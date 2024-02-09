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Кин и Невилл заподозрили несколько команд в употреблении допинга в 2000-е

вчера, 16:02

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и Гари Невилл заподозрили нескольких своих соперников во времена игровой карьеры в употреблении допинга.

Я думаю, что несколько команд, против которых мы играли, не были чистыми. Мы так думали тогда.

Вы оглядываетесь назад, вспоминаете, что произошло потом в велоспорте, других видах спорта, а потом думаете: «Подожди. Физически мы были в хорошей форме, не пили». Как-то раз я вышел на поле против итальянской команды и подумал: «Это неправильно. Это неправильно». И я знаю, что ещё пара парней из середины 2000-х думали точно так же.

Кин добавил:

Мы играли с определёнными командами, я уходил с поля и был совершенно разбит. Я смотрел на футболистов, против которых играл, на пару итальянских команд, и они выглядели так, будто даже не сыграли ни одного матча.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:16
А Невилла не смущало, что Руни вообще из баров не вылезал напиваясь там, еще и сижки курил xD
xays3e8t7eas
xays3e8t7eas
вчера в 17:39
Допинг жрали, жрут и будут жрать. Но только отвечать за всё будут только русские. Остальные - больные
112910415
112910415
вчера в 17:28
чего только не расскажешь ради хайпа !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 17:20
Достаточно загуглить новости по Гари Невиллу, чтобы увидеть тотальный поток бреда, который он генерирует, чтобы удержать внимание)
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 17:07
Просто в начале 00-х итальянские клубы были в топе, показывали крутой футбол и с ними сложно было справиться, поэтому Кин и Невилл разнылись, потому что их видимо пару раз опустили маленько. По такой логике потом пол Барсы вместе с Пепом сидели на допинге, потом БД и Бавария, а затем Атлетико и Реал. А Месси, Роналду, Иньеста, Роббен и Суарес вообще допинг банками жрали, как Папай шпинат.
therapy
therapy
вчера в 16:38
Я так понял речь идет о итальянских командах...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:30
Можно не обращать внимание на Гэри, он настолько скатился в последнее время, что громкие заявления делает каждый день, например, буквально недавно он раскритиковал "Арсенал" за "слишком активное" празднование победы над "Ливерпулем")

Но и "Ливерпуль" он не пощадил, сказав, что в его годы его футболисты, в отличие от МЮ, были полными непрофессионалами и пили как сапожники))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:07
А может они заподозрили кого-то в убийстве Кеннеди?
Гость
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