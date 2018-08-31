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Роналдо: «Похож ли Мбаппе на меня? Я уже и не помню, как я играл!»

сегодня, 10:18

Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о Килиане Мбаппе и Неймаре.

Окажется ли Неймар в Мадриде? Я не знаю. Никто конкретно не говорил об интересе к бразильцу. Думаю, что все хорошие игроки могут заинтересовать «Реал». Из 10 команд, которым приписывают интерес к этому игроку, 9 ответят, что хотят видеть Неймара. Я считаю, что перехода не будет, переговоров ведь не было. Но это взгляд со стороны.

Чемпионат мира прошел не очень хорошо для Неймара, однако он, так же как Месси и Роналду, более талантлив, чем Мбаппе, хотя у француза есть большой потенциал. Он обладает большой скоростью и универсальностью. 

Похож ли Мбаппе на меня? Не знаю. Я уже и не помню, как я играл! (Смеется)

Первый идеальный наследник Роналдо

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Все комментарии
SoberBober
SoberBober
сегодня в 17:25
Ну не знаю: как по мне Мбаппе сейчас сильнее Неймара. Последний купается в лучах славы, выбивая улучшение контакта и катается по газону, тогда как Мбаппе играет одну из решающих ролей в победе Франции на ЧМ.
Lifefoot
Lifefoot
сегодня в 14:56
Если бы не травмы, то Роналдо был новым Пеле!
Hamman
Hamman
сегодня в 13:44
Zidane.5:
Роналдо играл лучше всех в истории.
На своей позиции ( центрнап) ему не было и нет равных!
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 13:33
Один из лучших футболистов когда либо. Но Роналдиньо играл лучше всех в истории.
Nazi
Nazi
сегодня в 12:29
Как же интересно чем они именно талантливее? Жаль уточнить не получится...
Nazi
Nazi
сегодня в 12:27
Мбаппе еще всех переплюнет. Спокойствие, только спокойствие.
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 11:54
Роналдо играл лучше всех в истории.
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