Мадридский «Атлетико» уступил «Сельте»

Мадридский «Атлетико» проиграл «Сельте» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Виго, стадион «Балаидос»
«Сельта» - «Атлетико» 2:0 (0:0)
Голы: Гомес 46, Аспас 52
«Сельта»: Альварес, Ронкалья, Кабрал, Араухо, Мальо, Лоботка (Мендес 82), Фран Бельтран, Алонсо, Аспас (Буфаль 88), Гомес, Систо (Йокушлу 69)
Главный тренер: Мохамед Антонио.
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес (Ариас 68), Годин, Филипе Луис, Корреа (Калинич 56), Сауль, Партей (Лемар 56), Коке, Диего Коста, Гризманн
Главный тренер: Симеоне Диего.
Предупреждения: Сауль 17, Партей 28, Лоботка 41, Алонсо 48, Савич 51, Диего Коста 57, Савич 70, Йокушлу 74
Удаления: Савич 70
Судья: Лаос Матеу.
В прошлом туре «Атлетико» одержал победу над «Райо Вальекано».