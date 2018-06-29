На базу сборной России прибыли представители допинг-контроля

Представители допинг-контроля ФИФА прибыли в Новогорск на базу сборной России, которая ведет подготовку к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Испании.

«На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией!» - сообщается в официальном твиттере национальной команды.

Напомним, что игроки сборной России Илья Кутепов и Роман Зобнин были вызваны на допинг-контроль после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Уругвая.