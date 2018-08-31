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Определились все участники группового раунда Лиги Европы

31 августа 2018, 00:50

По завершении последнего квалификационного раунда Лиги Европы стали известны все участники группового этапа турнира.

Первая корзина: «Севилья», «Арсенал», «Челси», «Зенит», «Байер», «Динамо» Киев, «Бешикташ», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Вильярреал», «Андерлехт», «Лацио».

Вторая корзина: «Спортинг», «Лудогорец», «Копенгаген», «Марсель», «Селтик», ПАОК, «Милан», «Генк», «Фенербахче», «Краснодар», «Астана», «Рапид».

Третья корзина: «Бетис», БАТЭ, «Карабах», «Динамо» Загреб, «РБ Лейпциг», «Айнтрахт», «Мальме», «Спартак» Москва, «Стандард», «Цюрих», «Ренн», «Бордо».

Четвертая корзина: «Аполлон», «Русенборг», «Ворскла», «Славия», «Акхисар Беледиеспор», «Яблонец», АЕК, «Видеотон», «Рейнджерс», «Спартак» Трнава, «Дюделанж», «Сарпсборг 08».

Напомним, в четверг состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Группы Лиги Европы определятся 31 августа в 14:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
31 августа 2018 в 12:28
Так я не спорю. Состав обычный. Для борьбы за золото РПЛ, хватает, для выхода из группы в еврокубке, тоже хватит. Кто то наберёт форму, состав сыграется, травмированные вылечаться, в зимнее трансферное окно докупяться, да и это ещё открыто. Короче серьёзные задачи, для которых этот состав слабоват, наступят только весной. А потом перед игрой со спартаком, такая встряска, без последствий, только на пользу.
moralesoul
moralesoul
31 августа 2018 в 12:27
Сегодня в ЛЕ просто может получиться так в группах:

Челси
Милан
Лейпциг
Рейнжерс

или

Арсенал
Спортинг
Бордо
Русенборг

а может так:

Андерлехт
Астана
Стандарт
Яблонец
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
31 августа 2018 в 12:17
ты пойми состав у вас самый обычный и на ерохиных и ко далеко
не уедете если вас мельде гоняет значит и генк будет гонять.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
31 августа 2018 в 12:08
Гоняли, не спорю. И ушли мы не далеко. Но мы ушли, ушли вперёд.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
31 августа 2018 в 11:48
вы то далеко ушли, вчера смотрели как вас гоняли по полю викинги
будь они по удачливее мы сейчас обсуждали отставку семака.
Любимец
Любимец ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
31 августа 2018 в 10:18
С Уфы взятки гладки, далеко не топ-клуб! А попали бы в группу, хоть какие-то доп. очки в копилку наскребли бы!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ mat73 (раскрыть)
31 августа 2018 в 09:29
Не жалею. Полной командой 8 полевых не могли сломить. Это позор. У нас спартак для позора в европе есть.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
31 августа 2018 в 09:22
Удачи Астане, надеюсь не попадется из третьей корзины Лейпциг или Бордо, с остальными можно играть. Думаю будет Челси, Астана,БАТЭ, Дюделанж
spartak kursk
spartak kursk
31 августа 2018 в 08:36, ред.
По закону жанра:
Севилья
ПАОК
Спартак
Рейнджерс

Хотелось бы:
Севилья
Спортинг
Спартак
Славия
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
31 августа 2018 в 07:45
Великая народная только в 3 корзине. Даже быки наработали рейтинг выше...
Удачи нашим при жеребьёвке!
mat73
mat73
31 августа 2018 в 07:19
Хочу вот так:
- Спартаку - Зальцбург (схожие по игре), ПАОК и Глазго (этих обоих надо на место ставить!)
- Зениту - Спортинг (проходили и не раз уже), Мальме (ехать в гости недалеко питерцам), 4-м можно любого для сбора очков.
- Краснодару - Вильяреал или Андерлехт, Динамо или БАТЭ,4-м также любого можно (с украинцами конечно разведут..)
mat73
mat73 ответ allemz (раскрыть)
31 августа 2018 в 07:12
Севилья еще есть, с Промесом)))
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
31 августа 2018 в 07:05
спартаку достанется Севилья и промесечный в ее составе накидает поросятам пару трешек, вот умора то будет
mat73
mat73
31 августа 2018 в 07:00
Эх, Уфы не хватает в этом списке!..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
31 августа 2018 в 06:33
Удачи всем нашим клубам. Уфа минус, так, что остальным придётся добирать очки.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
31 августа 2018 в 05:25, ред.
Хочу к Зениту - Стандард, к Краснодару - Цюрих, к Спартаку - Лудогорец))
ABir
ABir
31 августа 2018 в 03:52
Тоже не слабая компания подбирается
allemz
allemz ответ iNels (раскрыть)
31 августа 2018 в 02:44
ЛЕ - любимый турнир Эмери)
fcspartak
fcspartak ответ iNels (раскрыть)
31 августа 2018 в 02:17
Арсены то в москву уже ездили) не думаю что повторить хотят) ПАОК без запрета на выезд тоже спорно)
fcspartak
fcspartak ответ allemz (раскрыть)
31 августа 2018 в 02:13
Там кони ещё грозились с третьего места лч пройти в плей-офф Ле) их точно можно не считать за конкурентов?)
iNels
iNels
31 августа 2018 в 02:08
арсенал, паок, аек и спартаку лет 10 кошмары сниться будут)
iNels
iNels ответ allemz (раскрыть)
31 августа 2018 в 02:07, ред.
с чего бы вдруг? атлетико тоже никто не ожидал увидеть, а они зимой дозаявились в этот турнирчик и на изи его взяли
allemz
allemz
31 августа 2018 в 01:34
Победитель турнира уже известен. Это клуб из Лондона. Синий или красный, покажет время.
Mangur
Mangur
31 августа 2018 в 01:31
Не ожидал от Карабаха такой прыти.
Шишанутый
Шишанутый
31 августа 2018 в 01:20, ред.
Зенит как обычно подкупит жеребевку, а осталным будут труднее сопернеки.

Зенит, Рапид, Мальме, Дюделанж
Севилья, Краснодар, Айнтрахт, Рейнджерс
Челси, Астана, Спартак, Спартак Трнава
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