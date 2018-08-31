Определились все участники группового раунда Лиги Европы

По завершении последнего квалификационного раунда Лиги Европы стали известны все участники группового этапа турнира.
Первая корзина: «Севилья», «Арсенал», «Челси», «Зенит», «Байер», «Динамо» Киев, «Бешикташ», «Зальцбург», «Олимпиакос», «Вильярреал», «Андерлехт», «Лацио».
Вторая корзина: «Спортинг», «Лудогорец», «Копенгаген», «Марсель», «Селтик», ПАОК, «Милан», «Генк», «Фенербахче», «Краснодар», «Астана», «Рапид».
Третья корзина: «Бетис», БАТЭ, «Карабах», «Динамо» Загреб, «РБ Лейпциг», «Айнтрахт», «Мальме», «Спартак» Москва, «Стандард», «Цюрих», «Ренн», «Бордо».
Четвертая корзина: «Аполлон», «Русенборг», «Ворскла», «Славия», «Акхисар Беледиеспор», «Яблонец», АЕК, «Видеотон», «Рейнджерс», «Спартак» Трнава, «Дюделанж», «Сарпсборг 08».
Напомним, в четверг состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
Группы Лиги Европы определятся 31 августа в 14:00 по московскому времени.
Челси
Милан
Лейпциг
Рейнжерс
или
Арсенал
Спортинг
Бордо
Русенборг
а может так:
Андерлехт
Астана
Стандарт
Яблонец
Челси
Милан
Лейпциг
Рейнжерс
или
Арсенал
Спортинг
Бордо
Русенборг
а может так:
Андерлехт
Астана
Стандарт
Яблонец
не уедете если вас мельде гоняет значит и генк будет гонять.
не уедете если вас мельде гоняет значит и генк будет гонять.
будь они по удачливее мы сейчас обсуждали отставку семака.
будь они по удачливее мы сейчас обсуждали отставку семака.
Севилья
ПАОК
Спартак
Рейнджерс
Хотелось бы:
Севилья
Спортинг
Спартак
Славия
Севилья
ПАОК
Спартак
Рейнджерс
Хотелось бы:
Севилья
Спортинг
Спартак
Славия
Удачи нашим при жеребьёвке!
Удачи нашим при жеребьёвке!
- Спартаку - Зальцбург (схожие по игре), ПАОК и Глазго (этих обоих надо на место ставить!)
- Зениту - Спортинг (проходили и не раз уже), Мальме (ехать в гости недалеко питерцам), 4-м можно любого для сбора очков.
- Краснодару - Вильяреал или Андерлехт, Динамо или БАТЭ,4-м также любого можно (с украинцами конечно разведут..)
- Спартаку - Зальцбург (схожие по игре), ПАОК и Глазго (этих обоих надо на место ставить!)
- Зениту - Спортинг (проходили и не раз уже), Мальме (ехать в гости недалеко питерцам), 4-м можно любого для сбора очков.
- Краснодару - Вильяреал или Андерлехт, Динамо или БАТЭ,4-м также любого можно (с украинцами конечно разведут..)
Зенит, Рапид, Мальме, Дюделанж
Севилья, Краснодар, Айнтрахт, Рейнджерс
Челси, Астана, Спартак, Спартак Трнава
Зенит, Рапид, Мальме, Дюделанж
Севилья, Краснодар, Айнтрахт, Рейнджерс
Челси, Астана, Спартак, Спартак Трнава