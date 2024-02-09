Кин и Невилл заподозрили несколько команд в употреблении допинга в 2000-е

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» и заподозрили нескольких своих соперников во времена игровой карьеры в употреблении допинга.

Я думаю, что несколько команд, против которых мы играли, не были чистыми. Мы так думали тогда.

Вы оглядываетесь назад, вспоминаете, что произошло потом в велоспорте, других видах спорта, а потом думаете: «Подожди. Физически мы были в хорошей форме, не пили». Как-то раз я вышел на поле против итальянской команды и подумал: «Это неправильно. Это неправильно». И я знаю, что ещё пара парней из середины 2000-х думали точно так же.