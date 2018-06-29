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Политано прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере»

сегодня, 18:52

Полузащитник «Сассуоло» Маттео Политано прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере». Если всё будет в порядке, завтра «нерадзурри» арендуют игрока на сезон за 5 млн евро. В соглашении 24-летнего Политано будет предусмотрена опция выкупа в размере 20 млн евро. Также предполагается, что в «Сассуоло» перейдет юный датский форвард Йенс Одгор.

Политано в минувшем сезоне ярко выступал в Серии А и дебютировал в сборной Италии под руководством Роберто Манчини. В 36 матчах Серии А он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 23:26
Даже не знаю, вроде шустрый малый. Могет выстрелит.
Оттуда надо было Берарди перехватить, который сдецва за Интер)) как только малой свою любовь к нерадзурри проявляет - футболки одевает, в матчах против нас полностью отключается)))
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 23:02
Следующий на очереди на мед осмотр Малком:)
Alista
Alista
сегодня в 22:00
Удачи Политано!
juvenale
juvenale
сегодня в 20:31
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
    сегодня в 20:21
    Интер усиливается не хило так.
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 19:48
    неплохая статистика в Сассуоло у него
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