Роналдо: «„Реал“ остается фаворитом Лиги чемпионов и без Роналду»

Знаменитый бразилец Роналдо оценил перспективы «Реала» в Лиге чемпионов после ухода из команды нападающего Криштиану Роналду.

Станет ли «Реал» слабее без Криштиану? Нет, я все еще вижу его фаворитом. «Мадрид» выиграл 4 из 5 чемпионств. Все так же, как и раньше. «Реал» всегда останется «Реалом». Это команда с большим количеством традиций. «Барселона» также является претендентом.

Усилились английские команды, но сейчас они не на уровне «Реала» и «Барселоны».

«Атлетико» значительно усилился, достиг невероятного уровня. Он финалист двух недавних розыгрышей Лиги чемпионов.

Мадрид всегда будет благодарен Роналду за то, что он сделал для клуба и его истории. Желаю ему удачи в новом приключении.