Кин и Невилл заподозрили несколько команд в употреблении допинга в 2000-е

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и Гари Невилл заподозрили нескольких своих соперников во времена игровой карьеры в употреблении допинга.
Я думаю, что несколько команд, против которых мы играли, не были чистыми. Мы так думали тогда.
Вы оглядываетесь назад, вспоминаете, что произошло потом в велоспорте, других видах спорта, а потом думаете: «Подожди. Физически мы были в хорошей форме, не пили». Как-то раз я вышел на поле против итальянской команды и подумал: «Это неправильно. Это неправильно». И я знаю, что ещё пара парней из середины 2000-х думали точно так же.
Кин добавил:
Мы играли с определёнными командами, я уходил с поля и был совершенно разбит. Я смотрел на футболистов, против которых играл, на пару итальянских команд, и они выглядели так, будто даже не сыграли ни одного матча.
Но и "Ливерпуль" он не пощадил, сказав, что в его годы его футболисты, в отличие от МЮ, были полными непрофессионалами и пили как сапожники))
Но и "Ливерпуль" он не пощадил, сказав, что в его годы его футболисты, в отличие от МЮ, были полными непрофессионалами и пили как сапожники))