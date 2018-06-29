Полузащитник «Сассуоло» Маттео Политано прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере». Если всё будет в порядке, завтра «нерадзурри» арендуют игрока на сезон за 5 млн евро. В соглашении 24-летнего Политано будет предусмотрена опция выкупа в размере 20 млн евро. Также предполагается, что в «Сассуоло» перейдет юный датский форвард Йенс Одгор.

Политано в минувшем сезоне ярко выступал в Серии А и дебютировал в сборной Италии под руководством Роберто Манчини. В 36 матчах Серии А он забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.