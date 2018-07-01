«Спартак» переиграл «Авангард» в контрольном матче

«Спартак» одержал победу над курским «Авангардом» в товарищеском матче.
Химки, стадион «Родина»
«Спартак» – «Авангард» – 2:0 (1:0)
Голы: Жиго 15, Зе Луиш 53.
«Спартак»: Максименко (Терешкин 67), Ещенко (Тигиев 46 (Пантелеев 75)), Петкович (Лихачев 46), Жиго (Мамин 46), Комбаров (Полубояринов 46), Фернандо (Роша 46), Глушаков (Тимофеев 46), Нимели (Еременко 46), Ломовицкий (Руденко 46), Ханни (Игнатов 46), Луис Адриано (Зе Луиш 46).
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Авангард»: Чагров, Багаев, Дашаев, Гоцук, Никитин, Синяев, Стеклов (Вебер 75), Акбашев (Кубышкин 55), Земсков (Бобрышев 79), Касьян (Руденко 67), Федчук.
Главный тренер: Игорь Беляев.
Предупреждения: Стеклов 32, Никитин 40.
Судья: Алексей Еськов.
Напомним, что во вчерашнем товарищеском матче «Спартак» также переиграл «Ротор».
https://www.youtube.com/watch?v=_H__c63wV5k
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