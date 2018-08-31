Аль-Хелаифи: «Не думаю, что выход в плей-офф будет простым, но мы – ПСЖ»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. За выход в плей-офф турнира ПСЖ поборется с «Ливерпулем», «Наполи» и «Црвеной Звездой».

Не думаю, что выход в плей-офф Лиги чемпионов будет простой задачей, но мы – ПСЖ , мы должны быть готовы сыграть с любой командой.

Я доверяю нашему тренеру и футболистам, болельщиков ждут потрясающие матчи. Я считаю, что это самая упорная группа, но мы будем работать и сосредоточимся на каждой игре.