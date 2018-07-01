Дзюба - о матче с Испанией: «Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле»

Нападающий сборной России Артем Дзюба считает, что национальная команда должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией.



«В день матча все мои мысли будут в „Лужниках“. Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле, нужно будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет командный дух. В футболе в один определенный день любая команда может обыграть любую, чем он [футбол], наверное, и прекрасен. Если мы все выйдем и сыграем не на своем максимуме, а даже выше - на 200-300% - я верю, что у нас будет шанс создать этот исторический момент».

🗣«Я верю в то, что у нас будет шанс»



О матче с Испанией #ESP рассуждает Артем Дзюба #RUS🎥👇 pic.twitter.com/5LfYnLOjlK — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.