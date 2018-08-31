Роналдо: «Похож ли Мбаппе на меня? Я уже и не помню, как я играл!»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о Килиане Мбаппе и Неймаре.

Окажется ли Неймар в Мадриде? Я не знаю. Никто конкретно не говорил об интересе к бразильцу. Думаю, что все хорошие игроки могут заинтересовать «Реал». Из 10 команд, которым приписывают интерес к этому игроку, 9 ответят, что хотят видеть Неймара. Я считаю, что перехода не будет, переговоров ведь не было. Но это взгляд со стороны.

Чемпионат мира прошел не очень хорошо для Неймара, однако он, так же как Месси и Роналду, более талантлив, чем Мбаппе, хотя у француза есть большой потенциал. Он обладает большой скоростью и универсальностью.

Похож ли Мбаппе на меня? Не знаю. Я уже и не помню, как я играл! (Смеется)