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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Сборная России в четвертьфинале ЧМ-2018 сыграет с Хорватией

вчера, 23:46
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился после серии пенальти

В поединке 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла датчан в серии пенальти.

Нижний Новгород, стадион «Нижний Новгород»

Хорватия – Дания – 1:1 (1:1, по пенальти 3:2)

Голы: Манджукич 4 - Йоргенсен 1

Нереализованный пенальти: Модрич 116

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пиварич 81), Перишич (Крамарич 97), Ловрен, Ракитич, Модрич, Брозович (Ковачич 71), Манджукич (Бадель 108), Ребич, Вида
Главный тренер: Далич Златко.

Дания: Шмейхель, Кьер, Кнудсен, Кристенсен (Шене 46), Дилейни (Крон-Дели 98), Эриксен, Брейтуэйт (Систо 106), Йоргенсен, Дальсгор, Поульсен, Корнелиус (Йоргенсен 66)
Главный тренер: Хареиде Аге.

Предупреждение: Йоргенсен 115

Судья: Питана Нестор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другой встрече 1/8 финала сборная России также обыграла Испанию в серии «одиннадцатиметровых». Таким образом, в четвертьфинале мундиаля сыграют россияне и хорваты.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 00:21
Так..
Всех, конечно, с четвертьфиналом)

Но надеюсь, что первичная эйфория понемногу улеглась, и теперь хотелось бы заметить следующее.
(а то некоторые горячие головы уже видят сб.России чуть ли не победителем мундиаля)..

На мой взгляд, стоило бы обратить внимание на то, что в четырех уже сыгранных матчах нашим трижды довелось встретиться с командами, категорически не готовыми к турниру (включая и сегодняшнего соперника).
Готовым, целеустремленным и мотивированным был пока только Уругвай, и результат, как грицца, "на лице".

Но вот в 1/4 и далее неготовых уже не будет точно, там будут командочки как минимум не слабее уругвайской, а то и сильнее.
Так что все еще только начинается..

А так то да - вперед Россия, и все такое...)
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 00:21
Napoleon Bonapart:
Привет, дружок! Буквально пару слов и иду спать. Так вот, хорваты- сильней, чем испанцы на этом ЧМ, по той причине, что у них есть толковый тренер, а у испанцев- М......К необразованный! Поэтому, болеем конечно за Россию, но хорваты опасней испанцев, можешь мне поверить.
Приветствую, cир. Согласен, согласен. Правильные выводы. Верю)
Stechkin_MU
Stechkin_MU ответил cska1948
сегодня в 00:21
cska1948:
Если кто и украл у хорватов победу в дополнительное время, так это Модрич, на 116 минуте.
Это понятно. Я имею ввиду, что нападающего сбили прямо в 2-х метрах перед пустыми воротами. Это и есть воровство, за которое надо было удалять датчанина.
Martini1987
Martini1987 ответил Martini1987
сегодня в 00:19
В общем, Россия до финала вполне может тихим сапом доползти)
cska1948
cska1948 ответил Stechkin_MU
сегодня в 00:18
Stechkin_MU:
У хорватов украли победу в дополнительном тайме. Так, что всё справедливо.
Если кто и украл у хорватов победу в дополнительное время, так это Модрич, на 116 минуте.
За адекватность
За адекватность ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:18
Lazio-Kiev:
Факт. Россия выступает под копирку Украины - 2006.
По результату-да, но все-таки пройти в 1/8, пусть и по пенальти, Испанию или Швейцарию несколько разное.С уважением. ИМХО.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:18
Владимиpъ Григорянъ:
Хорватия - НЕ Испания, так что ждем сб. России в 1/2.
Привет, дружок!
Буквально пару слов и иду спать. Так вот, хорваты- сильней, чем испанцы на этом ЧМ, по той причине, что у них есть толковый тренер, а у испанцев- М......К необразованный! Поэтому, болеем конечно за Россию, но хорваты опасней испанцев, можешь мне поверить.
barca200885
barca200885 ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:18
Только в 2006 Украина прошла по пеналям Швейцарию, которую тогда никто к фаворитам не относил, несмотря на 1 место в группе, а Испания считалась таковым.
van pedro
van pedro ответил Stechkin_MU
сегодня в 00:17
Как это украли? Сами по****ли.Пендаль то пробили
The Dark Knight
The Dark Knight ответил За адекватность
сегодня в 00:16
За адекватность:
На мой взгляд, Хорватия более предпочтительный вариант, чем Дания. Они будут играть со стороны силы ( мяч, как испанцы, они держать не смогут), но будут давить. Да, есть звёзды, но контригру наладить будет гораздо проще, чем с Испанией. ИМХО.
Проблема в том, что Хорватия значительно более эффективно и активно атаковала во всех своих матчах на этом турнире. Выиграли все матчи в группе, из них одна победа - разгром над Аргентиной. В отличии от Испании, с их двумя ничьими и одной минимальной победой. А группа D была более сильной, чем группа B.
Stechkin_MU
Stechkin_MU
сегодня в 00:16
Если у Испании выиграли, значить и Хорватия потенциальная жертва. Да хоть бы и Дания прошла. Какая разница? Шансы у России есть и не плохие.
Martini1987
Martini1987 ответил Martini1987
сегодня в 00:16
финал к сожалению будет ни о чем, потому как там либо Франция, либо Бразилия с Бельгией будут решать, кто станет чемпионом, а в правой ветке остались прямо-таки совсем не айс соперники
cska1948
cska1948 ответил Kрейсер
сегодня в 00:15
Kрейсер:
Недавно пересматривал эту игру. Наши реально топтали этот курятник. В первом тайме бельгийцы вообще головы не могли поднять. Если бы не судья - Бельгия без шансов.
Футбол такая игра, что в ней слишком много факторов влияющих на результат. А в советские времена нас не судили, нас засуживали.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 00:15
Да уж, не ожидал от хорватов такой слабой игры!
Это они специально так, запутать хотели? Или на самом деле после 3 матчей в группе подустали? Непонятно. Если они и с нами так же играть будут, то у нас реально неплохие шансы вырисовываются.
cska1948
cska1948 ответил venоm
сегодня в 00:13
venоm:
Символично 2 матча,2 серии пенальти,счет 1-1, и все три вратаря герои матча..
Все ТРИ из четырёх, это здорово!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 00:13
Модрич просто мастер пенальти) лидер команды был неуверен в себе и очень нервничал. Повезло, что Датчане оказались еще хуже.
iNels
iNels ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:12
Lazio-Kiev:
Факт. Россия выступает под копирку Украины - 2006.
эм... т.е хорваты станут чемпионами мира, получается?)
Stechkin_MU
Stechkin_MU
сегодня в 00:12
У хорватов украли победу в дополнительном тайме. Так, что всё справедливо.
Kрейсер
Kрейсер ответил cska1948
сегодня в 00:12
cska1948:
Вот только не надо шапкозакидательского настроения перед четвертьфиналом. Помниться, когда в 1986 году в 1/4 вышли на Бельгию, то тоже думали, что легко их победим, однако...
Недавно пересматривал эту игру.
Наши реально топтали этот курятник. В первом тайме бельгийцы вообще головы не могли поднять.
Если бы не судья - Бельгия без шансов.
cska1948
cska1948 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:11
Так Себе Аналитик:
Учти, что это была очень неудачная игра. Не факт, что против наших будет такая же. Но приятный факт, что у хорватов косячная оборона очень. Да и нападение не очень, Ребич бегунок, конечно, но не больше. Можно с ними в открытую сыграть.
Я не говорил, что с хорватами будет легко. Я говорил, что обе команды для нас не подарок, но всё же это лучше, чем Испания.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:11
На мой взгляд, Хорватия более предпочтительный вариант, чем Дания. Они будут играть со стороны силы ( мяч, как испанцы, они держать не смогут), но будут давить. Да, есть звёзды, но контригру наладить будет гораздо проще, чем с Испанией. ИМХО.
venоm
venоm
сегодня в 00:10
Символично 2 матча,2 серии пенальти,счет 1-1, и все три вратаря герои матча..
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил DNK74_02
сегодня в 00:10
DNK74_02:
Не факт
Факт. Россия выступает под копирку Украины - 2006.
4RT
4RT
сегодня в 00:09
По пенальти и Хорватов вынесут)))
MALOVAR
MALOVAR ответил Left Boy
сегодня в 00:09
это поэтому Модрич так орал?
и бальные танцы
и бальные танцы ответил Lazio-Kiev
сегодня в 00:09
Lazio-Kiev:
Когда сам пожалует?)
Через сутки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska1948
сегодня в 00:08
cska1948:
Глядя на эту игру думается не важно с кем из этих команд играть в четвертьфинале.
Учти, что это была очень неудачная игра. Не факт, что против наших будет такая же. Но приятный факт, что у хорватов косячная оборона очень. Да и нападение не очень, Ребич бегунок, конечно, но не больше. Можно с ними в открытую сыграть.
Martini1987
Martini1987 ответил Martini1987
сегодня в 00:08
Нормально, главное не сцать, непобедимых не бывает! А имена, это всего лишь имена.
Зато теперь иностранцы знают хотя бы кто такие Дзюба, Акинфеев и все остальные))
А то ишь ты, повадились медок наш таскать, авось думали мы только с сосны слезли чтоль, ан нееет, нате-ка, выкусите, чудища заморские...
cska1948
cska1948
сегодня в 00:07
Вот только не надо шапкозакидательского настроения перед четвертьфиналом. Помниться, когда в 1986 году в 1/4 вышли на Бельгию, то тоже думали, что легко их победим, однако...
Faustello
Faustello
сегодня в 00:07
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