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Мадридский «Атлетико» уступил «Сельте»

вчера, 21:31
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Мадридский «Атлетико» проиграл «Сельте» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Виго, стадион «Балаидос»

«Сельта» - «Атлетико» 2:0 (0:0)
Голы: Гомес 46, Аспас 52

«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Араухо, Мальо, Лоботка (Мендес 82), Фран Бельтран, Алонсо, Аспас (Буфаль 88), Гомес, Систо (Йокушлу 69)
Главный тренер: Мохамед Антонио.

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес (Ариас 68), Годин, Филипе Луис, Корреа (Калинич 56), Сауль, Партей (Лемар 56), Коке, Диего Коста, Гризманн
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Сауль 17, Партей 28, Лоботка 41, Алонсо 48, Савич 51, Диего Коста 57, Савич 70, Йокушлу 74

Удаления: Савич 70

Судья: Лаос Матеу.

В прошлом туре «Атлетико» одержал победу над «Райо Вальекано».

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 00:56
Короли Лиги Европы снова в деле.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
сегодня в 00:14
странно, но моё недоброе пожелание на счёт Атлетико начинает сбываться, неужели победа в суперкубке европы над Реалом вскружила им голову? Надеюсь, это всё таки временные неудачи, как и у итальянских грандов (Ромы и Интера) и к старту ЛЧ они приведут себя в порядок и мы снова увидим футбол высшего качества в их исполнении.
FERIS
FERIS
сегодня в 00:12
Мда уж,матрасы повеселили.
Палыч82
Палыч82
сегодня в 00:05
Какой Валера,) Там Мост - Царь!)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
вчера в 23:52
Аспасу даже шанса не дали , оно и понятно где нападающие Ливерпуля и где Сельты . Но в условном Ньюкасле , он пару банок Ливеру бы мог закатить , или ещё кому
Bayern Best
Bayern Best
вчера в 23:29
Дай бог,Виго будет в ЛЧ.
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
вчера в 23:07
волера верим
Naraz
Naraz
вчера в 23:06
волгoдoн:
В Сельте раньше Валера Карпин играл. Дух его остался)
на багаже карпина)
VIPded
VIPded
вчера в 22:47
Огорчили матрасники... Такой состав и вдруг такое начало сезона...(((
Тим Закиров
Тим Закиров
вчера в 22:39
Ето команда фоварит лалиги смешно
Они опят в лч 3 место поборится и ле попадет но тот раз Арсенал силней и ест там и челси
Атлетико welcom лиги европы
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 22:37
dzvinka:
аспас в АПЛ не знал где ворота, дорогу к скамейке трудно было найти, зато в лолиге ставит на колени гранды не первый сезон)) ахахаха
ахаха,любой представитель бей-беги опасается встречи с этим пресловутым Атлетико,уверен
Георгий Додонов
Георгий Додонов
вчера в 22:35
Начало у Атлетико хуже нет.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:35
аспас в АПЛ не знал где ворота, дорогу к скамейке трудно было найти, зато в лолиге ставит на колени гранды не первый сезон)) ахахаха
multazar
multazar
вчера в 22:33
атлетико днище.
борька
борька
вчера в 22:26
Обыграли какстоячих
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:25
волгoдoн:
примерно так) https://www.youtube.com/watch?v=dsbzYaQzSg8
ахах ну да точно) теперь погудишь)
drug01
drug01
вчера в 22:25
Сельта решила сбить все ставки.....С победой!
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 22:21
mangoх12:
Были ведь люди..)
примерно так)
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:18
волгoдoн:
Было время)
Были ведь люди..)
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 22:17
mangoх12:
Это же из той же оперы: Приезжают челноки домой после встречи с Лениным. Ну их все расспрашивают, какой он Ильч . - Да добрый он , мы вот идем по коридору в Смольном, а на встречу Ильич с чайником. Ну я его и спросил: "Владимир Ильич а кипяточком не подсобите" а он мне и отвечает: " А не пошел бы ты на х.. зато глаза такие добрые добрые.."
Было время)
mangoх12
mangoх12
вчера в 22:13
волгoдoн:
Вспомнился старый анекдот про доброту Ленина) "Всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай. Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл, опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть!")
Это же из той же оперы:

Приезжают челноки домой после встречи с Лениным.
Ну их все расспрашивают, какой он Ильч .
- Да добрый он , мы вот идем по коридору в Смольном, а на встречу Ильич с чайником. Ну я его и спросил:
"Владимир Ильич а кипяточком не подсобите"
а он мне и отвечает:
" А не пошел бы ты на х.. зато глаза такие добрые добрые.."
kiendjin
kiendjin
вчера в 22:08
Хорошо что не купили этого французика..
pomor45
pomor45
вчера в 22:04
Даже с такими выстроенными командами, как Атлетико, случаются такие казусы. Никогда сильные команды не научатся серьёзно относится к заведомо более слабым командам. Они никак не возьмут в толк, что у игроков таких команд встречи с ними редкий шанс быть замеченными и они будут выкладываться на 200 процентов. Это тем более странно, что многие игроки сильных команд, когда-то действовали так же. Когда же успели забыть всё начисто и набраться звёздной спеси?
cska plus
cska plus
вчера в 21:58
Фантастика.
starche
starche
вчера в 21:56
А чем занимались Коста с Гризманном!?
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 21:55
потому что за Сельту играли великие ,Царь и Валера
Брулин
Брулин
вчера в 21:53
Атлетико и Локо чем то похожи..две автобусных клуба с сильными игроками.буксуют.и тренеры почти однофамильцы,Семин-Симеоне))
волгoдoн
волгoдoн
вчера в 21:48
mangoх12:
Когда спросил у Карпина про Фалькао..
Вспомнился старый анекдот про доброту Ленина)
"Всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай. Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл, опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть!")
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 21:47
Что-то невероятное.
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 21:42
Поделом.
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