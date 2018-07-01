Дзюба - о матче с Испанией: «Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле»

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что национальная команда должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией.
«В день матча все мои мысли будут в „Лужниках“. Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле, нужно будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет командный дух. В футболе в один определенный день любая команда может обыграть любую, чем он [футбол], наверное, и прекрасен. Если мы все выйдем и сыграем не на своем максимуме, а даже выше - на 200-300% - я верю, что у нас будет шанс создать этот исторический момент».
смольников и компания
смольников и компания