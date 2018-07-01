Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018 сыграет с Хорватией

В поединке 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла датчан в серии пенальти.
Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»
Хорватия – Дания – 1:1 (1:1, по пенальти 3:2)
Голы: Манджукич 4 - Йоргенсен 1
Нереализованный пенальти: Модрич 116
Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич 81), Перишич (Крамарич 97), Ловрен, Ракитич, Модрич, Брозович (Ковачич 71), Манджукич (Бадель 108), Ребич, Вида
Главный тренер: Далич Златко.
Дания: Шмейхель, Кьер, Кнудсен, Кристенсен (Шене 46), Дилейни (Крон-Дели 98), Эриксен, Брейтуэйт (Систо 106), Йоргенсен, Дальсгор, Поульсен, Корнелиус (Йоргенсен 66)
Главный тренер: Хареиде Аге.
Предупреждение: Йоргенсен 115
Судья: Питана Нестор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другой встрече 1/8 финала сборная России также обыграла Испанию в серии «одиннадцатиметровых». Таким образом, в четвертьфинале мундиаля сыграют россияне и хорваты.