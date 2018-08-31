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Аль-Хелаифи: «Не думаю, что выход в плей-офф будет простым, но мы – ПСЖ»

сегодня, 07:55

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. За выход в плей-офф турнира ПСЖ поборется с «Ливерпулем», «Наполи» и «Црвеной Звездой».

Не думаю, что выход в плей-офф Лиги чемпионов будет простой задачей, но мы – ПСЖ, мы должны быть готовы сыграть с любой командой.

Я доверяю нашему тренеру и футболистам, болельщиков ждут потрясающие матчи. Я считаю, что это самая упорная группа, но мы будем работать и сосредоточимся на каждой игре.

«Наполи»? Встретиться с командой Карло Анчелотти – это всегда приятно (Прим. – Анчелотти возглавлял ПСЖ с 2011 по 2013 год).

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:39
Главное побеждать дома и не терять очки с Црвеной Звездой.
nahan
nahan
сегодня в 10:06
Федун: мы не в ЛЧ, но мы "Спартак", мы привыкли...
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:21
псж? а я думал вы- балтика
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