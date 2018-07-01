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«Спартак» переиграл «Авангард» в контрольном матче

сегодня, 12:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Авангард (Курск)АвангардМатч завершен

«Спартак» одержал победу над курским «Авангардом» в товарищеском матче.

Химки, стадион «Родина»

«Спартак» – «Авангард» – 2:0 (1:0)
Голы: Жиго 15, Зе Луиш 53.

«Спартак»: Максименко (Терешкин 67), Ещенко (Тигиев 46 (Пантелеев 75)), Петкович (Лихачев 46), Жиго (Мамин 46), Комбаров (Полубояринов 46), Фернандо (Роша 46), Глушаков (Тимофеев 46), Нимели (Еременко 46), Ломовицкий (Руденко 46), Ханни (Игнатов 46), Луис Адриано (Зе Луиш 46). 
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Авангард»: Чагров, Багаев, Дашаев, Гоцук, Никитин, Синяев, Стеклов (Вебер 75), Акбашев (Кубышкин 55), Земсков (Бобрышев 79), Касьян (Руденко 67), Федчук.
Главный тренер: Игорь Беляев.

Предупреждения: Стеклов 32, Никитин 40.

Судья: Алексей Еськов.

Напомним, что во вчерашнем товарищеском матче «Спартак» также переиграл «Ротор». 

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60 ответил Шуnя771
сегодня в 13:15
Шуnя771:
Авангард очень приличная команда!
ЗЕНИТ И ЦСКА И В ПОДМЕТКИ ИМ НЕ ГОДЯТСЯ!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 13:12
23 игрочишки понадобилось чтобы одолеть клуб из ФНЛ - в ЛЧ надо целых 50 сразу ставить))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 13:12
Сейчас наш Антоха УДО получит и вообще всех рвать начнём.
cska.78
cska.78
сегодня в 13:11
Брулин
Брулин
сегодня в 13:07
Зе в каждом матче забивает...А Жиго с почином...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:06
Авангард очень приличная команда!
korn3512
korn3512
сегодня в 13:05
Жаль, что гинеровцы с помощью своей подковерной возни украли у Курска право выступить в СК, достойная команда.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:05
Непобедимый Авангард повержен!!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 13:03
А ведь Авангард, посильнее зенита и цска будет.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:56
Вперед могучий клуб Спартак!
Мы верим в тебя!
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