Отец Азара: «Возможно, Эден никогда не станет игроком „Реала“»

Отец полузащитника «Челси» прокомментировал возможный переход его сына в мадридский «Реал».

Не могу сказать, почему переход не состоялся. Не потому, что я не хочу говорить, а потому что не знаю. В любом случае, у Эдена есть еще год по текущему контракту с «Челси». Возможно, он никогда не станет игроком «Реала». Может быть, все сложилось бы иначе, если бы Зинедин Зидан остался на посту главного тренера «Реала», однако у него были свои причины покинуть мадридский клуб.