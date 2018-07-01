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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.574.146.32
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.883.45.31

Дзюба - о матче с Испанией: «Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле»

сегодня, 11:37
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что национальная команда должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией. 

«В день матча все мои мысли будут в „Лужниках“. Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле, нужно будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет командный дух. В футболе в один определенный день любая команда может обыграть любую, чем он [футбол], наверное, и прекрасен. Если мы все выйдем и сыграем не на своем максимуме, а даже выше - на 200-300% - я верю, что у нас будет шанс создать этот исторический момент».

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил DawnOfDestiny
сегодня в 13:13
DawnOfDestiny:
ессетуков в рот влили?) я скупаться съездил.
Ага, 1,5 литра минералки залпом скушал) Тоже хотел пойти поваляться на пляже, но с такой головой, нафиг надо) Ну ничего, у меня отпуск с 12 числа))
Faustello
Faustello
сегодня в 13:11
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:10
AntiherQ1488:
К сожалению)
ессетуков в рот влили?) я скупаться съездил.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил DawnOfDestiny
сегодня в 13:08
DawnOfDestiny:
протрезвел?
К сожалению)
lobsterdam
lobsterdam ответил Гус Пойет
сегодня в 13:07
Гус Пойет:
Комментатор: Идёт 90-я минута матча. Счёт 0:3. А вдоль бровок мёртвые с бутсами стоят. И тишина...
!!!!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:07
AntiherQ1488:
Ясно, играть будут, как мертвые)
протрезвел?
lobsterdam
lobsterdam ответил yasukuni
сегодня в 13:07
yasukuni:
Чушь собачья! Давно очень умный и прославленный генерал сказал: Я не собираюсь умирать за свою страну, мне нужно, чтобы эти сукины дети умерли за свою!
Наполеон?
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:05
Ясно, играть будут, как мертвые)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:05
Если судья косячить не будет в первом тайме реанимобиль уже не будет нужен!))
ProTest_85
ProTest_85
сегодня в 13:02
Ха, умереть? Ну разве что от количества выжратого мельдония.
МКС
МКС ответил Nerai Sairensa
сегодня в 13:01
Nerai Sairensa:
Дзюба прям лидером становится, человека вырастили из зенитовца.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил ndedov
    сегодня в 13:00
    ndedov:
    Интересно посмотреть, ни разу не видел, как Дзюба умирает на поле!
    Он сказал, что умереть должны ВСЕ, третьего не дано. Жаль, молодые ведь еще, вся жизнь впереди! Про своего тренера что-то ничего не сказал, ему-то тоже на тот свет?
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 12:53
    Интересно посмотреть, ни разу не видел, как Дзюба умирает на поле!
    Геннадий Асеев
    Геннадий Асеев
    сегодня в 12:51
    Злопыхатели вы все ещё слюной не подавились. Уже есть результат и команда.
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:51
    Лучше отдай свой гонорар детям!!!!
    Nerai Sairensa
    Nerai Sairensa
    сегодня в 12:49
    Дзюба прям лидером становится, человека вырастили из зенитовца.
    albucid
    albucid
    сегодня в 12:49
    Вы уже с Уругваем умирали, попробуйте в футбол поиграть!
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    сегодня в 12:47
    Комментатор: Идёт 90-я минута матча. Счёт 0:3. А вдоль бровок мёртвые с бутсами стоят. И тишина...
    yasukuni
    yasukuni ответил вячеслав остапенко
    сегодня в 12:45
    вячеслав остапенко:
    Это хороший настрой на игру
    Чушь собачья! Давно очень умный и прославленный генерал сказал: Я не собираюсь умирать за свою страну, мне нужно, чтобы эти сукины дети умерли за свою!
    stavr74
    stavr74 ответил Abradva
    сегодня в 12:43
    Abradva:
    Убрать спартачей с поля, мешают игре.
    а кто играть тогда будет ???
    смольников и компания
    barbarosso1987
    barbarosso1987
    сегодня в 12:41
    Постарайтесь купе ждет в нем Рон и Мес
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 12:38
    Надеемся все и ждем чуда!
    Георгий Додонов
    Георгий Додонов
    сегодня в 12:35
    Постарайтесь ребята. Россия верит в вас.
    abrek123
    abrek123
    сегодня в 12:33
    Ну посмотрим как матч пройдет,дзюба гол,дзага трешку и испания домой)))
    ᅠ
    сегодня в 12:33
    Да мы все уже давно хотим чтоб вы сдохли.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 12:32
    Это хороший настрой на игру
    F.Y.
    F.Y.
    сегодня в 12:31
    Вперёд Испанцы, верю в вас.
    ziborock
    ziborock ответил Гуливер
    сегодня в 12:25
    Гуливер:
    главное Кутепова,Граната и Самедова к старту не подпускайте
    Главное чтобы Ерохина не выпустили, а Смольников и так на лавке!)
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 12:24
    От умирания голы сами собой не забиваются, ему это донесли?))))
    ману дель мораль
    ману дель мораль
    сегодня в 12:20
    Мне пофиг на результат, но если будете умирать, то вернете себе хоть какое-то уважение.
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