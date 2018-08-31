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Роналдо: «„Реал“ остается фаворитом Лиги чемпионов и без Роналду»

сегодня, 09:44

Знаменитый бразилец Роналдо оценил перспективы «Реала» в Лиге чемпионов после ухода из команды нападающего Криштиану Роналду.

Станет ли «Реал» слабее без Криштиану? Нет, я все еще вижу его фаворитом. «Мадрид» выиграл 4 из 5 чемпионств. Все так же, как и раньше. «Реал» всегда останется «Реалом». Это команда с большим количеством традиций. «Барселона» также является претендентом.

Усилились английские команды, но сейчас они не на уровне «Реала» и «Барселоны».

«Атлетико» значительно усилился, достиг невероятного уровня. Он финалист двух недавних розыгрышей Лиги чемпионов.

Мадрид всегда будет благодарен Роналду за то, что он сделал для клуба и его истории. Желаю ему удачи в новом приключении.

«Реал» сыграет в группе G вместе с «Ромой», ЦСКА и «Викторией».

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 11:54
Чет у меня нет такой уверенности. В Суперкубке сыграли просто ужасно.
FERIS
FERIS
сегодня в 10:16
У Реала вообще самая легкая группа.
Они могут смело сосридоточиться на чемпионате.
А в ЛЧ выставлять резервный состав.
No problem
No problem
сегодня в 09:56
Реал-это Реал.
Он всегда будет в фаворах.
Феномен забыл про Юве,который тож ломает всех ..а теперь и вовсе.
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский
сегодня в 09:52
Суперкубок Европы показал, что Реал, конечно, силен, но уже не так, как при Зизу и Кри-Кри!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 09:45
Роналдо : Реал ждут не простые поединки с Ромой и Викторией ,но хорошо хоть лакомую булочку подкинули в группу
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