной»

сегодня, 07:57
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Голкипер «Арсенала» и сборной Колумбии Давид Оспина прокомментировал победу над Сенегалом (1:0) и выход своей команды в плей-офф ЧМ-2018, а также выразил надежду, что один из лидеров сборной Хамес Родригес сможет принять участие в следующей игре. Хавбек «Баварии» вышел в стартовом составе колумбийцев, но был заменён уже на 31-й минуте встречи.

«Мы надеемся, что травма Хамеса окажется несерьёзной, и он как можно скорее вернётся в строй. Понимаем, что у всех команд, вышедших в плей-офф, есть свои достоинства, есть свои звёзды в составе. Но мы, в первую очередь, думаем о самих себе, о том, чтобы продолжать выполнять свою работу и двигаться вперёд. Начинаем думать о всё больших достижениях, но будем идти шаг за шагом, это будет тяжёлый этап», — подчеркнул Оспина.

В 1/8 финала сборной Колумбии предстоит встретиться с национальной командой Англии.

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