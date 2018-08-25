Отец Азара: «Возможно, Эден никогда не станет игроком „Реала“»

Отец полузащитника «Челси» Эдена Азара прокомментировал возможный переход его сына в мадридский «Реал».
Не могу сказать, почему переход не состоялся. Не потому, что я не хочу говорить, а потому что не знаю. В любом случае, у Эдена есть еще год по текущему контракту с «Челси». Возможно, он никогда не станет игроком «Реала». Может быть, все сложилось бы иначе, если бы Зинедин Зидан остался на посту главного тренера «Реала», однако у него были свои причины покинуть мадридский клуб.
Сегодня: Ливерпуль - Брайтон, теперь и у меня тоже в 19:30 (по московскому)!
Все смотрим!
Спасибо!
Сегодня: Ливерпуль - Брайтон, теперь и у меня тоже в 19:30 (по московскому)!
Все смотрим!
Спасибо!