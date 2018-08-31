Роналдо: «„Реал“ остается фаворитом Лиги чемпионов и без Роналду»

Знаменитый бразилец Роналдо оценил перспективы «Реала» в Лиге чемпионов после ухода из команды нападающего Криштиану Роналду.
Станет ли «Реал» слабее без Криштиану? Нет, я все еще вижу его фаворитом. «Мадрид» выиграл 4 из 5 чемпионств. Все так же, как и раньше. «Реал» всегда останется «Реалом». Это команда с большим количеством традиций. «Барселона» также является претендентом.
Усилились английские команды, но сейчас они не на уровне «Реала» и «Барселоны».
«Атлетико» значительно усилился, достиг невероятного уровня. Он финалист двух недавних розыгрышей Лиги чемпионов.
Мадрид всегда будет благодарен Роналду за то, что он сделал для клуба и его истории. Желаю ему удачи в новом приключении.
«Реал» сыграет в группе G вместе с «Ромой», ЦСКА и «Викторией».
Он всегда будет в фаворах.
Феномен забыл про Юве,который тож ломает всех ..а теперь и вовсе.
Он всегда будет в фаворах.
Феномен забыл про Юве,который тож ломает всех ..а теперь и вовсе.