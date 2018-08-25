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Отец Азара: «Возможно, Эден никогда не станет игроком „Реала“»

25 августа 2018, 12:20

Отец полузащитника «Челси» Эдена Азара прокомментировал возможный переход его сына в мадридский «Реал»

Не могу сказать, почему переход не состоялся. Не потому, что я не хочу говорить, а потому что не знаю. В любом случае, у Эдена есть еще год по текущему контракту с «Челси». Возможно, он никогда не станет игроком «Реала». Может быть, все сложилось бы иначе, если бы Зинедин Зидан остался на посту главного тренера «Реала», однако у него были свои причины покинуть мадридский клуб.

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Все комментарии
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov ответ jobss (раскрыть)
25 августа 2018 в 18:46, ред.
Да-да!
Сегодня: Ливерпуль - Брайтон, теперь и у меня тоже в 19:30 (по московскому)!
Все смотрим!
Спасибо!
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
25 августа 2018 в 17:54
у него контракт до 2020 года, в тексте ошибка
jobss
jobss ответ Dmitrii Borzunov (раскрыть)
25 августа 2018 в 17:46
Проверяйте
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov ответ jobss (раскрыть)
25 августа 2018 в 17:44
Москва.
Ruslan3132
Ruslan3132
25 августа 2018 в 16:14
Азар бесплатно может уйти след.летом? Так легче Пересу ему подъемные дать лямов 20 и забрать летом ))
ЮЗИК
ЮЗИК
25 августа 2018 в 15:59
Просто у Мадрида каша в голове
ДСА
ДСА
25 августа 2018 в 14:46
Если не сейчас, то никогда
jobss
jobss ответ Dmitrii Borzunov (раскрыть)
25 августа 2018 в 14:15
Подскажите в каком часовом поясе находитесь, все исправим
Dmitrii Borzunov
Dmitrii Borzunov
25 августа 2018 в 14:13
Кто-нибудь подскажет, почему у меня время на Сокере отстаёт на 3 часа? Как правильное поставить?
Romeo 777
Romeo 777
25 августа 2018 в 13:38
Понятно, что Зидан был одной из причин желания Эдена поиграть в Реале, кумир детства как никак, о чем он и говорил. А так, чтобы купить одного из двух лучших футболистов Челси Азара нужно постараться удивить предложенными $, а так...Челси никогда не был ярмаркой.
волгодон 2
волгодон 2
25 августа 2018 в 13:03
чудом избежал галактического зашквара
Obdulio Varela
Obdulio Varela
25 августа 2018 в 12:59
Поживём увидим
dark_Akex
dark_Akex
25 августа 2018 в 12:56
Сколько Азара говорил: "Папа не вмешивайся !" Всё бестолку...
Zimmer
Zimmer
25 августа 2018 в 12:51
Печально.
a3r3v3
a3r3v3
25 августа 2018 в 12:46
Под этой статьёй, ещё недостаёт фото отца Азара с котятами в руках
starche
starche
25 августа 2018 в 12:44
Пусть подгнивает у пенсионеров и дальше.
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