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На базу сборной России прибыли представители допинг-контроля

сегодня, 17:10
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Представители допинг-контроля ФИФА прибыли в Новогорск на базу сборной России, которая ведет подготовку к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Испании.

«На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией!» - сообщается в официальном твиттере национальной команды.

Напомним, что игроки сборной России Илья Кутепов и Роман Зобнин были вызваны на допинг-контроль после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 с командой Уругвая.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил makkie
сегодня в 17:30
makkie:
Наверное Смольникова проверят - а то уж больно он психованный был в последнем матче.
дзагоев в окно выпрыгнул, лишь бы не сдавать на кокаин и насвай.
makkie
makkie
сегодня в 17:28
Наверное Смольникова проверят - а то уж больно он психованный был в последнем матче.
Bars kg
Bars kg
сегодня в 17:14
Все правильно, деревья раз и ожили, явно живая вода присутствует в организме)))
Accinit
Accinit
сегодня в 17:14
Немцы вылетели, началась новая антидопинговая кампания.
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