Тен Хаг сообщил, что Зийех покидает «Аякс». Новым клубом игрока, вероятно, станет «Рома»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что полузащитник сборной Марокко Хаким Зийех покидает амстердамский клуб:

«Мне бы хотелось удержать Зийеха, но у него уже есть договорённость с другим клубом. Единственное что я могу сделать – это пожелать ему удачи на новом месте.

Я должен быть осторожен в своих оценках, но то, что футболист с его качествами не станет задерживаться в чемпионате Голландии, это факт».

По информации СМИ, новым клубом 25-летнего футболиста должна стать «Рома». Напомним, недавно римский клуб подписал вингера «Аякса» Джастина Клюйверта.